В Госдуму внесли законопроект о возможности женщинам уходить в отпуск на любом сроке беременности с момента постановки на учет в женской консультации. Нововведение поможет увеличить рождаемость, поддерживать материнство и детство в стране. Об этом в интервью 360.ru рассказал один из авторов инициативы и руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

«Законопроект внесен в Госдуму, это новая инициатива нашей фракции, мы надеемся, что думское большинство ее оперативно поддержит», — сказал он.

По словам Миронова, разработка законопроекта велась с опорой на инициативу Патриарха Кирилла, которую он озвучил во время Рождественских парламентских встреч 30 января. Тогда глава РПЦ заявил о необходимости распространения декретного отпуска на первый триместр беременности, чтобы женщины смогли избежать осложнений, которые могут возникнуть в начале срока.

«Речь не об обязанности, а о праве будущей мамы уйти в ранний декрет. Если она считает, что так ей будет легче и лучше, если хочет больше внимания уделять здоровью своему и малыша, государство должно дать такую возможность. <… > Думаю, что не все захотят уходить именно на ранних сроках. Но в итоге будет гораздо меньше случаев, когда женщина в положении, не жалея себя, трудится „до упора“, ожидая тех самых 70 дней до родов», — пояснил депутат.

Глава партии отметил, что, если женщина выберет ранний декрет, пособие по беременности и родам она будет получать в полном размере с момента оформления отпуска. Члены фракции «Справедливая Россия» рассматривают и другие изменения, которые необходимо принять в вопросе отпуска по уходу за ребенком.

«Во-первых, этот отпуск должен быть полностью оплачиваемым: пособия должны выплачиваться не полтора, а все три года максимального периода ухода за ребенком. Кроме того, все три года отпуска должны засчитываться маме в страховой стаж. <…> В декабре нашу инициативу поддержал президент России, Минтруда разработало поправки по снятию ограничений. Но мы будем настаивать, чтобы отпуск по уходу за ребенком и учитывался в пенсионном стаже, и оплачивался в полном объеме», — добавил Миронов.