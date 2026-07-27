Сочетается с чем угодно. Сколько можно съесть дыни с пользой для здоровья
Порция дыни должна не превышать два куска — диетолог Белюга объяснила причину
В августе и сентябре стартует пик сезона дынь. Сладкий овощ, пахнущий медом и ванилью, может стать не только источником витаминов, но и причиной проблем со здоровьем, если его есть слишком много.
Какая правильная норма
Врач-диетолог, нутрициолог Евгения Белюга в беседе с 360.ru рассказала, в каких количествах правильно потреблять дыню.
По ее словам, от этого десерта стоит воздержаться людям с проблемами ЖКТ и диабетом. Специалист добавила, что иногда на дыню может возникнуть аллергическая реакция, но это происходит крайне редко.
«Аллергии бывают часто на цитрусовые, клубнику, орехи. На дыню — очень редко», — подчеркнула врач.
Также в этой бахчевой культуре содержится много полезных веществ.
«Витамин C, A. Витамины группы B лучше из мяса усваиваются, но дыня — достаточно хороший продукт, чтобы получить максимум для здоровья. Хотя бы ежесуточно. Мы не можем говорить, что „съела дыню — ожила“», — отметила Белюга.
В то же время она призвала не потреблять слишком много дыни. Оптимальной врач назвала порцию из одного или двух кусков. Если есть больше, то это может отразиться на фигуре.
По поводу порций. Можно один кусок, максимум – два. Объясню, почему ограничения. Там много сахара, поэтому будет перебор по калорийности суточной нормы.
Она сообщила, что если порции дыни будут слишком большими, то человек может выйти за рамки суточной нормы.
«Там сахара примерно столько же, сколько в свекле и картофеле. Это не плохие продукты, но вопрос состоит в том, сколько их съесть», — подчеркнула диетолог.
Как выбрать созревшую и сладкую дыню
Также врач опровергла миф о том, что дыню нельзя совмещать с кисломолочными продуктами. По ее словам, проблемы могут возникнуть только в том случае, если у человека есть индивидуальная непереносимость.
«С точки зрения доказательной медицины, все продукты сочетаются. Вопрос в другом. Если у человека на самом деле проблемы с ЖКТ, то ему яблоко с мясом есть не нужно. В остальном — про белки и овощи — это все сочетаемо», — уточнила она.
Чтобы выбрать качественную дыню, врач посоветовала ориентироваться на ее цвет и плотность. Она ни в коем случае не должна быть зеленой. Нельзя также брать плоды с вмятинами.
«Должна быть плотная снаружи и в разрезе», — отметила специалист.
Если съесть испорченную или недозревшую дыню, то можно серьезно отравиться. Бывают даже случаи, когда из-за этого попадают в больницу, поэтому к вопросу качества стоит отнестись серьезно, добавила диетолог.