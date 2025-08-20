Совет, любовь и деньги. Россиянам хотят платить федеральные выплаты за юбилеи брака
Депутат Нилов предложил ввести федеральные выплаты к юбилеям брака
Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов предложил ввести федеральные выплаты для пар, которые долго состоят в браке. В беседе с 360.ru депутат объяснил, что такая инициатива сможет поддержать и укрепить институт семьи.
«Ранее Государственная дума не поддержала предложение, которое уже вносилось. Я его разрабатывал по поручению основателя ЛДПР Владимира Жириновского. Вместе с коллегами мы его внесли в Думу, однако голосов для принятия не хватило», — рассказал депутат.
При этом на региональном уровне, в зависимости от бюджета, для тех, кто долго состоит в браке, предусмотрены выплаты к юбилею.
Но мы должны понимать, что люди, они не должны испытывать какой-то дискомфорт и непонимание, почему в одном регионе это есть, в другом — нет. Поэтому для поддержания и укрепления института семьи правильно было бы на федеральном уровне такую норму закрепить и соответствующую выплату к юбилею нахождения в браке супружеской паре выплачивать.
Ярослав Нилов
Все это нужно сопровождать соответствующими мероприятиями: вручением и освещением в местных СМИ. Это создаст атмосферу праздника. Сейчас депутаты запрашивают свежие данные о том, какие меры действуют в регионах, какой размер выплат, какой период совместной жизни позволяет получить соответствующую выплату от государства из регионального бюджета.
Когда рассмотрят законопроект о федеральных выплатах к юбилею брака?
Скорректированный текст в качестве межфракционной инициативы предложат правительству для рассмотрения.
«Впереди у нас работа над бюджетом следующего года, поэтому любые предложения, которые требуют дополнительных расходов из федерального бюджета, они как раз и должны рассматриваться сейчас для того, чтобы понять, успеем ли мы заложить соответствующие средства, скорректировать доходы, расходы в проекте бюджета следующего года, работа над которым начнется уже осенью», — добавил он.
Когда пакет законопроектов поступит в Госдуму, начнется его обсуждение. В этом процессе примут участие правительство, регионы, Совет Федерации, Общественная палата и Счетная палата.