Сочетается с чем угодно. Сколько можно съесть дыни с пользой для здоровья

В августе и сентябре стартует пик сезона дынь. Сладкий овощ, пахнущий медом и ванилью, может стать не только источником витаминов, но и причиной проблем со здоровьем, если его есть слишком много.

Какая правильная норма

Врач-диетолог, нутрициолог Евгения Белюга в беседе с 360.ru рассказала, в каких количествах правильно потреблять дыню.

По ее словам, от этого десерта стоит воздержаться людям с проблемами ЖКТ и диабетом. Специалист добавила, что иногда на дыню может возникнуть аллергическая реакция, но это происходит крайне редко.

«Аллергии бывают часто на цитрусовые, клубнику, орехи. На дыню — очень редко», — подчеркнула врач.

Также в этой бахчевой культуре содержится много полезных веществ.

«Витамин C, A. Витамины группы B лучше из мяса усваиваются, но дыня — достаточно хороший продукт, чтобы получить максимум для здоровья. Хотя бы ежесуточно. Мы не можем говорить, что „съела дыню — ожила“», — отметила Белюга.

В то же время она призвала не потреблять слишком много дыни. Оптимальной врач назвала порцию из одного или двух кусков. Если есть больше, то это может отразиться на фигуре.