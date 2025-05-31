Сегодня 15:02 «Стало хуже». Родившая в 60 лет москвичка похоронила мужа и воспитывает дочку на пенсию 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Общество

Пенсия

Дети

Беременность

Болезни

Семья

Деньги

Галина Шубенина родила дочь в 60 лет, и это стало сенсацией. Врачи сомневались, что у женщины получится зачать ребенка в таком возрасте, а родственники от нее отвернулись. Рассказываем, как живет самая необычная семья страны.

Музыка их связала Необычная история любви началась в танцевальном клубе. Именно там судьба свела два одиноких сердца — Галину Шубенину и Алексея Хрусталева. Они встретились в 2008 году на уроках бальных танцев. Оба имели непростое прошлое. Галина потеряла своего единственного сына Константина, которому было всего 29 лет. Смерть ребенка стала для нее тяжелым ударом, но женщина не сдалась и продолжила жить дальше. У Алексея была взрослая дочь от первого брака, но он так и не смог создать счастливую семью. Два года они присматривались друг к другу, а в 2010 году осознали, что это судьба. Они поженились и сразу же решили, что в их семье должны быть дети. Однако одно дело — хотеть ребенка, а совсем другое — зачать его, когда тебе уже за пятьдесят.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

Беременность на старости лет Когда Галина узнала о своей беременности, она поделилась этой новостью с мужем за завтраком. Алексей был ошеломлен и смог лишь спросить: «Как?» Позже этот же вопрос задавали Галине журналисты и врачи, которые хотели узнать подробности о том, как произошло зачатие. Шубенина не отвечала на вопросы о том, как она забеременела. Говорила, что обошлась без посторонней помощи. Если и использовала репродуктивные технологии, то не собиралась афишировать это. Врачи предполагали, что могло быть ЭКО или донорские яйцеклетки от молодых родственниц. Галина же вела привычный образ жизни: ходила на прогулки, танцевала, занималась огородом. Никаких проблем со здоровьем, никаких посещений врачей и жалоб. Беременность проходила легче, чем у женщин в 20 лет.

Фото: Tatiana Morozova/Russian Look / www.globallookpress.com

Рождение ребенка в 60 лет В больнице имени Филатова 13 января 2016 года на свет появилась здоровая девочка весом 2830 граммов. Ее назвали Клеопатрой — в честь бабушки, которая прожила долгую жизнь. Галине провели кесарево сечение. Алексей нервно ждал под дверью операционной, зная: другого шанса стать отцом не будет. Но все прошло безупречно. Врачи были потрясены состоянием роженицы и малыша. Месяц семья жила тихо, пока не начали готовить документы. Тогда и начались звонки журналистов. «Я не Алла Пугачева и не хотела, чтобы об этом знали. Даже родственникам не сообщали до родов», — цитировало Галину РИА «Новости»..

Фото: Anton Kavashkin/Russian Look / www.globallookpress.com

Главная проблема — финансы Галина пережила многое: конфликты с родными, тяжелую болезнь супруга и разочарование в надеждах на наследство. Но она не теряет оптимизма и уверена, что поступила правильно. Семья столкнулась с финансовыми трудностями. Бюджет едва превышал 30 тысяч рублей — пенсия Галины и скромная зарплата Алексея в НИИ. Воспитывать ребенка на такие деньги было непросто. Супруги полагали, что получат наследство от родителей Алексея. В их собственности была квартира на Ленинском проспекте, стоимость которой составляла несколько миллионов долларов, а также сбережения. Алексей всегда жил с родителями и заботился о них. Мать планировала разделить жилье между сыном и дочерью. Борис Петрович, отец Алексея, очень любил свою внучку Клеопатру. Он всегда помогал семье деньгами и с радостью ждал встреч с малышкой. Галина была уверена, что в завещании девочку точно упомянут. В один момент все пошло прахом. Люба, сестра Алексея, забрала отца к себе, придумав историю о необходимости ухода за ним. Галина даже была рада, ведь теперь муж сможет переехать к ней. Но вскоре стало известно, что Борис Петрович оформил дарственную на своих внучек — дочерей Алексея и его сестры.

Алексей и его дочь Клеопатра оказались в сложной ситуации. Галина попыталась обсудить с отцом Алексея его решение. Дед признал свою ошибку и пообещал выделить деньги на новое жилье. Однако он не успел это сделать при жизни, а после его смерти родственники заявили, что ничего не знают об этом.

У сестры и у ее взрослых детей помимо отцовской жилплощади есть и другие квартиры, они ни в чем не нуждаются. Плюс все накопления отца сестра забрала себе. А Леша мой — лопух наивный! Галина

Квартирный вопрос довел до смерти С 2021 года у Алексея начались проблемы со здоровьем, сообщил «МК в Новосибирске». Он перенес инфаркт и два инсульта. После очередного конфликта с сестрой из-за наследства Алексей вышел на лестничную клетку, чтобы покурить. Там ему стало плохо, он упал и ударился головой о кафельный пол. Алексея госпитализировали, где выяснилось, что он заразился коронавирусной инфекцией.

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press / www.globallookpress.com

В последние годы жизни Алексей оказался прикован к постели. Вирус сильно повредил его коленные суставы. Галина, которой тогда было за 65, взяла на себя все домашние дела, заботу о ребенке и муже. В апреле 2023 года Алексея не стало. «У него ноги перестали разгибаться, стал лежачим. В больницу на реабилитацию не брали. С кровати на кровать его сама перекладывала, надорвала спину. Начали образовываться пролежни, я лечила. Он практически не ел, иссох весь, но голова работала. Он Клеопатре помогал с уроками», — цитировал ее слова сайт kp.ru. Главная проблема матери и дочери — нехватка денег. До смерти мужа они жили на две пенсии. Теперь у Галины только одна пенсия и выплаты по потере кормильца.

Я еще добилась, чтобы мне материнский капитал по частям ежемесячно выплачивали, но стало только хуже. До этого у меня выплата была, чтобы дотягивать до прожиточного минимума, а теперь ее отменили. Говорят, что обратно вернуть невозможно. Когда Леша заболел, мы в другую квартиру переехали, ремонт так и не можем доделать. Галина

Клеопатре девять лет, и она растет удивительно талантливой девочкой. Танцует в том же клубе, где познакомились ее родители. Уже участвовала в международном конкурсе и завоевала первую награду. Галина с детства занимается с дочерью английским языком. Семья продолжает жить на небольшой доход. Однако Галина убеждена, что любые проблемы можно преодолеть. Главное — быть счастливыми в настоящем моменте, не обращая внимания на мнение окружающих.