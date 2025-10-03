«Спас» и Госдуму рассудит РПЦ: в спор Останиной и Корчевникова втянули патриарха

Глава комитета Госдумы по защите семьи, член ЦК КПРФ Нина Останина призвала патриарха Московского и всея Руси Кирилла оценить слова гендиректора телеканала «Спас» Бориса Корчевникова. По ее мнению, он фактически приравнял действия СССР в годы Великой Отечественной войны и идеологию партии к фашистско-нацистским.

Что сказал Корчевников об СССР «Корчевников фактически приравнял деятельность руководства СССР <…> к деятельности германской национал-социалистической партии, а также к фашистской партии Муссолини, а идеологию Коммунистической партии СССР — к идеологии нацизма и фашизма», — подчеркнула Останина. В своем обращении к предстоятелю РПЦ (документ опубликовал RTVI ) депутат напомнила, что в Великой Отечественной войне победил советский народ под мирским руководством ВКП (б) — Всесоюзной коммунистической партии (большевиков).

Приравнивать советскую Компартию к немецкому рейху — все равно что ставить советских защитников-освободителей Отечества в один ряд с немецко-фашистским зверьем и его приспешниками, чьи злодеяния история запомнила и осудила навечно. Нина Останина

В чем Останина винит директора канала «Спас» В России каждый имеет право выражать свое мнение, напомнила парламентарий. Но всякое выражение взглядов публичной персоны имеет свои особенности и последствия. Останина назвала недопустимыми действия, которые могут отрицательно сказаться на настроении общества, и без того болезненно преодолевающего последствия прошлых катастроф. «Кроме того, считаю, что действия телеведущего Корчевникова являются (осознанно или неосознанно) содействием политике враждебных России сил, стремящихся приравнять СССР к гитлеровской Германии», — добавила депутат. Она также отметила, что подобные слова могут лишить Родину в глазах мирового сообщества статуса державы-победительницы в Великой Отечественной войне.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press / www.globallookpress.com

Слова Корчевникова противоречат позиции РПЦ Останина внимательно изучила официальную позицию РПЦ по вопросам, которые имеют резонансное значение для стабильности в обществе. Депутат пришла к выводу, что деятельность Корчевникова во много противоречит позиции церкви, транслируемой в инфополе. По словам парламентария, РПЦ в разные годы, в том числе во времена ВОВ, занимала мудрую, взвешенную и ясную государственную позицию. Церковь громко возвышала голос в защиту народного единства. Это важно сейчас, когда коллективный Запад стремится уничтожить Россию и полностью зачистить роль страны в мировой истории.

«Прошу пояснить, насколько позиция, транслируемая в публичное пространство Борисом Корчевниковым, формально возглавляющим миссионерский телеканал РПЦ, совпадает с действительной позицией Русской православной церкви в вопросе приравнивания деятельности руководства СССР», — призвала Останина.

Фото: Медиасток.рф

Она приложила скрины из Telegram-канала Корчевникова, в которых гендиректор «Спаса» называл коммунизм лучшим другом фашизма, обвинял Останину в публикации поста с запрещенной символикой — исковерканным логотипом телеканала «Спас» и кощунственным глумлением над святым именем Спасителя. Помимо этого, ведущий заявил, что против депутата подали иск и заявления в комитет ГД по этике, в Генпрокуратуру и Роскомнадзор. По его словам, прокуратура подтвердила факты публичной демонстрации нацистской символики.

«Также материалы проверки прокуратуры направлены в Центр „Э“ (противодействие экстремизму) ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в целях решения вопроса о привлечении к ответственности авторов и распространителей противоправной информации», — сказал гендиректор «Спаса».