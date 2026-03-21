Скорбь, тишина и молитва: как правильно прожить Страстную пятницу в 2026 году

Страстная пятница — самый скорбный день в христианском календаре, когда верующие вспоминают суд, крестные страдания и смерть Иисуса Христа. В 2026 году этот день выпадает на 10 апреля. Как проходит служба, почему нельзя есть до выноса плащаницы и что категорически запрещено делать в Великую пятницу — в материале 360.ru.

История и суть Страстной пятницы

В Страстную пятницу церковь и верующие вспоминают суд над Иисусом Христом, его крестные страдания, распятие и смерть на Голгофе. События, которым посвящена пятница, произошли почти две тысячи лет назад, но для христиан этот день самый трагичный и скорбный.

Согласно Евангелию, ранним утром первосвященники и книжники, осудившие Христа накануне, отвели его к римскому прокуратору Понтию Пилату, требуя казни. Пилат не находил за Иисусом вины и предлагал отпустить его по случаю праздника Пасхи, но толпа кричала: «Распни его!». Тогда прокуратор умыл руки в знак того, что не берет на себя ответственность за смерть праведника, и отдал Христа на растерзание.

После бичевания и издевательств Иисуса заставили нести тяжелый крест к месту казни — на Голгофу. Там его распяли между двумя разбойниками. Смерть наступила около трех часов дня — в тот момент, по свидетельству евангелистов, померкло солнце и по земле разлилась тьма.

Для христиан смерть Христа — не просто трагическая случайность. Это жертва, которую Сын Божий принес добровольно ради искупления человеческих грехов. Как объясняют богословы, через крестную смерть открылась возможность для спасения каждой души. Поэтому Страстная пятница — день не только скорби, но и благоговейного трепета перед величием любви Творца к людям.