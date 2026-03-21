Скорбь, тишина и молитва: как правильно прожить Страстную пятницу в 2026 году
Протоиерей Моисеев объяснил, как правильно провести Страстную пятницу
Страстная пятница — самый скорбный день в христианском календаре, когда верующие вспоминают суд, крестные страдания и смерть Иисуса Христа. В 2026 году этот день выпадает на 10 апреля. Как проходит служба, почему нельзя есть до выноса плащаницы и что категорически запрещено делать в Великую пятницу — в материале 360.ru.
История и суть Страстной пятницы
В Страстную пятницу церковь и верующие вспоминают суд над Иисусом Христом, его крестные страдания, распятие и смерть на Голгофе. События, которым посвящена пятница, произошли почти две тысячи лет назад, но для христиан этот день самый трагичный и скорбный.
Согласно Евангелию, ранним утром первосвященники и книжники, осудившие Христа накануне, отвели его к римскому прокуратору Понтию Пилату, требуя казни. Пилат не находил за Иисусом вины и предлагал отпустить его по случаю праздника Пасхи, но толпа кричала: «Распни его!». Тогда прокуратор умыл руки в знак того, что не берет на себя ответственность за смерть праведника, и отдал Христа на растерзание.
После бичевания и издевательств Иисуса заставили нести тяжелый крест к месту казни — на Голгофу. Там его распяли между двумя разбойниками. Смерть наступила около трех часов дня — в тот момент, по свидетельству евангелистов, померкло солнце и по земле разлилась тьма.
Для христиан смерть Христа — не просто трагическая случайность. Это жертва, которую Сын Божий принес добровольно ради искупления человеческих грехов. Как объясняют богословы, через крестную смерть открылась возможность для спасения каждой души. Поэтому Страстная пятница — день не только скорби, но и благоговейного трепета перед величием любви Творца к людям.
Церковная служба в Страстную пятницу
В этот день в храмах проводят особое богослужение, рассказал 360.ru протоиерей, настоятель храма Святых равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги в городе Обнинске Калужской области Дмитрий Моисеев (отец Дмитрий).
«В большинстве храмов служат три богослужения. С утра читаются царские часы — такое последование, которое служат всего три раза в году — перед Рождеством, Крещением и Пасхой. Днем совершается вечерня с чином выноса плащаницы Спасителя — достаточно большое полотно с изображением лежащего во гробе Господа. Его кладут на середину храма на возвышение типа гробницы, чтобы верующие могли к нему приложиться», — объяснил священник.
Вечером служат Великую вечерню — особое красивое богослужение, которое завершается крестным ходом с плащаницей вокруг храма. Перед ней также читают особые тексты.
Как правильно провести Страстную пятницу
Главное, что нужно успеть в Страстную пятницу, — посетить храм.
«Понятно, что этот день рабочий, не все могут прийти на утреннюю или дневную службу, но у кого есть такая возможность или хотя бы попасть на вечернее богослужение после работы, лучше все же прийти в церковь», — указал собеседник 360.ru.
Это не значит, что нельзя заниматься домашними делами. Это означает, что все свободное время надо посвятить храму и молитвам.
отец Дмитрий
настоятель храма Святых равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги в городе Обнинске Калужской области
Также нужно уделить внимание чтению Евангелия, особенно фрагментов, где говорится о распятии Христа.
«Называть день траурным, наверное, нехорошо, но это определенно день христианской скорби о наших грехах и к чему они привели», — добавил священник.
Как питаться в Страстную пятницу
«По монастырскому уставу это самый строгий день в году», — подчеркивает отец Дмитрий.
Желательно в этот день вообще воздержаться от пищи. Но важно при этом следить за своим состоянием и учитывать показатели здоровья, возможные хронические заболевания.
Если верующий постится нестрого, то есть не по монастырскому уставу, ему можно есть постную пищу, но без перееданий.
Что нельзя делать в Страстную пятницу
Каких-то специальных запретов нет, так как предполагается, что человек проведет время в храме.
Основные запреты Страстной пятницы:
- рукоделие и уборка;
- веселье и застолья — это день скорби и траура;
- употребление алкоголя;
- ссоры и конфликты;
- сплетни и дурные мысли;
- гадания;
- водные процедуры, стрижка волос и ногтей — этим нужно заниматься в Чистый четверг или Великую субботу.
Приметы Страстной пятницы
Многие приметы этого дня связаны с погодой:
- если день выдался пасмурным, впереди будет год богатого урожая;
- если пошел дождь, жди затяжную и дождливую весну;
- на небе вышло солнце — весна будет теплой, а урожай богатым;
- большое количество звезд в ночь на пятницу говорил народу о богатом урожае пшеницы;
- сны в такие ночи считались вещими;
- вода, собранная до рассвета Страстной пятницы, считалась целебной.