«Смерть — это путь каждого человека». Кадыров жестко ответил олигарху на слухи о болезни

Roman Naumov/URA.RU
Фото: Roman Naumov/URA.RU/www.globallookpress.com

Глава Чечни Рамзан Кадыров долгое время игнорировал сплетни о своей болезни, но в итоге не выдержал и записал хлесткое видео. Мрачный ролик стал ответом олигарху Михаилу Ходорковскому*, информационные каналы которого активно распространяли слухи о якобы пошатнувшемся здоровье руководителя республики.

Кто распространял фейки о здоровье Кадырова

Сообщения о болезни главы республики появились в каналах сетки экс-владельца нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского*.

Олигарх проживает за границей и является фигурантом уголовного дела в связи с распространением фейков о российской армии. Поводом для этого стали его комментарии о выплатах семьям участников спецоперации.

Посты о главе Чечни в каналах Ходорковского* публиковали со ссылками на неких инсайдеров, якобы знакомых с ситуацией.

Фото: РИА «Новости»

«Мол, я умираю, мне осталось немного»

После серии этих сомнительных публикаций Кадыров разместил в  Telegram-канале необычное видео.

На нем он, облаченный в черный балахон, молча идет по сумрачному городу, а неизвестный голос за кадром комментирует информационную шумиху вокруг его здоровья и напоминает зрителям, что каждому человеку когда-то суждено умереть.

Сам Кадыров не произносит в ролике ни слова.

«Я все чаще слышу сплетни о своей болезни, мол, я умираю, мне осталось немного. Во-первых, болезнь и смерть — это путь каждого человека. Никто из живущих не миновал этой дороги», — отметил за кадром неизвестный, говорящий от лица политика.

Длину жизни, продолжил голос, определяет не человек, а «тот, кто даровал дыхание», а глава Чечни, по его словам, проживет столько лет, сколько ему отпущено, и никто не сможет отнять ни дня.

Сплетников он назвал людьми «без мужества, прячущимися, словно мыши, за границей».

Ministry of Culture Russia/via Globallookpress.com
Фото: Ministry of Culture Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com

В описании к видео Кадыров напомнил о том, как важно не тратить жизнь на пустое, а наполнять ее добром, искренностью и благодарностью.

«Каждый день — бесценный дар, отмеренный Всевышним. Наше время предопределено, нужно проживать его осознанно, не распуская пустых слухов и не сея смуту», — подчеркнул он.

Глава региона также пожелал всем, чтобы их жизнь не замутнили суета и бессмысленные разговоры.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

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