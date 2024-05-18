Эксклюзив 18 мая 2024, 12:00 Спустя 3 года. Как изменилась цветочная фея Людмила Андреюшкова — похудение, бизнес, планы Бизнес-леди Андреюшкова поделилась планами по развитию магазина Телеканал «360»

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Людмила Андреюшкова из Ступина три года назад участвовала в съемках проекта «Формула успеха». Тогда она только начинала выстраивать сеть собственных цветочных магазинов. Но за минувшие годы в жизни Людмилы произошли кардинальные перемены. Ведущая программы Елена Кононова снова навестила героиню и узнала, как изменилась она сама и ее бизнес.

Пример Людмилы — как история современной Золушки. Сначала она мыла полы в сети ресторанов быстрого питания. Постепенно женщина поднялась в этой же компании до руководящей должности. А потом — решила бросить все и открыть собственное дело.

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Андреюшкова начала с парикмахерской. Но на этом эксперименты не закончились — в разгар пандемии коронавируса она рискнула и купила маленький цветочный магазин. Без накоплений, с трудностями и преодолениями. Сейчас Андреюшкова — успешная бизнес-леди, сильно изменившаяся внешне и внутренне. Что произошло в ее жизни за последние три года — в выпуске «Формулы успеха».

Далее — прямая речь

Операция и внешние изменения

Я действительно сильно похудела, и основная причина моего преображения — это здоровье. Каждый год прохожу обследования, потому что начал подниматься сахар, появились проблемы с щитовидкой. И я решила кардинально менять свою жизнь.

Мы всегда откладываем здоровье на потом, а «потом» бывает поздно.

Год назад у меня была операция по шунтированию желудка. В марте я прошла обследования, все показатели пришли в норму. И качество жизни изменилось, и энергии стало намного больше. Если раньше у меня было много планов в голове, а физически было тяжело, то сейчас появились силы на их реализацию.

Телеканал «360»

Было сложно первые два месяца, когда организм перестраивался, привыкал к новому рациону. Я ела детское питание, заставляла себя, потому что мне совершенно не хотелось.

Сейчас организм адаптировался. Я хожу в фитнес-клуб, бассейн, поддерживаю активный образ жизни.

Были такие люди, которые говорили, что нужно любить себя такой, какая есть. Многие же не знают, что было причиной операции и изменений. Это не просто желание быть красивой и стройной. Но реакцией большинства было «вау».

После снижения веса пришлось поменять весь гардероб. Но это такие приятные хлопоты!

Телеканал «360»

Букеты для Бузовой и Джигурды

С бизнесом также произошло много изменений. Во-первых, мы отошли от понятия сезонности.

Раньше в период с февраля по март был ажиотаж, а летом — затишье. Сейчас же практически нет этого. Для этого все наши магазины начали работать с корпоративными клиентами, заниматься оформлением мероприятий, свадеб и выпускных. Недавно мы ездили в пресс-центр «Россия Сегодня» со своими цветами для конкурса журналистов.

Наши букеты дарили Ольге Бузовой, Никите Джигурде, Александру Олешко, группе «2Маши», «Винтаж», также мы сотрудничаем с фондами.

«Я учусь у партнера, а он — у меня»

Санкции внесли свои коррективы в работу сети. Были проблемы с поставками, некоторые продолжаются и сейчас, это очень печально. Ведь около 90% наших цветов везут из-за границы. Но мы работаем и с российскими производителями.

Телеканал «360»

Иногда поставки задерживают неделями. Поэтому мы начали возить цветы самостоятельно. Раньше, когда было всего два магазина, закупали товар на оптовых базах, сейчас есть возможность отследить, где едет наша фура. Цветов нужно больше, потому что есть магазин с партнером.

Эта часть бизнеса дает много нового опыта. Я учусь у партнера, а он — у меня. Мы реализовываем большие проекты, которые одному очень сложно сделать.

«Бизнес любит счет»

В зависимости от точки цветочный проект приносит разную прибыль. Флагманский магазин в среднем зарабатывает 600-800 тысяч рублей в месяц. Аренда обходится в 44 тысячи, зарплата флориста — еще 35-40 тысяч рублей. В конце месяца есть премиальные выплаты — это три-четыре тысячи.

Также около 10-12% выручки уходит на техническое обслуживание. Закупка составляет 30-40% от оборота. Существует и много других расходов, включая цветочную программу. Бизнес любит счет.

Телеканал «360»

Помимо цифр нас радуют и необычные заказы клиентов. Из последнего — букет из 51 черной розы. Мы объяснили, что в природе такого цветка нет, но пообещали покрасить. Мы все собрали, упаковали. Клиент остался очень довольным.

Место силы и сила объединения

Я уже не первый год вхожу в региональное отделение Союза женщин России. За три года к этой организации присоединились многие города. Стали чаще происходить встречи, много конкурсов, в том числе для многодетных семей.

Сейчас такое время, когда нам нужна поддержка. Одному сложно что-то реализовать, организовать. А когда нас много и мы друг друга поддерживаем советом или делом, то все становится достижимым.

Помимо женского сообщества единомышленниц я подпитываюсь в месте силы. Оно находится на окраине Ступина, рядом с прудом. Вода успокаивает. Это место, где я могу подумать.

Телеканал «360»

Семья и планы

Я всегда чувствовала поддержку семьи. Дети и супруг понимают, что мне это надо. Я активный человек, и если что-то решила, то добьюсь своего.

В будущем хочу развития бизнеса — расширить сеть и сделать единый бренд. Продолжить развивать направление прямых закупок. И осуществить свою мечту — открыть кафе.

Три года назад моя формула успеха была одной, но сегодня я очень сильно изменилась. Сейчас это гармония и любовь к себе. Все получится, если уделять время себе.

«Формула успеха» — это проект о женщинах, доказавших, что непреодолимых препятствий не существует. Все выпуски передачи можно посмотреть на RuTube.