Совет, любовь и деньги. Россиянам хотят платить федеральные выплаты за юбилеи брака

Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов предложил ввести федеральные выплаты для пар, которые долго состоят в браке. В беседе с 360.ru депутат объяснил, что такая инициатива сможет поддержать и укрепить институт семьи.

«Ранее Государственная дума не поддержала предложение, которое уже вносилось. Я его разрабатывал по поручению основателя ЛДПР Владимира Жириновского. Вместе с коллегами мы его внесли в Думу, однако голосов для принятия не хватило», — рассказал депутат.

При этом на региональном уровне, в зависимости от бюджета, для тех, кто долго состоит в браке, предусмотрены выплаты к юбилею.