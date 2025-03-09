«Способны любить, как никто». Парень с синдромом Дауна женился на бесприданнице в Дагестане
В Дагестане в начале февраля молодой мужчина с синдромом Дауна женился на девушке, старше себя и без отклонений в здоровье. История получила огласку, издание mk.ru рассказало, как завязывались отношения 20-летнего Амирхана села Гельбах Кизилюртовского района и 25-летней Бакуш из села Старый Чиркей.
Приданное собирали всем селом
Девушка в подростковом возрасте потеряла родителей и жила с тетями. Она не знала о существовании Амирхана, пока его отец не пришел к ним свататься — он присмотрел скромную девушку в невесты своему сыну.
«Он давно просил найти ему невесту. Ему показывали других девушек, но он отказывался. Тогда отец решил поговорить со своей женой насчет Бакуш», — рассказали изданию в селе Гельбах.
Мужчина честно рассказал семье девушки о диагнозе сына. Он отметил, что с мальчиком занимались с детства, он полностью себя обслуживает и у него доброе сердце. Девушка согласилась познакомиться с Амирханом.
Тети Бакуш не стали возражать замужеству. Свадьбу сыграли в селе жениха. Односельчане не оставили Бакуш без приданного, накупили молодоженам домашней утвари.
По словам местных жителей, свадьба была шикарной. Теперь родные надеяться, что вопреки злым языкам, у пары родятся здоровые дети.
Синдром Дауна — не помеха для семьи?
Волонтеры фонда поддержки людей с синдромом Дауна рассказали изданию, что синдром Дауна — это не заболевание, а диагноз. У людей с этим синдромом инвалидность до 18 лет, но после совершеннолетия все ограничения снимаются.
«Такие люди полностью социализированы. У них нет ограничения на создание семьи. Они имеют возможность зарегистрировать брак. Молодые люди с синдромом Дауна могут любить и способны на сильные чувства», — поделились сотрудники фонда.
С рождением детей у такой пары могут быть проблемы. По словам волонтеров, нужно «надеяться на чудо». Родить здорового ребенка в паре, где один родитель с синдромом Дауна вполне возможно. Специалисты отметили, что в такой семье совершенно точно не будет домашнего насилия, ведь люди с синдромом Дауна «способны любить так, как никто другой».