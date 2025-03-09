«Способны любить, как никто». Парень с синдромом Дауна женился на бесприданнице в Дагестане

В Дагестане в начале февраля молодой мужчина с синдромом Дауна женился на девушке, старше себя и без отклонений в здоровье. История получила огласку, издание mk.ru рассказало, как завязывались отношения 20-летнего Амирхана села Гельбах Кизилюртовского района и 25-летней Бакуш из села Старый Чиркей.

Приданное собирали всем селом

Девушка в подростковом возрасте потеряла родителей и жила с тетями. Она не знала о существовании Амирхана, пока его отец не пришел к ним свататься — он присмотрел скромную девушку в невесты своему сыну.

«Он давно просил найти ему невесту. Ему показывали других девушек, но он отказывался. Тогда отец решил поговорить со своей женой насчет Бакуш», — рассказали изданию в селе Гельбах.

Мужчина честно рассказал семье девушки о диагнозе сына. Он отметил, что с мальчиком занимались с детства, он полностью себя обслуживает и у него доброе сердце. Девушка согласилась познакомиться с Амирханом.

Тети Бакуш не стали возражать замужеству. Свадьбу сыграли в селе жениха. Односельчане не оставили Бакуш без приданного, накупили молодоженам домашней утвари.

По словам местных жителей, свадьба была шикарной. Теперь родные надеяться, что вопреки злым языкам, у пары родятся здоровые дети.