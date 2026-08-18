Словесное обезболивающее. Правда ли мат помогает сбросить стресс
Нецензурная брань может быть как источником стресса, так и инструментом для снижения эмоционального напряжения. Матерные слова имеют древние корни и считаются частью культуры, однако использовать их следует с осторожностью. Брань может не только обидеть окружающих, но и повлечь за собой административную ответственность.
Как мат влияет на психологическое состояние
Клинический психолог, бизнес-тренер, автор книги «Я с собой дружу» Олеся Егорова рассказала Регине Понамаревой на стриме 360.ru, что мат в некоторых случаях помогает снизить субъективное эмоциональное напряжение. По ее словам, обсценная лексика — это форма вербальной агрессии.
Специалист пояснила, что ругань нельзя назвать экологичным способом снять напряжение, но она позволяет выразить сильную эмоцию в моменте, дать ей выход и не держать ее на телесном уровне.
Первое правило — не использовать мат как унижение или оскорбление другого человека. Ну, если уж хочется как-то выругаться, то направлять эти слова можно на саму ситуацию, но точно не на человека. Это в целом полезное правило, чтобы самого себя не распалять и не очернять в своих же глазах образ своего оппонента.
Собеседница 360.ru также призвала обратить внимание на уместность применения обсценной лексики.
«Важно учитывать контекст и людей рядом. Если это в компании как норма — это одно. Если нет, то эта быстрая разрядка легко может как раз вызвать стрессовое состояние у другого человека», — объяснила психолог.
Эксперт в качестве самого безопасного варианта предложила ругаться матом только в тех случаях, когда рядом никого нет. Например, закрыться в машине или в комнате.
В идеале стоит обогащать свой эмоциональный словарь, потому что мат — это очень мощный эмоциональный маркер, который очень грубо кодирует состояние и переживания человека. То есть он не показывает напрямую, что человек испытывает: злость, разочарование, обида, а может быть, восхищение, восторг или какое-то бессилие.
Егорова посоветовала не просто выпускать эмоцию наружу, а учиться ее распознавать и называть.
Чем грозит мат в общественном месте
Юрист, преподаватель Юридического факультета Финансового университета, адвокат Кирилл Данилов на стриме отметил, что за нецензурную брань может грозить административная ответственность.
«Оскорбление других людей в общественном месте, нарушение общественного порядка, демонстрирование явного неуважения к обществу уже становится мелким хулиганством», — подчеркнул он.
Эксперт уточнил, что матершинника могут оштрафовать на сумму до тысячи рублей или назначить административный арест до пятнадцати суток.
В случае, если человек отказывается исполнять законные требования сотрудника полиции, наказание ужесточается. Штраф уже составит до двух с половиной тысяч рублей или также административный арест до пятнадцати суток.
Юрист напомнил, что ответственность предусматривается и за матерную брань в интернете, особенно если она касается неуважения к государству или к органам государственной власти.
Нецензурные слова по отношению к конкретному лицу считаются не хулиганством, а оскорблением, пояснил Данилов. По его словам, нарушителю грозит штраф до пяти тысяч рублей — для физических лиц, до пятидесяти тысяч для должностных и еще больше — для организаций.