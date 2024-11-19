Сегодня 13:55 «Спуститесь с небес на землю». Идею о дифференции взносов на капремонт назвали вредной Эксперт по ЖКХ Крохин: идея о дифференции взносов на капремонт — вредная 0 0 0 Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press / Global Look Press Общество

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Минстрой разработал поправки к процедуре начисления взносов на капитальный ремонт с 2025 года, сделав ее дифференцированной. Насколько эффективным выглядит это решение, в беседе с 360.ru рассказал глава Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по ЖКХ ТПП России Константин Крохин.

Что предлагает Минстрой? Согласно поправкам министерства, взносы собственников за капремонт со следующего года будут неодинаковыми: те, кто живет в доме с лифтом, будут платить больше, чем те, кто живет в здании, где лифта нет. По мнению Крохина, эту инициативу иначе как вредной назвать нельзя. Любые изменения в системе начисления платы за жилищно-коммунальные услуги нужно рассматривать в комплексе, однако Минстрой, судя по всему, от комплексного подхода отказался, подчеркнул специалист.

Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press / Global Look Press

«Он, по сути, игнорирует мнение депутатов Госдумы, в частности комитета по строительству и ЖКХ, которые давали свою дорожную карту», — возмутился собеседник 360.ru.

Вопрос капитального ремонта, продолжил Крохин, связан с качеством управления домами, потому что в общем котле средств на капремонт есть дефицит из-за неправильного планирования размера взносов.

Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press / Global Look Press

Но самая главная причина дефицита общего котла — неправильное планирование работы, выразил уверенность эксперт. По его словам, о том, что в 2025-м порядка 70 тысяч лифтов по стране потребует ремонта, было известно еще 10 лет назад. «Несмотря на это, когда появился в 2015-м взнос на капремонт, нужные работы в региональных программах, которые курировал Минстрой, запланированы не были. И сегодня, имея дефицит, они говорят о том, что теперь дома, у которых есть лифты, будут платить больше, а те дома, в которых нет лифтов, будут платить несравнимо меньше», — пояснил Крохин.

Фото: Shatokhina Natalya/news.ru / Global Look Press

При таких условиях, по оценке специалиста, возникает еще одна проблема, и заключается она в перекидывании средств с одного дома на другой. Иными словами, нет никакой гарантии, что деньги людей, не имеющих лифтов, не будут перетекать на ремонт тех домов, где лифты вышли из строя и надо быстрее ремонтировать. «Поэтому, на мой взгляд, все, что сейчас делает Минстрой, — имитация бурной деятельности перед Госсоветом в декабре, который должен рассматривать вопросы ЖКХ, и были поручения президента», — не исключил собеседник 360.ru.

Фото: Shatokhina Natalya/news.ru / Global Look Press

Почему инициативу посчитали вредной? Кроме того, вызывает вопросы конкретная сумма, на которую повысят взнос на капремонт для жителей домов с лифтами. Для того чтобы правильно определить размер взноса, необходимо понимать, сколько денег на ремонт надо, хотя бы в перспективе, хотя бы с коэффициентом инфляции и так далее, подчеркнул Крохин.

Все понимают, что это приведет к повышению ставок. Но никто не гарантирует, что через 10 лет у вас поменяют лифт. Это вредная инициатива, Минстрою надо спуститься с небес на землю. Константин Крохин

По мнению специалиста, министерству следовало бы прислушаться к мнению экспертного сообщества, управляющих компаний, которые сталкиваются с практическими проблемами. И затем создавать совместную дорожную карту реформ. Но этого не происходит, посетовал специалист. Вместо этого, по его оценке, Минстрой проявляет некое высокомерие.