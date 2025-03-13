13 марта 2025 21:52 Собака осталась без хозяйки и исчезла в Долгопрудном. Под подозрение попал местный священник Зоозащитники Долгопрудного обвинили священника в краже собаки умершей прихожанки 0 0 0 Фото: 360.ru Эксклюзив

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Белую дворняжку по кличке Белка зоозащитники Долгопрудного начали искать в Клину и Серпухове. Хозяйка собаки умерла четыре дня назад, оставив квартиру в наследство дочери священника местного храма. Заниматься животным батюшка не захотел и попросил знакомого из Твери отвезти собаку в питомник. По дороге Белка якобы умерла. Но показать место захоронения зоозащитникам водитель напрочь отказался, а после вообще заявил, что никого не возил. В истории разобрался 360.ru.

Пропавшая собака

Волонтер Наталья рассказала, что владелица Белки по имени Светлана начала ходить в храм в Долгопрудном еще в 2020 году, где у нее завязалось хорошее общение со священником Алексеем Куприяновым. Он стал часто приходить к ней домой, и пенсионерка написала завещание, что после ее смерти квартира достанется дочери батюшки. «По словам соседки, с них взяли обязательство, что после смерти хозяйки они возьмут ответственность за собаку, которая уже старая, чтобы она дожила в своей квартире и недвижимость не продавали», — пояснила Наталья. В начале этой недели Светлана скончалась от инсульта. Соседка обратилась к волонтерам, чтобы они забрали собаку. Зоозащитники пообещали, что приедут в пятницу, чтобы отдать Белку в новую семью.

Наталья добавила, что в среду священник прибежал в квартиру со словами, что ему нужен паспорт Светланы, чтобы организовать похороны. По ее словам, во время нахождения в помещении он взял копию ключей и вечером забрал собаку, которую передал своему знакомому из Твери, чтобы тот решил вопрос с питомцем.

По словам этого мужчины, он ночью забрал собаку и поехал якобы в Серпухов, но поехал через Клин. Говорит, что повез в питомник ночью, в какой питомник — не говорит. В Клину собака начинает задыхаться, где он ее похоронил он не помнит, потому что было темно. Наталья Волонтер

В смерть Белки она не поверила. Наталья пояснила, что у дворняжки не было никаких заболеваний и возраст совсем не тот, чтобы уходить из жизни.

Доказательства поездки

Редакция 360.ru связалась с водителем, но он заявил, что даже не выезжал из Твери. «Я никого не вывозил, никого не брал, можете проверить мой биллинг. Я даже из города не выезжал», — сказал он. На вопрос о знакомстве со священником Алексеем Куприяновым водитель ответил, что он просто прихожанин храма. Еще одна занимавшаяся собакой зоозащитница Нелли в беседе с 360.ru заявила, что тоже общалась с водителем и подтвердила, что он ей сообщил о смерти животного в дороге и что он похоронил собаку, но не помнит места, потому что было темно.

«После этого он сказал, что не хочет иметь с этой историей ничего общего и все станет отрицать. Но у меня осталась переписка с отцом Алексеем, который дал его контакт», — добавила собеседница 360.ru.

Фото: 360.ru

Нелли уточнила, что уже сходила в соседний детский сад, где установлены камеры и по записи видно, что в то время, когда священник приезжал за Белкой, около дома на аварийке стояла машина. Отец Алексей Куприянов ответить на вопросы 360.ru отказался, объяснив, что не получил благословения на общение со СМИ.