Сроки известны. Когда в Москве и Подмосковье отключат отопление в 2026 году
В Москве и Подмосковье после позднего апрельского снега стремительно теплеет, а вместе с этим у жителей возникает логичный вопрос: а когда батареи перестанут отапливать квартиры? Чиновники поспешили дать точные сроки окончания отопительного сезона. Когда в столице и регионе прекратят подачу тепла и почему сезон решили завершать не сразу, выяснил 360.ru.
Когда завершится отопительный сезон в Подмосковье в 2026 году
Еще 1 апреля подмосковные власти сообщали, что теплоснабжение в многоквартирных домах снизили до минимума, однако их продолжали отапливать, так как температура на улице была нестабильной.
Как оказалось, чиновники не ошиблись — во втором месяце весны жителей области ждал сюрприз в виде снега.
На днях министр энергетики Подмосковья Сергей Воропанов сообщил, что отопление в многоквартирных домах начнут отключат постепенно с 5 мая.
«Сейчас на улице до 20 градусов и выше. При этом по прогнозу в ближайшие выходные ожидается похолодание. С учетом этого приняли решение не отключать систему сразу, а сохранить циркуляцию до следующей недели», — отметил министр.
Когда завершится отопительный сезон в Москве в 2026 году
В столице подачу тепла в жилые дома решили тоже отключать постепенно. Начало работ назначили на среду, 6 мая, сообщили на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Интересно
Даже если после прекращения подачи тепла в дома температура воздуха резко упадет, отопительный сезон могут возобновить. Такое было, например, в Москве в 2017 году — тогда отопление отключили 1 мая, а уже 9-го числа его экстренно вернули и продлили сезон до 18 мая.
Возобновление подачи тепла — непростое мероприятие, поэтому в последние годы власти ждут окончательного установления тепла, чтобы завершить отопительный сезон вовремя.
Сначала отопление отключат в промышленных и административных объектах, затем — в жилых домах, школах, детских садах, больницах и поликлиниках.
При какой температуре должны отключать отопление
Отопление в многоквартирных домах должны отключать, когда среднесуточная тумпература воздуха на улице держится выше +8 градусов в течение пяти суток подряд. Решение о завершении отопительного сезона принимает местная администрация, опираясь не только на это условие, но и на прогноз погоды на ближайшие недели.
Интересно
Среднесуточная температура — это среднее значение между ночными и дневными показателями. Даже если днем тепло, но ночью сохраняются заморозки, отопление в домах отключить не могут.
Как правило, сначала тепло перестают подавать на промышленные и административные объекты, и только потом в жилые дома, социальные здания, такие как школы, детские сады, больницы и поликлиники.
Куда звонить, если батареи в квартире горячие
Москва
Если на улице уже очень жарко, а радиаторы отапливают квартиру на полную мощность, можно сообщить об этом по телефонам:
- на круглосуточную горячую линию ПАО «МОЭК» по телефону: +7 495 539-59-59;
- в единый диспетчерский центр по телефону: +7 495 539-53-53;
- в управляющую компанию. Контакты своей управляющей компании можно узнать на портале «Дома Москвы».
Подмосковье
В Московской области по ситуации с не по сезону горячими батареями можно позвонить или сообщить в следующие инстанции:
- в управляющую компанию;
- в ГИС ЖКХ через учетную запись на портале госуслуг;
- через «Добродел»;
- написать обращение в региональное Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Как подготовить квартиру к окончанию отопительного сезона
К моменту завершения отопительного сезона стоит подготовиться, чтобы батареи не преподнесли сюрпризов.
Первым делом следует проверить радиаторы и трубы на наличие протечек. Резкое изменение давления при отключении тепла может вызвать трещины в местах соединений. Даже небольшая капля — повод вызвать сантехника.
Если в квартире есть регулировочные краны, после отключения тепла нужно оставить их в полуоткрытом положении. Это предотвратит застой воды и образование воздушных пробок. Полностью перекрывать краны не стоит — в следующем сезоне система может работать нестабильно.
Во время отопительного сезона батареи грели неравномерно? После его окончания лучше спустить воздух через краны Маевского: для этого нужно подставить емкость и аккуратно повернуть вентиль. Но лучше не делать этого самостоятельно, а вызвать сантехника.
Также стоит обратить внимание на влажность в квартире. После отключения отопления она может резко повыситься, что чревато появлением плесени. При сильной влажности лучше использовать осушители воздуха или чаще проветривать помещения.
Проверить состояние кранов на подводках к радиаторам тоже не помешает. Со временем они закисают. До отключения тепла раз в месяц следует проворачивать их, чтобы не застревали.
Если кран уже закис, не стоит прилагать чрезмерных усилий — лучше сразу вызвать мастера. При резких движениях можно сорвать резьбу или повредить кран, что грозит аварией в следующем сезоне.
Важно помнить, что вовремя принятые меры помогут избежать дорогостоящего ремонта и сохранят комфорт в доме.
Когда можно получить перерасчет за отопление
Основанием для перерасчета могут послужить:
- снижение температуры во время зимнего сезона, которое можно доказать. Управляющей компании придется снизить плату на 0,15% за каждый час отклонения от нормы на один градус;
- отключение тепла. Суммарно за месяц могут прекратить подачу отопления не более чем на 24 часа, а однократно — не более чем на 16 часов, если температура в комнате не ниже +12 градусов;
- если стоит общедомовой счетчик. В этом случае плату могут пересчитать, если ее провели по нормативам.
Как оформить? Первое, что нужно сделать, — зафиксировать нарушение, а для этого следует вызвать сотрудника УК. Если "управляйка" игнорирует заявки, можно составить соответствующий акт с соседями и председателем совета дома.
Далее нужно написать заявление на перерасчет в двух экземплярах. В нем следует прописать сроки нарушений.
Затем эти заявления подают в УК или расчетный центр. Они обязаны произвести перерасчет и отразить его в следующих квитанциях.