08 мая 2026 18:04 Снять дачу на лето в Подмосковье: сколько стоит, где искать и почему дешевых объектов мало Риелтор Шмелев рассказал про топ-3 направления аренды летних дач в Подмосковье

Сезон аренды дач в Подмосковье в 2026 году стартовал позже обычного из-за затяжной весны, но спрос все равно высок. Сколько стоят летние домики, почему быстро разбирают дома с Wi-Fi и мангалами, а также какие локации лидируют по популярности — в подборке 360.ru.

Как холодный апрель повлиял на спрос аренды дач в Подмосковье В этом году весна в столице и регионе выдалась необычной: март был теплым, апрель, словно поменявшись с мартом местами, получился прохладным. Однако погода на сдачу загородных объектов никак не повлияла, рассказал 360.ru эксперт по недвижимости Владимир Шмелев. «Просмотры домов в аренду проходили очень активно, и люди заключали договора, несмотря на погоду. Все же понимают, что если в апреле холодно, то летом все равно будет тепло. И на цене это тоже никак не отразилось», — пояснил риелтор. Как правило, в аренде загородной недвижимости заинтересованы те, кто хочет побыть на природе, реализовать свои хобби: рыбалку, походы за грибами, катание на велосипеде и прочую активность. По этой причине дома в хороших локациях всегда пользовались спросом, даже если их выставили по завышенной цене. Сколько стоит снять дачу в Подмосковье в 2026 году Взрывного роста по сравнению с летом 2024 или 2025 года не произошло, но 10—15% в стоимости аренда все же прибавила, отметил эксперт.

Самыми бюджетными остаются дома в обычных СНТ. Речь идет не о престижной локации, не рядом с водоемом, городом, а о месте с не очень хорошей транспортной доступностью. Сегодня такой объект можно арендовать минимум за 30 тысяч рублей в месяц. В этом случае это будет типовой домик в СНТ или старый — в деревне. Если дом более комфортный для проживания, с ухоженным участком, где поблизости есть река, озеро или хороший пруд, где можно купаться, то цены на такие объекты стартуют от 60-70 тысяч рублей в месяц. «В коттеджных поселках со всеми коммуникациями, охраной, на берегу водохранилищ стоимость достигает 300-400 тысяч рублей в месяц. Подчеркну, что это не рядом с Москвой, а в 100 километрах от нее и далее. Например, Можайский или Рузский городские округа», — объяснил Шмелев. На цену, к слову, влияет и транспортная доступность. Например, если объект загородной недвижимости находится, например, в Рузе, то арендатор может добраться до своей дачи и по Минскому шоссе, и по Ново-Рижскому, и по Рублевскому. На других направлениях такой вариативности может не быть, соответственно, возрастает риск часто стоять в пробках.

«Самыми престижными считаются западное, юго-западное и северо-западное направления. Это Киевское шоссе, Минское, Новая Рига, Ленинградское. Самые бюджетные дачи находятся по направлению Горьковского шоссе, в Щелковском городском округе, то есть к востоку от Москвы», — объяснил эксперт. Цена, уточнил Шмелев, зависит больше от транспортной доступности, чем от удаленности от города. Дома на Щелковском направлении находятся ближе к столице: объект можно снять за 60-80 тысяч в месяц буквально в 20 километрах от города. Однако дороже стоят дома в Рузе, потому что к ним можно доехать разными путями. На сколько в среднем арендуют подмосковные дачи Все люди разные: кому-то хочется провести на природе и даче все лето, а кто-то стремится туда только на время отпуска и ищет объект на две недели. Однако с последним у москвичей могут возникнуть проблемы, отметил Шмелев.

Снять дом даже на месяц очень сложно. Большинство арендодателей заинтересовано в том, чтобы сдать объект надолго, как минимум на лето, а лучше — на весь год. Поэтому мы часто прямо в объявлениях пишем, что аренда — минимум на три месяца. Владимир Шмелев

Объяснение этому простое: лучше сдать дом сразу на все лето и один раз, чем ездить и показывать его каждый месяц. Также не нужно тратиться на уборку после каждого арендатора. Как правило, в таких случаях износ объекта будет меньше. Если жилье находится в поселке с охраной, не нужно каждый раз заново оформлять пропуск, вносить номера арендаторов в приложение и тратить время на другие организационные моменты. Шмелев отметил, что в последнее время больше стало и тех, кто хочет снять дом на все лето. Поэтому все чаще их желание совпадает с намерениями собственников.

Почему в Подмосковье мало дешевых дач в 2026 году Недорогих дач на лето в Подмосковье не хватает всегда, а не только в этом сезоне. Объяснение этому очень простое: такие объекты чаще не сдают, а продают. «Если у человека есть такой объект недвижимости, но он им не пользуется, то его легче продать. Потому что дачи востребованы только летом, все остальное время они простаивают. А если их и сдавать, то на выходные, а на это требуются время и силы. Если объект находится в удалении от города, это становится проблемой. Не у всех есть возможность этим заниматься. По этой причине всегда будет больше тех, кто хочет снимать, чем сдавать», — объяснил Шмелев. Самыми востребованными в этом сегменте считаются дома с коммуникациями, и речь не только про санитарные удобства. Современным людям важен интернет: роутер, а в идеале — оптоволоконное подключение. Многие работают удаленно, и важно быть на связи, чтобы была возможность решать рабочие вопросы. Площадь участка, как правило, не так важна, как наличие на нем площадки с мангалом или стола, где можно приготовить летние блюда.

«Всегда очень востребованы дома, расположенные на берегу больших водоемов, крупных рек, водохранилищ. Важно, чтобы рядом не было каких-то вредных производств, свалок и прочих объектов инфраструктуры, которые могут доставлять неудобства», — рассказал риелтор. Еще одно ключевое требование — тишина. К этому люди стали очень трепетно относиться, поэтому дома вдали от шумных дорог всегда востребованы. Круглогодичная сдача объекта — панацея или востребованная опция? Шмелев уже отметил, что владельцам дач удобнее, чтобы их объекты снимали надолго. В последнее время все чаще их желание совпадает с предпочтениями арендаторов: количество подобных запросов растет с каждым годом. «К покупке готовы не все, но все понимают, что дешевле арендовать дом на лето, чем покупать свой. Стоимость покупки несоизмерима со стоимостью аренды, особенно если не у всех есть возможность, а брать ипотеку и нести ответственность за объект не все готовы», — отметил эксперт по недвижимости. Если 30-50 лет назад иметь дачу было престижно, то современные люди, которые имеют возможность путешествовать по стране и миру, не хотят себя привязывать к одному месту. А пожить на даче одно лето в качестве эксперимента могут почти все.

