Сегодня 13:53 Скульптура «с враждебным происхождением». Смоленскому бронзовому оленю нашли место в Истре Глава Истры Витушева рассказала, как ее дед привез бронзового оленя в Смоленск 0 0 0 Фото: Телеканал «360» Эксклюзив

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Стоящую в смоленском саду Блонье бронзовую скульптуру оленя отказались включить в реестр культурного наследия из-за того, что ее изготовили в Германии, которая сейчас является вражеской страной. А сам памятник назвали охотничьим трофеем, попавшим в город после Великой Отечественной войны. Глава городского округа Истра Татьяна Витушева в комментарии 360.ru рассказала, что оленя в Смоленск доставил ее дедушка, который в годы войны работал на железной дороге. Поэтому она готова забрать скульптуру, чтобы установить ее в сквере, посвященном ветеранам.

Витушева пояснила, что скульптуру бойцы Красной армии нашли на даче одного из руководителей нацистской Германии Германа Геринга. Большая часть военнослужащих, которые принимали участие в освобождении этой территории, были из Смоленска. Поэтому они попросили, чтобы оленя доставили в город.

Фото: Телеканал «360»

«Бойцы подошли к моему деду и очень просили его доставить этого оленя именно в Смоленск. Поскольку он долго находился под фашистской оккупацией, а скульптура была как символ Победы, символ будущего», — рассказала Витушева.

Собеседница 360.ru добавила, что все военные трофеи оформлялись по достаточно долгой процедуре, поэтому вместе с бойцами ее дед обернул оленя шинелями и спрятал, чтобы вывезти в Смоленск.

Вот таким образом его доставили и поставили на то место, где он сейчас стоит почти 80 лет. Просьбу наших бойцов дед исполнил, несмотря на все риски. <…> Он все это рассказывал моей маме, и теперь это наша семейная легенда. Татьяна Витушева глава городского округа Истра

Витушева отметила, что ее дедушка состоял в железнодорожных войсках и работал на самых тяжелых направлениях: возил под бомбежками боеприпасы в Сталинград и вывозил раненых с самых сложных участков фронта. «Поэтому я нисколько не сомневалась, что он рискнет с оленем и привезет его в Смоленск, свой родной город», — отметила она.

Глава городского округа Истра напомнила, что памятник изготовили по заказу кайзера Пруссии Вильгельма II, который часто охотился на оленей. Один из трофеев использовали для создания памятника. Кайзер видел в нем некий символизм. После Гернинг перевез его к себе на дачу, и для него это тоже был некий символ.

Поэтому бойцы или командиры отправили оленя не на переплавку, а именно в Смоленск. В те годы самый западный город больше всех подвергся карательным операциям фашистов, в которых пострадало много детей. Сейчас в Смоленске есть традиция, что родители фотографируют детей с этим оленем. То есть это такой символ возрождения и непобедимости. Татьяна Витушева

Глава городского округа Истра добавила, что, если властям Смоленска так не нравится памятник оленю, она готова его забрать, чтобы установить в сквере, посвященном ветеранам. Тем более что там находится фотография ее деда, который привез скульптуру. «Но насколько я знаю воинствующий дух смолян, просто так они оленя не отдадут», — призналась Витушева. Скандал вокруг скульптуры оленя в Смоленске разгорелся после заседания экспертного совета, который рассматривал возможность предоставления памятнику статуса объекта культурного наследия. Как сообщило издание SmolNarod, директор СОГБУК «Центр по охране и использованию памятников истории и культуры» Виталий Казепин заявил, что ни с каким историческим событием олень не связан и не создан русским скульптором. При этом в официальном ответе ведомства формулировки прозвучали более жестко. Скульптуру назвали «охотничьим трофеем», который не несет историко-культурной ценности. Включение оленя в реестр нецелесообразно, так как его создали во «враждебной стране», уничтожившей часть исторических памятников России. Заявление чиновника вызвало гнев горожан. В социальных сетях они напомнили Казепину, что скульптуру оленя передали бойцы, освободившие Восточную Пруссию, в подарок детям Смоленска — города, который захватчики подвергли жестокому разрушению, а его население — террору. Поэтому памятник стал символом Победы и надежды на лучшее будущее.