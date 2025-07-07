Смертельная жара гонит из Москвы. Когда ждать пика температуры и будет ли похолодание

Москву и Подмосковье накрывает смертельно опасная африканская жара. Уже к четвергу, 10 июля, температура может подняться выше 34 градусов и побить рекорд 1996 года. Что обещают синоптики, почему столицу и область ждет аномалия, есть ли шанс от нее спастись и когда наступит похолодание — в материале 360.ru.

Аномальная жара в пятницу и выходные в Москве и Подмосковье Центр антициклона сейчас находится на юго-востоке от Москвы. «В его циркуляции из Малой Азии поступает хорошо прогретый или, вернее сказать, раскаленный воздух. При этом он проходит через кубанские и ростовские степи, Астраханскую область. Там температура к середине недели достигнет всех 40 градусов и даже выше», — рассказал 360.ru синоптик, метеоролог Александр Ильин. По его словам, начиная со среды циклон, двигаясь к Москве, постепенно снизится на пять градусов. Так что температура не дойдет до 40. Однако повышение климатической нормы все равно сохранится и составит 7-10 градусов притом, что экстремальными считают уже четыре-пять. Столица окажется под воздействием горячего африканского воздуха, что приведет к тропической жаре и высокой влажности.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

«Воздушные массы перемещаются то с юга, то с юго-востока, то с юго-запада, то есть с самых жарких регионов северного полушария. Помимо них, огромную роль играет солнечная энергия. Все это и приведет к температуре в столице выше 30 градусов до конца недели», — сообщил руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Со среды по воскресенье неделю сопроводят душные ночи. Воздух не будет остывать, а температура в темное время суток продержится на уровне 20-23 градусов. В центре города даже до 24. Это означает, что организм человека не успеет восстановиться, если в квартире не установлен кондиционер, и жара станет опасной для здоровья. Подобные аномалии затронут почти все территории, сопредельные с Москвой. «На юге Центрального федерального округа, в черноземных областях наподобие Тамбовской, Курской, Воронежской и Липецкой в течение недели сохранится опасная погода», — отметил Вильфанд.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

Когда похолодает в Москве Роман Вильфанд спрогнозировал в Москве во второй половине дня вторника, 8 июля, грозу и град. Александр Ильин посоветовал не ждать заметного понижения температуры до 16-18 июля. Он предупредил о развитии конвективных облаков, которые принесут кратковременные дожди. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду и до 17 при грозе. «В субботу местами короткие дожди и 30-33 градуса, а в воскресенье из-за холодного атмосферного фронта произойдет смена воздушных масс, ожидаются мозаичные ливни и грозы и днем посвежеет до 26-29. На следующей неделе лето вернется в исходное состояние и произойдет понижение температуры воздуха до климатической нормы июля», — рассказал метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. В 20-х числах месяца температура составит 21-23 градуса.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

Погода в июле в других регионах России Аномальные температуры будут на всей европейской территории России. Евгений Тишковец указал на регионы Черноземья, Поволжье, междуречье Волги и Дона. «Там ожидается череда небывалых температур за всю историю наблюдений. Но нужно смотреть по дням — высока вероятность целой серии рекордов. Москвы это тоже касается», — подчеркнул эксперт. Как спастись от аномальной жары в Москве и Подмосковье Пить больше воды. Употреблять не менее двух-трех литров в день, чтобы избежать обезвоживания. Не потреблять сладкие газированные напитки и алкоголь.

Оставаться в прохладных местах. Использовать кондиционер или вентиляторы. При их отсутствии посещать торговые центры, библиотеки или другие общественные места с охлаждением.

Избегать солнца в пик жары. Ограничивать пребывание на улице с 11:00 до 17:00. При выходе на улицу брать шляпы, зонты и солнцезащитный крем.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

Носить легкую одежду. Выбирать светлую, свободную из натуральных тканей (хлопок, лен).

Охлаждать тело. Принимать прохладный душ, использовать влажные полотенца или спреи с водой.

Снижать физическую активность. Избегать интенсивных тренировок в жару, особенно в дневное время.

Следить за питанием. Употреблять легкую пищу (фрукты, овощи, салаты), избегать тяжелых и жирных блюд.

Проветривать помещение ночью. Открывать окна в темное время суток, когда температура падает до 20-23 градусов, чтобы охладить квартиру.

Защищать дом от жары. Закрывать окна и шторы днем, чтобы блокировать солнечный свет.

Следить за здоровьем. Обращать внимание на симптомы теплового удара (головокружение, тошнота, слабость). При их появлении немедленно идти к врачу.

Помогать уязвимым группам. Проверять состояние пожилых людей, детей и тех, у кого есть хронические заболевания, так как они более уязвимы к жаре.