Спортсмен Кирилл Миллер победил на четвертом этапе велогонки «Золото Ладоги»

Российский велогонщик команды «Волга-Юнион» Кирилл Миллер стал победителем четвертого этапа международной многодневной гонки «Золото Ладоги», которая уже третий раз подряд открывает программу Спортивных игр ПМЭФ. Этап прошел на автодроме «Игора Драйв» в Ленинградской области и стал одним из самых напряженных с начала соревнований.

Участникам предстояло преодолеть 16 кругов по трассе длиной 5,2 километра.

Переломным моментом стала активная работа Кирилла Миллера, который сумел организовать преследование и сократить отставание от лидеров. Вскоре спортсмен ушел вперед на заключительном круге и сумел сохранить около 10 секунд преимущества до самого финиша. Эта победа стала первой для команды «Волга-Юнион» на нынешнем «Золоте Ладоги».

Вторым этап завершил представитель команды «Мангазея — Московский спорт» Артемий Хомяков, а третье место занял Альмир Валиев из ЦОП «Астана».

После финиша Кирилл Миллер признался, что гонка проходила в непростых погодных условиях.

«Сейчас на втором этапе в Питкяранте проколол колесо, ехал где-то 58 километров один — и без отрыва, и без пелотона. Честно говоря, мысли были разные: и плакать хотелось, и съехать на обочину, и бросить все. Но я боролся до конца, и вот — сейчас победа на этапе!», — поделился спортсмен.

В генеральной классификации лидером стал Артемий Хомяков. Он также сохранил за собой зеленую майку самого активного гонщика, а белая майка лучшего молодого спортсмена третий этап подряд остается у Альмира Валиева.

Следующий этап многодневки пройдет 29 мая в поселке Красносельское. Профессиональным спортсменам предстоит преодолеть дистанцию 153 километра.

В рамках соревнований на «Игоре Драйв» впервые состоялись заезды корпоративных команд, выступающих в отдельном зачете. Победителем этапа стала команда «Диаконт». В мужском индивидуальном зачете лучшим оказался Константин Артамонов из «Газпромнефти», а среди женщин победу одержала Ксения Вязьмина, представляющая команду Центра имени Н. И. Пирогова.

В любительском зачете среди женщин лидерство в общем рейтинге захватила Ксения Бочкова из Class Team, а сама команда стала лучшей среди женских коллективов. В мужском любительском зачете на первое место вышел Константин Афанасьев из Etalon Team — Ньютек, при этом команда сохранила лидерство в общем командном зачете.

Общий призовой фонд соревнований составляет три миллиона рублей. Награды распределят распределены между профессиональными спортсменами, корпоративными коллективами и любительскими клубами.

Организаторами гонки выступают Фонд Росконгресс при поддержке Министерства спорта и Федерации велосипедного спорта России.

