Сегодня 13:21 Словесное обезболивающее. Правда ли мат помогает сбросить стресс Эксклюзив

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Психология

Нецензурная брань может быть как источником стресса, так и инструментом для снижения эмоционального напряжения. Матерные слова имеют древние корни и считаются частью культуры, однако использовать их следует с осторожностью. Брань может не только обидеть окружающих, но и повлечь за собой административную ответственность.

Как мат влияет на психологическое состояние Клинический психолог, бизнес-тренер, автор книги «Я с собой дружу» Олеся Егорова рассказала Регине Понамаревой на стриме 360.ru, что мат в некоторых случаях помогает снизить субъективное эмоциональное напряжение. По ее словам, обсценная лексика — это форма вербальной агрессии. Специалист пояснила, что ругань нельзя назвать экологичным способом снять напряжение, но она позволяет выразить сильную эмоцию в моменте, дать ей выход и не держать ее на телесном уровне.

Первое правило — не использовать мат как унижение или оскорбление другого человека. Ну, если уж хочется как-то выругаться, то направлять эти слова можно на саму ситуацию, но точно не на человека. Это в целом полезное правило, чтобы самого себя не распалять и не очернять в своих же глазах образ своего оппонента.

Собеседница 360.ru также призвала обратить внимание на уместность применения обсценной лексики. «Важно учитывать контекст и людей рядом. Если это в компании как норма — это одно. Если нет, то эта быстрая разрядка легко может как раз вызвать стрессовое состояние у другого человека», — объяснила психолог.

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Эксперт в качестве самого безопасного варианта предложила ругаться матом только в тех случаях, когда рядом никого нет. Например, закрыться в машине или в комнате.

В идеале стоит обогащать свой эмоциональный словарь, потому что мат — это очень мощный эмоциональный маркер, который очень грубо кодирует состояние и переживания человека. То есть он не показывает напрямую, что человек испытывает: злость, разочарование, обида, а может быть, восхищение, восторг или какое-то бессилие.

Егорова посоветовала не просто выпускать эмоцию наружу, а учиться ее распознавать и называть. Чем грозит мат в общественном месте Юрист, преподаватель Юридического факультета Финансового университета, адвокат Кирилл Данилов на стриме отметил, что за нецензурную брань может грозить административная ответственность. «Оскорбление других людей в общественном месте, нарушение общественного порядка, демонстрирование явного неуважения к обществу уже становится мелким хулиганством», — подчеркнул он.

Фото: РИА «Новости»