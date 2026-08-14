Сегодня 18:41 Скроллинг перед сном убивает интимную жизнь. Как рилсы в кровати привели к ужасающим последствиям Психолог Сухинин: из-за рилсов либидо снижается сильнее у женщин, чем у мужчин Фото: IMAGO/Zoonar.com/Dmitrii Marchen / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Короткие видео перед сном снижают либидо, говорят зарубежные исследования. Они приводят к скачкам дофамина каждые 10 секунд, на фоне которых секс кажется скучным и энергозатратным. Как это работает на практике, на кого залипание в телефоне в кровати влияет больше, есть ли плюсы у такого времяпровождения и как отучиться от нездоровой привычки — в материале 360.ru.

Половина американцев в браке забили на интимную жизнь Массовое снижение сексуальной активности началось с общей цифровизацией. Вместе с ней снизилась социальная активность: молодые люди перестали ходить на свидания и стали реже вступать в брак, потому что большую часть жизни они проводят в телефонах и компьютерах.

Интересно Общее снижение уровня общения началось еще до пандемии коронавируса, говорят исследователи.

В период с 2010 по 2019 год среднее время, которое молодые люди проводили с друзьями в неделю, сократилось почти на 50% — с 12,8 часа до всего лишь 6,5 часа. Пандемия еще больше снизила этот показатель — до 4,2 часа в неделю с друзьями. И хотя с тех пор наблюдается небольшое увеличение этого времени, однако с появлением культуры просмотров коротких видео — примерно с 2024 года — молодые люди в среднем общаются с друзьями всего 5,1 часа в неделю. Неудивительно, что это сыграло свою роль и в сексуальной жизни людей. Исследование 2023 года утверждает, что залипание в телефоне или за компьютером перед сном снижает сексуальную активность даже американцев, в том числе тех, кто находится в паре.

Фото: IMAGO/Zoonar.com/Dmitrii Marchen / www.globallookpress.com

Опросы среди американцев показали прямую зависимость между экранным временем перед сном и снижением либидо. С 1996 по 2008 год секс минимум раз в неделю был у 59% женатых людей, к 2024-му цифра упала до 49%, а почти половина пар за год не занималась им ни разу. При этом 40% взрослых готовы были отказаться от секса на год, но не от телефона, что говорит само за себя. Как это работает Днем любой человек переживает целый спектр эмоций, и в норме вечером его мозг должен переключиться на отдых и восстановление. Однако этого не происходит, если смотреть короткие ролики: синий свет обманывает мозг, и вместо выработки гормона сна мелатонина он думает, что пока еще день и нужно бодрствовать. В итоге человек не только не расслабляется — напрягается еще больше. Такое напряжение не только создает сбой в сексуальной сфере, но также влияет на соотношение сна и бодрости: нужные пропорции сбиваются. «Больше всего это влияет на женщин. Они более активны, умеют обрабатывать больше информации в одну единицу времени и удерживать в голове больше ситуаций. Поэтому просмотр коротких роликов на ночь дает перегруз как в эмоциональном плане, так и на их нервную систему. Из-за этого женщина не может расслабиться, в том числе для интима», — рассказал 360.ru доктор психологии и специалист по психосоматике Роман Сухинин. Важно понимать, что люди перестают заниматься любовью не потому, что они разлюбили друг друга: одно не означает другого. Просто когда нет привычки перед сном уделить внимание любимому, а вместо этого один или оба поглощают короткий контент, интимная жизнь сводится на нет.

Фото: IMAGO/Zoonar.com/Dmitrii Marchen / www.globallookpress.com

«Человек получает ощущение, что он что-то обновляет, на что-то влияет, получает новое. Постепенно фокус смещается с секса на телефон. Человек даже не может понять, как на автомате открывает гаджет: бац — и он уже листает ленту», — отметил Сухинин. На какие сферы жизни влияет такой «отдых» Помимо сексуальной активности человека, рилсы перед сном могут влиять на эмоциональное состояние и ментальное здоровье. «Физически тело истощается, падает желание не только секса или какой-то активности, но и желание чего-либо в целом. Человек перестает чего-то хотеть, куда-то стремиться, потому что он уже получил свою порцию дофамина», — отметил психолог. Люди заменяют реальную жизнь и впечатления на пролистывание коротких роликов. Очевидно, что скроллинг отнимает у человека время для сна. В итоге он становится не только короче, но и его качество также страдает. Тот самый синий свет экрана останавливает выработку гормона сна мелатонина. Мозг перевозбуждается тогда, когда он должен готовиться ко сну, а голова наполняется переживаниями, тревогой от новостей о чужом успехе, что мешает нормально заснуть и в течение ночи полноценно отдохнуть. А утром человек чувствует себя разбитым.

Фото: David Oxberry/moodboard / www.globallookpress.com

Скроллинг как способ разгрузить голову Но у любой медали есть вторая сторона. Сухинин перечислил очевидные плюсы просмотра рилсов. Скроллинг помогает переключается с негатива на позитив — например, на смешные видео с котами. Кроме того, это возможность на одну минуту или два часа сбежать в другую реальность. Человек может даже не хотеть менять свое настоящее, ведь это легко сделать с помощью телефона. Некоторых людей сравнение себя с другими подталкивает к реальным переменам. Но, к сожалению, это скорее исключение, чем правило. «Это не делается на ночь. В основном перед сном смотрят короткий контент, когда за день не было ничего хорошего либо было мало впечатлений: человек не жил своей жизнью. В соцсетях же можно это ощутить хотя бы чуть-чуть. Но это снова минус», — указал эксперт.

Фото: IMAGO/www.imago-images.de / www.globallookpress.com