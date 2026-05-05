Сроки известны. Когда в Москве и Подмосковье отключат отопление в 2026 году

В Москве и Подмосковье после позднего апрельского снега стремительно теплеет, а вместе с этим у жителей возникает логичный вопрос: а когда батареи перестанут отапливать квартиры? Чиновники поспешили дать точные сроки окончания отопительного сезона. Когда в столице и регионе прекратят подачу тепла и почему сезон решили завершать не сразу, выяснил 360.ru.

Когда завершится отопительный сезон в Подмосковье в 2026 году Еще 1 апреля подмосковные власти сообщали, что теплоснабжение в многоквартирных домах снизили до минимума, однако их продолжали отапливать, так как температура на улице была нестабильной. Как оказалось, чиновники не ошиблись — во втором месяце весны жителей области ждал сюрприз в виде снега. На днях министр энергетики Подмосковья Сергей Воропанов сообщил, что отопление в многоквартирных домах начнут отключат постепенно с 5 мая. «Сейчас на улице до 20 градусов и выше. При этом по прогнозу в ближайшие выходные ожидается похолодание. С учетом этого приняли решение не отключать систему сразу, а сохранить циркуляцию до следующей недели», — отметил министр.

Фото: Снежный апокалипсис в Подмосковье: трава в снегу / Медиасток.рф

Когда завершится отопительный сезон в Москве в 2026 году В столице подачу тепла в жилые дома решили тоже отключать постепенно. Начало работ назначили на среду, 6 мая, сообщили на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Интересно Даже если после прекращения подачи тепла в дома температура воздуха резко упадет, отопительный сезон могут возобновить. Такое было, например, в Москве в 2017 году — тогда отопление отключили 1 мая, а уже 9-го числа его экстренно вернули и продлили сезон до 18 мая. Возобновление подачи тепла — непростое мероприятие, поэтому в последние годы власти ждут окончательного установления тепла, чтобы завершить отопительный сезон вовремя.

Сначала отопление отключат в промышленных и административных объектах, затем — в жилых домах, школах, детских садах, больницах и поликлиниках.

Фото: Радиатор отопления в Москве / Медиасток.рф

При какой температуре должны отключать отопление Отопление в многоквартирных домах должны отключать, когда среднесуточная тумпература воздуха на улице держится выше +8 градусов в течение пяти суток подряд. Решение о завершении отопительного сезона принимает местная администрация, опираясь не только на это условие, но и на прогноз погоды на ближайшие недели.

Интересно Среднесуточная температура — это среднее значение между ночными и дневными показателями. Даже если днем тепло, но ночью сохраняются заморозки, отопление в домах отключить не могут.

Как правило, сначала тепло перестают подавать на промышленные и административные объекты, и только потом в жилые дома, социальные здания, такие как школы, детские сады, больницы и поликлиники. Куда звонить, если батареи в квартире горячие Москва Если на улице уже очень жарко, а радиаторы отапливают квартиру на полную мощность, можно сообщить об этом по телефонам: на круглосуточную горячую линию ПАО «МОЭК» по телефону: +7 495 539-59-59;

в единый диспетчерский центр по телефону: +7 495 539-53-53;

в управляющую компанию. Контакты своей управляющей компании можно узнать на портале «Дома Москвы»

Фото: Подготовка системы отопления московского метро к зиме / Медиасток.рф

Подмосковье В Московской области по ситуации с не по сезону горячими батареями можно позвонить или сообщить в следующие инстанции: в управляющую компанию;

в ГИС ЖКХ через учетную запись на портале госуслуг;

через «Добродел»;

написать обращение в региональное Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору. Как подготовить квартиру к окончанию отопительного сезона К моменту завершения отопительного сезона стоит подготовиться, чтобы батареи не преподнесли сюрпризов. Первым делом следует проверить радиаторы и трубы на наличие протечек. Резкое изменение давления при отключении тепла может вызвать трещины в местах соединений. Даже небольшая капля — повод вызвать сантехника. Если в квартире есть регулировочные краны, после отключения тепла нужно оставить их в полуоткрытом положении. Это предотвратит застой воды и образование воздушных пробок. Полностью перекрывать краны не стоит — в следующем сезоне система может работать нестабильно.

Фото: Батареи центрального отопления в квартире / Медиасток.рф

Во время отопительного сезона батареи грели неравномерно? После его окончания лучше спустить воздух через краны Маевского: для этого нужно подставить емкость и аккуратно повернуть вентиль. Но лучше не делать этого самостоятельно, а вызвать сантехника. Также стоит обратить внимание на влажность в квартире. После отключения отопления она может резко повыситься, что чревато появлением плесени. При сильной влажности лучше использовать осушители воздуха или чаще проветривать помещения. Проверить состояние кранов на подводках к радиаторам тоже не помешает. Со временем они закисают. До отключения тепла раз в месяц следует проворачивать их, чтобы не застревали. Если кран уже закис, не стоит прилагать чрезмерных усилий — лучше сразу вызвать мастера. При резких движениях можно сорвать резьбу или повредить кран, что грозит аварией в следующем сезоне. Важно помнить, что вовремя принятые меры помогут избежать дорогостоящего ремонта и сохранят комфорт в доме.

Фото: РИА «Новости»

Когда можно получить перерасчет за отопление Основанием для перерасчета могут послужить: снижение температуры во время зимнего сезона, которое можно доказать. Управляющей компании придется снизить плату на 0,15% за каждый час отклонения от нормы на один градус;

отключение тепла. Суммарно за месяц могут прекратить подачу отопления не более чем на 24 часа, а однократно — не более чем на 16 часов, если температура в комнате не ниже +12 градусов;

если стоит общедомовой счетчик. В этом случае плату могут пересчитать, если ее провели по нормативам. Как оформить? Первое, что нужно сделать, — зафиксировать нарушение, а для этого следует вызвать сотрудника УК. Если "управляйка" игнорирует заявки, можно составить соответствующий акт с соседями и председателем совета дома. Далее нужно написать заявление на перерасчет в двух экземплярах. В нем следует прописать сроки нарушений. Затем эти заявления подают в УК или расчетный центр. Они обязаны произвести перерасчет и отразить его в следующих квитанциях.