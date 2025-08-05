Сегодня 17:36 Совместное воспитание или совместное мучение? Что не так с проектом о детях и разводах «Отцы рядом» выступили против нового проекта о воспитании детей после развода 0 0 0 Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press / www.globallookpress.com Эксклюзив

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В Госдуму внесли законопроект о совместном воспитании детей после развода. Это позволит детям сохранить полноценные отношения с обоими родителями, уверены авторы законопроекта. Однако мнения на этот счет разделились. О плюсах и минусах идеи — в материале 360.ru.

Законопроект о совместном воспитании детей после развода: в чем суть? Документ подготовили Андрей Свинцов (ЛДПР), Дмитрий Кузнецов (СРЗП) и Алексей Корниенко (КПРФ). «Законопроектом предлагается закрепить в российском семейном законодательстве порядок совместного воспитания детей родителями», — указано в пояснительной записке. Авторы законопроекта подчеркивают, что институт совместного воспитания действует во многих странах, включая ЮАР, Бразилию, Индию, Китай, Израиль и ОАЭ. По их мнению, этот подход наиболее эффективен, когда суд видит, что родители настроены друг к другу враждебно. Это может создать сложности в общении ребенка с одним из родителей. Совместное воспитание помогает детям сохранить близкие отношения с обоими родителями, утверждают парламентарии. Это позволяет ребенку чувствовать себя частью полноценной семьи и поддерживать эмоциональную связь с мамой и папой, уверены авторы документа.

Фото: Медиасток.рф

Сможет ли на практике работать законопроект о совместном воспитании детей после развода?

Предлагаемый законопроект о «совместном воспитании» детей в текущих российских реалиях — это красивая, но оторванная от действительности идея. Такое заявление в беседе с 360.ru сделали юрист, магистр юриспруденции, председатель Межрегиональной общественной организации «Отцы рядом» Иван Курбаков и советник председателя МОО «Отцы рядом» по правовым вопросам Вадим Васенев.

Без кардинального реформирования правоприменительной системы, без реального усиления ФССП, КДНиЗП и прокуратуры в части принуждения к исполнению решений по семейным спорам, он приведет лишь к усугублению конфликтов, росту числа неисполняемых судебных актов и, самое главное, к увеличению страданий детей, которые станут заложниками неработающей системы и бесконечных родительских споров. Иван Курбаков и Вадим Васенев

По мнению экспертов, прежде чем вводить радикальные изменения, нужно улучшить работу уже существующих институтов и обеспечить полное исполнение решений судов по семейным спорам. Только тогда можно будет рассмотреть более сложные модели взаимодействия родителей после развода. Иначе это будет не «совместное воспитание», а «совместное мучение» для детей и их родителей.

Фото: Andy Dean/http://imagebroker.com/#/search/ / www.globallookpress.com

Главные минусы идеи совместного воспитания детей после развода Главный и самый главный минус заключается в том, что предлагаемое «совместное воспитание» наталкивается на катастрофическую неэффективность существующей правоприменительной системы в сфере семейных отношений. В России уже сейчас огромные проблемы с исполнением даже минимальных требований судов о порядке общения и определении места жительства ребенка, отметили юристы. Неисполнение судебных решений — главный бич современного положения дел в детско-родительском взаимодействии после развода. Как подчеркнули в общественной организации, подавляющее большинство решений судов о порядке общения с детьми не исполняются или исполняются крайне плохо. Родитель, с которым суд оставил ребенка (чаще всего мать), часто мешает второму родителю видеться с ребенком. «Импотенция судебных приставов: ФССП РФ, призванная обеспечивать исполнение судебных решений, зачастую демонстрирует свою полную беспомощность в семейных спорах. Механизмы принуждения к исполнению решений о порядке общения фактически отсутствуют или применяются крайне редко и неэффективно», — отметили общественники.

По их мнению, штрафы, предусмотренные КоАП РФ, мизерны и не являются сдерживающим фактором. Привлечение к уголовной ответственности за самоуправство и неисполнение решений судов также не происходит в отношении матерей-нарушительниц.

Фото: Медиасток.рф

«Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав также не обладают достаточными полномочиями и ресурсами для эффективного вмешательства. Их основная функция — профилактическая, а не принудительная», — добавили собеседники 360.ru. Прокуратура редко вмешивается в семейные дела, даже если решения суда о порядке общения не выполняются. Обычно она занимается только явными нарушениями прав детей. «Если сейчас и 1% решений о порядке общения не исполняется, то как можно говорить о 50% „совместного воспитания“? Это будет означать увеличение в разы числа неисполняемых решений, усугубление конфликтов», — подчеркнули они.

Минусы проекта о совместном воспитании детей после развода По словам юристов, даже если не учитывать проблемы правоприменения, сама идея «совместного воспитания» в российских реалиях вызывает ряд серьезных вопросов.

Совместное воспитание, особенно в условиях изначально конфликтного развода, неизбежно приведет к постоянным спорам и «качелям» в жизни ребенка. Ребенок будет вынужден постоянно перемещаться между двумя домами, двумя школами (при наличии различий в территориальном расположении), двумя наборами правил и ожиданий (вспомним, что у гражданина должен быть один адрес регистрации). Иван Курбаков и Вадим Васенев

Это создает огромный стресс для психики ребенка. Трудности с принятием решений — это еще одна важная проблема. Непонятно, кто будет отвечать за ключевые аспекты жизни ребенка: выбор школы, посещение врачей, кружков, установление режима дня. «Если родители не могут договориться даже о порядке общения, как они смогут договориться о каждом аспекте жизни ребенка?» — задались вопросом собеседники 360.ru. Все это, по их оценке, может привести к постоянному параличу в принятии решений и бесконечным судебным разбирательствам по любому поводу.