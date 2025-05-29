«Смерть — это путь каждого человека». Кадыров жестко ответил олигарху на слухи о болезни
Глава Чечни Рамзан Кадыров долгое время игнорировал сплетни о своей болезни, но в итоге не выдержал и записал хлесткое видео. Мрачный ролик стал ответом олигарху Михаилу Ходорковскому*, информационные каналы которого активно распространяли слухи о якобы пошатнувшемся здоровье руководителя республики.
Кто распространял фейки о здоровье Кадырова
Сообщения о болезни главы республики появились в каналах сетки экс-владельца нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского*.
Олигарх проживает за границей и является фигурантом уголовного дела в связи с распространением фейков о российской армии. Поводом для этого стали его комментарии о выплатах семьям участников спецоперации.
Посты о главе Чечни в каналах Ходорковского* публиковали со ссылками на неких инсайдеров, якобы знакомых с ситуацией.
«Мол, я умираю, мне осталось немного»
После серии этих сомнительных публикаций Кадыров разместил в Telegram-канале необычное видео.
На нем он, облаченный в черный балахон, молча идет по сумрачному городу, а неизвестный голос за кадром комментирует информационную шумиху вокруг его здоровья и напоминает зрителям, что каждому человеку когда-то суждено умереть.
Сам Кадыров не произносит в ролике ни слова.
«Я все чаще слышу сплетни о своей болезни, мол, я умираю, мне осталось немного. Во-первых, болезнь и смерть — это путь каждого человека. Никто из живущих не миновал этой дороги», — отметил за кадром неизвестный, говорящий от лица политика.
Длину жизни, продолжил голос, определяет не человек, а «тот, кто даровал дыхание», а глава Чечни, по его словам, проживет столько лет, сколько ему отпущено, и никто не сможет отнять ни дня.
Сплетников он назвал людьми «без мужества, прячущимися, словно мыши, за границей».
В описании к видео Кадыров напомнил о том, как важно не тратить жизнь на пустое, а наполнять ее добром, искренностью и благодарностью.
«Каждый день — бесценный дар, отмеренный Всевышним. Наше время предопределено, нужно проживать его осознанно, не распуская пустых слухов и не сея смуту», — подчеркнул он.
Глава региона также пожелал всем, чтобы их жизнь не замутнили суета и бессмысленные разговоры.
*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.