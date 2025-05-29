Глава Чечни Рамзан Кадыров долгое время игнорировал сплетни о своей болезни, но в итоге не выдержал и записал хлесткое видео. Мрачный ролик стал ответом олигарху Михаилу Ходорковскому*, информационные каналы которого активно распространяли слухи о якобы пошатнувшемся здоровье руководителя республики.

Олигарх проживает за границей и является фигурантом уголовного дела в связи с распространением фейков о российской армии. Поводом для этого стали его комментарии о выплатах семьям участников спецоперации.

Посты о главе Чечни в каналах Ходорковского* публиковали со ссылками на неких инсайдеров, якобы знакомых с ситуацией.

«Мол, я умираю, мне осталось немного»

После серии этих сомнительных публикаций Кадыров разместил в Telegram-канале необычное видео.

На нем он, облаченный в черный балахон, молча идет по сумрачному городу, а неизвестный голос за кадром комментирует информационную шумиху вокруг его здоровья и напоминает зрителям, что каждому человеку когда-то суждено умереть.

Сам Кадыров не произносит в ролике ни слова.

«Я все чаще слышу сплетни о своей болезни, мол, я умираю, мне осталось немного. Во-первых, болезнь и смерть — это путь каждого человека. Никто из живущих не миновал этой дороги», — отметил за кадром неизвестный, говорящий от лица политика.

Длину жизни, продолжил голос, определяет не человек, а «тот, кто даровал дыхание», а глава Чечни, по его словам, проживет столько лет, сколько ему отпущено, и никто не сможет отнять ни дня.

Сплетников он назвал людьми «без мужества, прячущимися, словно мыши, за границей».