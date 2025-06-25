Чипсы с шампанским, леденцы с водкой, сосиски с Jack Daniel's... В России хотят запретить продукты с алкоголем в названии. Депутаты Госдумы считают, что эта еда навязывает культуру потребления спиртного. В вопросе разбирался 360.ru.

Конфеты с ликером — это традиция

Традиционные алкогольсодержащие продукты и блюда запрещать нельзя, потому что они не являются рекламой и никак не сказываются на потреблении спиртного. Об этом 360.ru заявил президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров. Он прокомментировал предложение депутатов Госдумы о запрете продуктов со спиртным в рамках борьбы со скрытой рекламой алкоголя.

«С водой выплескивают ребенка. Есть традиционные вещи, которые были всегда, и которые запретить невозможно. Большое количество блюд готовится с применением вина и крепкого алкоголя», — подчеркнул специалист.

Он добавил, что необходимо четко прописать, какие именно продукты будут подпадать под инициативу. Бухаров уточнил, что большинство конфет проходят термическую обработку, поэтому от алкоголя там остается только вкус.

По его словам, маргиналы не будут покупать такие лакомства, и просто возьмут выпивку в магазине. Также эксперт обратил внимание на снижения интереса к спиртному со стороны молодежи.

«Мы отслеживаем, что молодое поколение больше интересуется здоровым образом жизни и меньше всего традиционным сочетанием еды и вина, или других алкогольных напитков», — добавил он.