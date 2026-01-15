Сегодня 23:14 Самое сокровенное под камерами: во что трагедия в Новокузнецке может превратить роды? Терапевт Милейко: видеофиксация родов — палка о двух концах 0 0 0 Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com Эксклюзив

В России предложили вести непрерывную видеофиксацию родов для прозрачности и безопасности пациенток и защиты прав медработников. Насколько оправдана мера и кому можно будет доверить доступ к записи, разбирался 360.ru.

Зачем нужна видеофиксация родов Идея о фиксации всего процесса родов на видео принадлежит юристу, правозащитнику и председателю межрегиональной общественной организации «Отцы рядом» Ивану Курбакову. «Видеозапись родов — как инструмент прозрачности и безопасности. Я выступаю за максимально широкое внедрение возможности ведения непрерывной видеозаписи родов по инициативе пациентки», — сказал он в беседе с «Абзацем».

Интересно Инициатива напрямую связана с ЧП в роддоме № 1 Новокузнецка, где в новогодние праздники умерли девять младенцев. После случившегося его пациентки стали массово жаловаться на медперсонал, а СК завел дело о халатности и причинении смерти по неосторожности. Инициатива напрямую связана с ЧП в роддоме № 1 Новокузнецка, где в новогодние праздники умерли девять младенцев. После случившегося его пациентки стали массово жаловаться на медперсонал, а СК завел дело о халатности и причинении смерти по неосторожности.

Курбаков подчеркнул, что организовывать съемку необходимо в строгом соответствии с законом о персональных данных, а записи хранить на защищенном сервере медицинского учреждения или на специальном носителе с регулируемым доступом.

«Это создает объективную доказательственную базу, защищает как права пациентов, фиксируя возможные нарушения, так и медицинских работников от необоснованных обвинений. Наличие камеры дисциплинирует обе стороны», — добавил юрист. Он также указал на важность неукоснительного соблюдения медперсоналом закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», кодекса медицинской этики и клинических рекомендаций Минздрава. Курбаков призвал гарантировать право на одного сопровождающего в родах, а внутренние регламенты роддомов по посещению в послеродовом периоде пересмотреть.

Где хранить видеозаписи родов и у кого будет доступ Об установке камер в зонах вероятных критических ЧП в медицинских учреждениях — операционных, родильных залах, приемных отделениях — говорят не первый год. Член Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре Алексей Старченко напомнил в беседе с «Москвой 24», что идею обсуждают около 10-15 лет. «Основная цель — дисциплинировать всех участников процесса: и медицинский персонал, и пациентов. Это может помочь как в случаях ненадлежащего качества помощи, так и при возможном нападении на врачей со стороны обследуемых. Камеры должны обеспечивать общий обзор, а не вести персональную съемку конкретных лиц», — подчеркнул он.

Право доступа к записям Старченко назвал ключевым вопросом и предположил, что его можно было бы предоставить только Росздравнадзору как надзорному органу, не заинтересованному в сокрытии информации. Но для этого необходимы изменения на законодательном уровне, которые в том числе установят ответственность за несанкционированное распространение видео.

«Тогда специалисты Росздравнадзора, утвержденные приказом, смогут просматривать материалы и передавать их по запросу правоохранительным органам или страховым компаниям (с соблюдением врачебной тайны)», — сказал собеседник телеканала. Разрешать просматривать записи главврачам или региональным профильным министерствам, по его словам, не стоит, поскольку есть риск конфликта интересов и попыток скрыть нарушения, если таковые будут. А систематический контроль за видео со стороны Росздравнадзора превратится в элемент профилактики.

Съемки в родблоках: мнения за и против Телесный терапевт Янина Милейко в беседе с 360.ru назвала инициативу о съемке в роддомах палкой о двух концах. «С одной стороны, как будто бы замысел неплох, ведь иного способа отследить, что происходит в родовой палате, как себя ведут врачи, роженица, что тоже, кстати, бывает по-разному, наверное, нет», — сказала она. Тем не менее идея вызывает массу вопросов и в первую очередь — об этике процесса. Милейко подчеркнула, что, если и вести запись, то только с согласия роженицы.

Лично я в силу определенных обстоятельств согласилась бы. Потому что это позволило бы мне дополнительно наблюдать потом, как вели себя врачи, я бы погрузилась в процесс, чувствовала бы себя, наоборот, увереннее. Но смею предположить, что большинство рожениц будут напрягаться по этому поводу.

Специалист допустила, что даже данное из соображений безопасности и подстраховки согласие станет для беременной женщины дополнительным стрессом, который в процессе родов совсем не нужен. «Наоборот, нужна максимально спокойная и комфортная обстановка. И мне кажется, каждого человека, каждую девочку надо спрашивать отдельно, готова она или нет на такое», — сказала Милейко.

У медперсонала, который действует профессионально и по ситуации, руководствуясь знаниями и навыками, стеснение подобная мера, по ее словам, вызовет вряд ли.

Непонятно, добавила собеседница 360.ru, и то, как процесс организуют технически и насколько будет легитимна сделанная запись для дальнейшего использования, в том числе как основа для доказательств или защиты.

Психолог и травматерапевт Юлия Полтавская заметила, что роды не только естественный процесс, но и сакральный для женщины, пусть и в условиях родблока с ней рядом находятся акушеры и медсестры. И в любой момент ситуация может начать развиваться неожиданным образом. «Когда мы говорим о таких мерах, как видеофиксация, я понимаю, что, конечно же, это попытка сделать процесс максимально прозрачным, ясным и безопасным. Но с точки зрения психоэмоционального состояния корректна и полезна она может быть не для каждого», — заявила она 360.ru. Видеосъемку Полтавская сочла излишней мерой, которая нарушает атмосферу интимности. Не все захотят быть под камерами и не каждого удастся убедить, что кадры не попадут не в те руки.