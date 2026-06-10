Сегодня 20:27 Снятие с регистрационного учета. Что изменилось с мая 2026 года Юрист Пронина назвала сроки обжалования отмены фиктивной регистрации 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Общество

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Россиян не смогут снять с регистрационного учета только на основании подозрений в фиктивной прописке. Для аннулирования регистрации МВД потребуется официальный процессуальный документ, а само решение гражданин сможет обжаловать. Кого коснутся новые правила и какая ответственность грозит за фиктивную регистрацию, выяснил 360.ru.

Кого могут снять с регистрационного учета С 1 мая 2026 года вступил в силу новый порядок принятия решений о снятии граждан с регистрационного учета по месту жительства или месту пребывания при выявлении фиктивной регистрации. Речь идет о случаях, когда человек зарегистрировался по адресу на основании недостоверных сведений или документов, фактически не собирался проживать в помещении либо собственник жилья изначально не планировал предоставлять ему помещение для проживания. Кандидат юридических наук, старший преподаватель Юридического факультета Финансового университета при правительстве России Марина Пронина рассказала 360.ru, что решение о снятии с учета теперь может приниматься только при наличии официального процессуального документа. «Порядок принятия решения о снятии с регистрационного учета при фиктивной регистрации утвержден Приказом МВД России от 20 апреля 2026 года № 224, а, значит, возможен только по решению (постановлению) структурного подразделения МВД РФ о фиктивной регистрации», — подчеркнула она. Также может проводиться проверка по месту регистрации либо проверяться достоверность документов, представленных для оформления регистрации, пояснила юрист.

Фото: РИА «Новости»

Какие основания появились у МВД Согласно новым правилам, основанием для снятия с учета могут стать обвинительный приговор суда, постановление о прекращении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям, отказ в возбуждении уголовного дела с фиксацией нарушения, а также вступившие в силу решения по делам об административных правонарушениях. Снятие с учета производится подразделениями по вопросам миграции МВД, которые ранее осуществили регистрацию гражданина. При этом говорить о сложившейся практике применения новых норм пока преждевременно. «О практике применения пока рано говорить, поскольку прошло чуть больше месяца, что не более процессуальных сроков для обжалования», — отметила Пронина. Можно ли оспорить решение Юрист подчеркнула, что решение МВД не является окончательным и может быть обжаловано. «Жалобу можно подать как в вышестоящее структурное подразделение МВД, так и непосредственно в суд общей юрисдикции. Но очень важно соблюдать сроки для обжалования», — объяснила эксперт. Пронина уточнила, что гражданин может сначала обратиться с жалобой в вышестоящее подразделение МВД либо сразу подать заявление в суд. На обжалование решения в административном порядке отводится 10 дней с момента его получения, а при обращении в суд срок составляет 30 дней.

Фото: РИА «Новости»

Что грозит за фиктивную прописку Если факт фиктивной регистрации будет подтвержден, гражданина могут привлечь как к административной, так и к уголовной ответственности. «В зависимости от обстоятельств дела возможно привлечение к ответственности по статье 322.2 Уголовного кодекса Российской Федерации либо по статье 19.15.2 Кодекса об административных правонарушениях», — сообщила Пронина. За фиктивную регистрацию законодательство предусматривает штрафы, а в отдельных случаях — наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет. Новые правила не касаются добросовестных граждан, которые действительно проживают по месту регистрации. Документ направлен прежде всего на борьбу с фиктивными прописками и использованием недостоверных сведений при постановке на регистрационный учет. Что еще важно знать о регистрации Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов напоминал, что россиян, проживающих в другом регионе без регистрации более 90 дней, могут привлечь к административной ответственности. По его словам, размер штрафа для граждан составляет до 3–5 тысяч рублей. В Москве и Санкт-Петербурге санкции выше. При этом ответственность может грозить не только жильцу, но и собственнику жилья. Член комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров ранее также обращал внимание, что собственникам квартир может грозить штраф за отказ оформлять временную регистрацию арендаторам, если те проживают в жилом помещении более 90 дней. Для собственников жилья штраф может составить от 2 до 5 тысяч рублей в регионах и от 5 до 7 тысяч рублей в Москве и Санкт-Петербурге.