Спаситель семей или коуч по токсичности? Чему учит женщин скандальный психолог Сатья Дас

Один из самых известных и скандальных коучей по отношениям в русскоязычном пространстве Сатья Дас уже многие годы собирает полные залы. Его цитаты разлетаются по соцсетям, книги продаются тысячами, а имя стало нарицательным после вирусного видео, где он бьет слушательницу его же лекции сумкой по голове. Кому и чему на самом деле служит этот «слуга абсолютной истины», разбирался 360.ru.

От Сергея Яковлева к Сатье Дас За псевдонимом Сатья Дас, что переводится как «слуга абсолютной истины», скрывается Сергей Яковлев, родившийся в 1972 году в Днепропетровске. Его жизненный путь до «просветления» был далек от психологии: техникум общественного питания, служба на Байконуре, скалолазание и боевые искусства. Перелом произошел в начале нулевых, когда он, став вегетарианцем, погрузился в изучение ведической философии. Полтора года, проведенные в храме, и духовный наставник завершили трансформацию Сергея в Сатью. Уже с 2005 года он начал проводить семинары о семейных отношениях и воспитании детей, быстро найдя отклик преимущественно у женской аудитории. Свою формулу успеха коуч нашел в некоем миксе из патриархальных установок, юмора, весьма категоричных суждений и довольно яркой подачи.

Фото: Стоп-кадр видео Youtube

Фундамент этого успеха зиждется на шатком основании: официального психологического образования у Сатьи нет. Его багаж, помимо поварского дела, — только курсы по изучению теологии в духовной академии. Однако это не мешает ему давать советы по спасению брака и воспитанию детей. Стиль Сатьи выглядит провокационно. На лекциях он может высмеять гостя, свести его глубокую личную проблему к лени или, например, нежеланию женщины служить мужу. Судя по отзывам в соцсетях, многие женщины, пришедшие на выступление за поддержкой, уходят с чувством вины и обесценивания. Вместо анализа отношений им говорят, что причина в них. Мол, недостаточно мудры, терпеливы или чисты. Критики называют это токсичной традиционностью, которая маскируется под духовность.

Фото: РИА «Новости»

Когда маска сорвалась: скандал в Новгороде Логичным продолжением агрессивной риторики Сатьи стал грандиозный скандал, разразившийся в феврале 2023 года в Великом Новгороде. Во время очередной лекции после нежелательных реплик из зала коуч не просто вступил в перепалку — он спустился в зал, потребовал у дамы закрыть рот, собрал ее вещи и ударил по голове сумкой. Видео с поведением «духовного наставника» тут же разлетелось по соцсетям. Удивительно, но мнения пользователей разделились. Кто-то ужаснулся тому, что не умеющий держать себя в руках мужчина раздает советы по отношениям. Но другие неожиданно поддержали Сатью, заявив, что женщина хамила и якобы сама довела коуча.

Фото: Стоп-кадр видео Youtube

Сам Дас спустя некоторое время после случившегося принес публичные извинения, объяснив свой срыв накопленной усталостью и переживанием за других посетительниц лекции, которые пришли получить ответы на вопросы, а были вынуждены слушать перебранку.

Это не оправдывает меня, при любых обстоятельствах подобное недопустимо. Я сожалею о случившемся. Я и моя команда приносим извинения. Это будет точкой роста для нас. Сатья Дас

Провальное интервью у Собчак Не менее показательным стало интервью Даса у Ксении Собчак в конце 2021 года. Двухчасовая беседа напоминала поле боя. Сатья позже признался, что еле сдерживался, чтобы не оскорбить ведущую, и чувствовал гнев, который тщательно скрывал.

Ситуация патовая. Ты не можешь просто встать и сказать: „Ты что, коза, творишь? Края не видишь?“ Но она же женщина по большому счету. Сатья Дас

Но зрители пришли к другим наблюдениям, отметив слабость позиции наставника. Даже симпатизировавшие Сатье интернет-пользователи не могли не признать, что он часто уходил от прямых ответов на вопросы журналистки, пытаясь отшутиться. Собчак на этом фоне выглядела значительно сильнее — не исключено, что именно это и злило коуча на самом деле.

Фото: РИА «Новости»

В итоге интервью поставило под сомнение не только ораторское мастерство Сатьи, но и глубину его идей.

Цитаты из лекций Сатьи Дас «Очень тяжело совместить сексуальную раскрепощенность и нравственное воспитание детей. Тяжело объяснять ребенку, как строить отношения, если так зажигал, что в кожно-венерологическом у тебя проездной».

«В современном мире люди на брак возлагают завышенные ожидания. Чтобы это был и единомышленник, и друг, и секс-партнер, и все будет совпадать. Но поиск партнера упрощается. Строишь отношения через секс и пытаешься через это слепить брак. Это ошибка».

«Все думают: надо хорошо дать, надо съехаться и дожать до брака. А надо не спешить с выбором».

«Так зачем она хочет со мной съехаться? Чтобы меня контролировать! Чтобы я не стал тыкаться во что-то другое».

«Люди меняются не так, как мы бы этого хотели, потому что мужчины хотели бы, чтобы женщина менялась поменьше, а женщина — чтобы мужчина побольше».

«Женщина — существо значительно чище, чем мужчина. Мужчина к животным… Мы можем затеряться среди них легко».