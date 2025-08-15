Скрытые мотивы увольнений: что на самом деле заставляет сотрудников менять работу

Психолог Чернышов: мотив уволиться всегда есть, но учитывают его редко

В заявлении об увольнении всегда указана причина, но чаще всего формальная: «личные обстоятельства» или «более интересное предложение». Истинные мотивы редко озвучиваются, хотя именно они определяют решение. Понимание скрытых драйверов критически важно и для удержания кадров, и для осознанного выбора карьеры.

Одна из самых сильных, но редко озвучиваемых причин — стремление к свободе. Сотрудник, накопивший опыт и, возможно, стартовый капитал, видит уход не как смену работы, а как выход из системы. Цель — фриланс, собственный бизнес, занятие делом жизни. Такой шаг к автономии, который часто скрывают, чтобы избежать давления.

Не менее важен фактор профессионального развития. Когда компания экономит на обучении, конференциях, работник получает четкий сигнал: его рост не в приоритете. Это не просто нехватка возможностей, а глубокая демотивация. Особенно болезненно подобное ощущается в профессиях, где знания быстро устаревают.

С этим тесно связано ощущение карьерного потолка. Амбициозный специалист, не видящий роста, теряет интерес. Отсутствие сложных проектов, новых вызовов или влияния на стратегию превращает работу в рутину. Даже высокая зарплата не компенсирует бесперспективность.