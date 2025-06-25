Сосиски с виски — все? В России предложили запретить продукты с алкоголем
Ресторатор Бухаров: конфеты со спиртным не влияют на алкоголизацию населения
Чипсы с шампанским, леденцы с водкой, сосиски с Jack Daniel's... В России хотят запретить продукты с алкоголем в названии. Депутаты Госдумы считают, что эта еда навязывает культуру потребления спиртного. В вопросе разбирался 360.ru.
Конфеты с ликером — это традиция
Традиционные алкогольсодержащие продукты и блюда запрещать нельзя, потому что они не являются рекламой и никак не сказываются на потреблении спиртного. Об этом 360.ru заявил президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров. Он прокомментировал предложение депутатов Госдумы о запрете продуктов со спиртным в рамках борьбы со скрытой рекламой алкоголя.
«С водой выплескивают ребенка. Есть традиционные вещи, которые были всегда, и которые запретить невозможно. Большое количество блюд готовится с применением вина и крепкого алкоголя», — подчеркнул специалист.
Он добавил, что необходимо четко прописать, какие именно продукты будут подпадать под инициативу. Бухаров уточнил, что большинство конфет проходят термическую обработку, поэтому от алкоголя там остается только вкус.
По его словам, маргиналы не будут покупать такие лакомства, и просто возьмут выпивку в магазине. Также эксперт обратил внимание на снижения интереса к спиртному со стороны молодежи.
«Мы отслеживаем, что молодое поколение больше интересуется здоровым образом жизни и меньше всего традиционным сочетанием еды и вина, или других алкогольных напитков», — добавил он.
Опасные ароматизаторы
Сомнения в необходимости ограничения продажи продуктов с алкоголем в беседе с 360.ru выразил и председатель Национального союза защиты прав потребителей и Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.
Он отметил, что вряд ли депутаты имеют в виду запрет традиционных конфет и пирожных.
Есть в кондитерке использование и коньяка, и рома, и ликера. Но это не является способом вовлечения в употребления алкоголя. Здесь депутаты, наверное, имеют в виду несколько иное. Например, когда предлагают сосиски со вкусом виски
Павел Шапкин
председатель Национального союза защиты прав потребителей и Центра разработки национальной алкогольной политики
Эксперт призвал обратить внимание не на продукты со вкусом спиртного, а на продажу ароматизаторов алкоголя. Он уточнил, что их в основном используют бутлегеры, которые подделывают выпивку.
«Люди могут купить не только ароматизаторы какого-то американского виски, но еще и того же мартини, французского коньяка с фирменным названием. То есть все это свободно продается, это не запрещено. И в первую очередь идет для рынка бутлегеров», — объяснил Шапкин.
По его мнению, следует запретить свободную продажу ароматизаторов. В этом случае бутлегеры лишатся возможности придавать контрафактному спиртному запах оригинального продукта.