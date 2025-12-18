Сегодня 00:30 Советский людоед с магическим уклоном. Как ловили, лечили и снова ловили Николая Джумагалиева 0 0 0 Фото: Николай Джумагалиев. Кадр из документального фильма об убийце-каннибале / RuTube Общество

Казахстан

Уголовное дело

Убийства

СССР

История

История людоеда-убийцы Николая Джумагалиева в свое время потрясла весь СССР. Выходец из казахского села убивал и пожирал женщин, надеясь обрести магические способности, а заодно нагнать страху на слабый пол, чтобы «знали свое место». Врачи же аж дважды отпускали маньяка на свободу.

Биография Николая Джумагалиева Николай Джумагалиев родился в селе Узынагаш в ноябре 1952 года. Он единственный сыном отца-казаха и матери-белоруски, в семье еще были сестры: Галя и Зоя — старшие, Катя — младшая. После восьмилетки одновременно поступил в вечернюю школу и железнодорожное училище Алма-Аты. После выпуска немного поработал в Атырау и в 1970-м ушел служить в войсках химзащиты. После армии Джумагалиев немного поработал электриком в родном селе, потом решил выучиться на шофера и поступить в Казахский государственный университет на геологоразведочный факультет. Однако все планы пошли прахом: мастерство вождения освоить не смог, вступительные экзамены завалил. Тогда парень отправился на заработки. Где только ни побывал — в Караганде, на Урале, в Сибири, на Севере и в Заполярье. Работал матросом, экспедитором, бульдозеристом, электриком, но нигде надолго не задерживался. Затем в 1977-м снова вернулся в Узынагаш и устроился пожарным. С противоположным полом у Джумагалиева не было проблем с 18 лет — барышни охотно завязывали отношения, даром что кавалер относился к ним как к существам второго сорта. Беспорядочные связи скоро аукнулись парню сифилисом, а затем и трихомониазом, так что он возненавидел «слишком гордых и распущенных» женщин.

Интересно Последней каплей для Джумагалиева стала неразделенная любовь. Он встретил девушку, серьезно влюбился, но та взаимностью не ответила. Для не знавшего отказа парня это стало ударом. Так он окончательно уверовал, что весь женский род — от лукавого. Последней каплей для Джумагалиева стала неразделенная любовь. Он встретил девушку, серьезно влюбился, но та взаимностью не ответила. Для не знавшего отказа парня это стало ударом. Так он окончательно уверовал, что весь женский род — от лукавого.

Первые убийства Джумагалиева Позднее мужчина вспоминал, что ему снились расчлененные женские тела: «Медленно так плывут руки, ноги, торсы…». Опытный охотник, он два года собирался с духом перед первым нападением: обдумывал, как будет убивать, утверждался в своих мотивах, читал оккультные книги. Не было только мыслей отказаться от кровавой расправы и обратиться за помощью к врачам. Случай представился в январе 1979 года. Рядом с трассой Узунагач — Майбулак Джумагалиев увидел одинокую молодую женщину, прихожанку Церкви адвентистов седьмого дня. Убийца кинулся за ней, догнал, схватил рукой за шею и поволок в сторону свалки. Когда жертва попыталась вырваться, ножом перерезал ей горло и тут же начал пить кровь. Проезжавший мимо автобус не спугнул душегуба, он лишь лег на землю и притаился рядом с убитой. Джумагалиев рассказывал, что отогрел руки о тело женщины и освежевал ее, а потом расчленил останки. Вырезанные куски сложил в рюкзак и унес домой. Часть жира растопил и засолил. Убийца не раз подчеркивал, что никого не угощал своими «деликатесами», а ел их только сам, да и то через силу — с непривычки человечина шла не особо хорошо. Кстати, кровь он пил не просто так: вычитал, что выпитая кровь жертвы дает сверхспособности и показывает будущее. Если же перерезать горло, то можно увидеть, как душа покидает тело.

Интересно Книги по колдовству и черной магии Джумагалиеву оставил в наследство родной дед. Он, как утверждал каннибал, был прямым потомком самого Чингисхана. Книги по колдовству и черной магии Джумагалиеву оставил в наследство родной дед. Он, как утверждал каннибал, был прямым потомком самого Чингисхана.

Через несколько дней после убийства дети нашли части обезображенного тела на свалке недалеко от поселка Фабричного. Поначалу следователи даже не поняли, мужчина это или женщина. Когда установили личность, стали прорабатывать жениха девушки и других адвентистов, но у всех было алиби. Еще одни останки, на этот раз пожилой женщины, убитой тем же способом, нашли в апреле. Летом маньяк напал на своих односельчан — вломился в дом и лишил жизни девушку и ее мать. Снова расчленил, срезал мясо, рассовал по сумкам и ушел. Чудом осталась жива маленькая девочка, дочь и внучка погибших. Она спряталась в шкафу и сидела там, пока страшный гость не ушел. Однако ребенок был в сильном шоке и описать убийцу не смог.

Фото: Жертвы людоеда: мать, дочь и выжившая внучка Савельевы. Кадр из материалов уголовного дела / RuTube

Через пару дней Джумагалиев напал на подругу своей пассии: дескать, та была воровкой. Кавалер пообещал наказать виновную и заманил ее домой к маньяку. Там они, как пишут в протоколах, «на почве распития спиртных напитков» и с обоюдного согласия занялись бурным сексом. И не один раз. В очередной момент близости, когда парочка уже перекочевала в сарай, Джумагалиев в экстазе начал душить партнершу, а потом перерезал ей горло и стал пить хлынувшую кровь. Совершив еще один половой акт, на этот раз уже с трупом, убийца расчленил тело по суставам. Мясо сложил в бочку, а то, что осталось, зарыл в огороде.

Фото: Джумагалиев (второй слева, в светлом свитере) на следственном эксперименте. Кадр из материалов уголовного дела / «ВКонтакте»

Арест за случайный выстрел Уже в конце того мрачного лета 1979-го Джумагалиев все-таки угодил за решетку. Выпивал у себя дома с коллегой-пожарным. Дальше — то ли мужчины поссорились и хозяин дома в ярости его застрелил, то ли просто хвастал своим ружьем, случайно нажал на спусковой крючок и убил гостя. Милиционеры были уверены, что трагедия была случайностью. И уж, конечно, даже близко не связывали хорошего парня, знакомого всей округе, с нераскрытыми жестокими убийствами. Обыск у него в доме был лишь поверхностный, так что оперативники не нашли никаких улик, хотя их было достаточно. Подсудимого отправили на освидетельствование к психиатрам. В Московском институте имени В. П. Сербского выдали четкий диагноз — «шизофрения». Убийство признали случайностью, Джумагалиева отправили на четыре с половиной года принудительно лечиться. Однако на свободу он вышел меньше чем через 12 месяцев.

Фото: Николай Джумагалиев. Кадр из документального фильма об убийце-каннибале / RuTube

Второй арест каннибала Джумагалиева Лечение никак не отразилось на пристрастиях маньяка — он все так же хотел убивать и поедать своих жертв. В ноябре 1980 года он пришел в гости к очередной подруге. Встреча шла по обычному регламенту: выпили, занялись сексом, уснули. Ночью Джумагалиев проснулся и перерезал партнерше горло. Потом стал пить ее кровь — он все еще надеялся увидеть душу убитой. Маньяка по-прежнему никто не подозревал, и он продолжил свои жуткие убийства. Неизвестно, сколько бы еще это длилось, но на девятой жертве каннибал прокололся. Тогда Джумагалиев очередной раз собрал у себя дома компанию. Пили, ели, веселились. В какой-то момент радушный хозяин пригласил одну из девушек уединиться в соседней комнате. После секса та уснула, а Джумагалиев снова решил проверить бред из оккультных книг: будет ли видна душа, получит ли он пророчество. Убийца перерезал горло подруги, нашарил тазик и принялся сливать туда ее кровь. Выпил пару глотков, потом отрезал от шеи кусочек мяса, съел. Однако ни вылетающей души, ни пророчества не случилось.

Интересно У Джумагалиева были металлические коронки на зубах, за что он получил прозвище Железный Клык. У Джумагалиева были металлические коронки на зубах, за что он получил прозвище Железный Клык.

Случились друзья, которые решили заглянуть в комнату слишком надолго уединившейся парочки. Они распахнули дверь и увидели голого окровавленного маньяка, расчленяющего тело своей жертвы. Правда, говорят, есть и другая версия: Джумагалиев сам вынес друзьям голову девушки. Однако в любом случае шокированная компания с криками бросилась врассыпную. Вызванные милиционеры тоже оказались не готовы к зрелищу, и Джумагалиев — голый, с топориком и ножом в руках — просто от них сбежал. Через пару дней, проверяя все контакты маньяка, один из следователей обратил внимание на новые гвозди, вбитые в старые доски на полу у знакомой убийцы. Там, в подполе, и нашли людоеда. Доказательств было более чем достаточно: труп последней жертвы, свидетельские показания, найденная в доме душегуба бочка с засоленным мясом предыдущих жертв. Да и сам Джумагалиев сразу признался в семи из девяти убийств. Он рассказывал будто «чувствовал непреодолимое влечение к женскому телу» и «стремился его познать полностью и целиком», вот и ел плоть.

Фото: Николай Джумагалиев. Кадр из материалов уголовного дела / «ВКонтакте»

Маньяк считал, что «мужчина должен быть выше женщины во всем, но в жизни все идет не так». Вот и мстил за нарушения «законов природы», причем убийства старался приурочить к каким-то датам: к годовщине смерти своей бабушки, к 100-летию со дня рождения своего дедушки. К тому же Джумагалиев утверждал, что смог предсказать всю свою жизнь до 1988 года. Суд состоялся 3 декабря 1981-го: каннибала, виновного в девяти убийствах, снова признали невменяемым и отправили на принудительное лечение в закрытую психиатрическую больницу для особо опасных преступников. Там Джумагалиев пару раз пытался покончить с собой, но его спасали. Кстати, с персоналом он был неизменно вежлив и доброжелателен.

Фото: Джумагалиев на допросе. Кадр из материалов уголовного дела / «ВКонтакте»

Бегство маньяка Казалось бы, все: убийцу поймали и отправили в спецпсихдиспансер. Однако продолжение последовало: спустя восемь лет медики постановили, что Джумагалиев больше не опасен для общества. На дворе был 1989 год, СССР разваливался, в союзных республиках творилось черт знает что, и проверять адекватность решения местечковых докторов никто бы не взялся. Джумагалиева перевели в обычную психиатрическую больницу. В сопровождении медсестры и санитара 29 августа его привезли в аэропорт Бишкека, откуда каннибал благополучно сбежал. Да, вот так просто. Его бросились искать: милиция и солдаты прочесывали горы, сверху местность просматривали дельтапланеристы (дронов тогда еще не было). Но все без толку. Маньяк скрывался в горах Алатау. Собирал лекарственные растения и обменивал их на продукты в местных деревушках. Однажды даже встретил знакомого и, когда узнал, что тот едет в Москву, попросил его отправить оттуда письмо, причем непременно без марки — чтобы послание точно заметили.

Фото: Конверт с письмом Джумагалиева. Кадр из материалов уголовного дела / RuTube

Расчет сработал — письмо передали милиции. Увидев, что отправителем был указан Николай Джумагалиев и получив подтверждение графологической экспертизы, московские сыщики сбились с ног, разыскивая убийцу. А тот все так же гулял по горам. В 1990 году снова напал: влез через окно в дом в Актюбинске, перерезал горло девушке, напился ее крови и отрезал голову. Окровавленного убийцу заметил прохожий, двинулся было к нему, но маньяк заорал, что будет стрелять, и дал стрекача. Поймали Джумагалиева весной следующего года: неподалеку от Ферганы он открыто украл овцу из отары. Очень уж надоело бродяжничать, вот и решил попасться на мелочи, прикинувшись беглым китайцем. Глядишь, дадут мелкий срок и отпустят с новыми документами. «Китайца» подвела география: он никак не мог объяснить, где и как пересек границу. А потом людоеда признал следователь, занимавшийся его поисками. Хоть душегуб и клялся, что боярышник, горные травы и яблоки, которыми он питался в горах, полностью его излечили, Джумагалиева вернули в специализированную психиатрическую клинику.

Фото: RuTube

Джумагалиев грезит о свободе Однако и это еще не конец истории. Сбежать маньяку больше не удавалось: спецпсихдиспансер в поселке Актас Алма-Атинской области хорошо охранялся и был за колючей проволокой. Людоед вел себя примерно, помогал персоналу, увлекся игрой в шахматы и ремонтировал мелкую технику. Еще с охотой встречался с журналистами и раздавал интервью. Был, правда, эпизод, когда убийца начал требовать для себя смертную казнь. Может, совесть проснулась. Это сочли ухудшением психического здоровья, но приступ быстро прошел. Врачи было снова решили, что Джумагалиев безопасен и может наблюдаться по месту жительства. Но благо силовики не дали им выпустить монстра на свободу — они уже видели, к чему это приводит. Недавно Джумагалиеву впервые за 35 лет разрешили пятиминутный телефонный звонок семье. Каннибал пообщался с племянницей и договорился, что будет с ней созваниваться дважды в месяц, если не будет обострений. Говорят, 73-летний убийца мечтает выйти на свободу и начать новую жизнь. Словно и не было десятка жертв.