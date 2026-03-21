Скорбь, тишина и молитва: как правильно прожить Страстную пятницу в 2026 году

Протоиерей Моисеев объяснил, как правильно провести Страстную пятницу

Marwan Naamani/dpa
Фото: Marwan Naamani/dpa/www.globallookpress.com

Страстная пятница — самый скорбный день в христианском календаре, когда верующие вспоминают суд, крестные страдания и смерть Иисуса Христа. В 2026 году этот день выпадает на 10 апреля. Как проходит служба, почему нельзя есть до выноса плащаницы и что категорически запрещено делать в Великую пятницу — в материале 360.ru.

История и суть Страстной пятницы

В Страстную пятницу церковь и верующие вспоминают суд над Иисусом Христом, его крестные страдания, распятие и смерть на Голгофе. События, которым посвящена пятница, произошли почти две тысячи лет назад, но для христиан этот день самый трагичный и скорбный.

Согласно Евангелию, ранним утром первосвященники и книжники, осудившие Христа накануне, отвели его к римскому прокуратору Понтию Пилату, требуя казни. Пилат не находил за Иисусом вины и предлагал отпустить его по случаю праздника Пасхи, но толпа кричала: «Распни его!». Тогда прокуратор умыл руки в знак того, что не берет на себя ответственность за смерть праведника, и отдал Христа на растерзание.

После бичевания и издевательств Иисуса заставили нести тяжелый крест к месту казни — на Голгофу. Там его распяли между двумя разбойниками. Смерть наступила около трех часов дня — в тот момент, по свидетельству евангелистов, померкло солнце и по земле разлилась тьма.

Для христиан смерть Христа — не просто трагическая случайность. Это жертва, которую Сын Божий принес добровольно ради искупления человеческих грехов. Как объясняют богословы, через крестную смерть открылась возможность для спасения каждой души. Поэтому Страстная пятница — день не только скорби, но и благоговейного трепета перед величием любви Творца к людям.

CHROMORANGE / Bilderbox
Фото: CHROMORANGE / Bilderbox/www.globallookpress.com

Церковная служба в Страстную пятницу

В этот день в храмах проводят особое богослужение, рассказал 360.ru протоиерей, настоятель храма Святых равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги в городе Обнинске Калужской области Дмитрий Моисеев (отец Дмитрий).

«В большинстве храмов служат три богослужения. С утра читаются царские часы — такое последование, которое служат всего три раза в году — перед Рождеством, Крещением и Пасхой. Днем совершается вечерня с чином выноса плащаницы Спасителя — достаточно большое полотно с изображением лежащего во гробе Господа. Его кладут на середину храма на возвышение типа гробницы, чтобы верующие могли к нему приложиться», — объяснил священник.

Вечером служат Великую вечерню — особое красивое богослужение, которое завершается крестным ходом с плащаницей вокруг храма. Перед ней также читают особые тексты.

Как правильно провести Страстную пятницу

Главное, что нужно успеть в Страстную пятницу, — посетить храм.

«Понятно, что этот день рабочий, не все могут прийти на утреннюю или дневную службу, но у кого есть такая возможность или хотя бы попасть на вечернее богослужение после работы, лучше все же прийти в церковь», — указал собеседник 360.ru.

Это не значит, что нельзя заниматься домашними делами. Это означает, что все свободное время надо посвятить храму и молитвам.

отец Дмитрий

настоятель храма Святых равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги в городе Обнинске Калужской области

Также нужно уделить внимание чтению Евангелия, особенно фрагментов, где говорится о распятии Христа.

«Называть день траурным, наверное, нехорошо, но это определенно день христианской скорби о наших грехах и к чему они привели», — добавил священник.

Как питаться в Страстную пятницу

«По монастырскому уставу это самый строгий день в году», — подчеркивает отец Дмитрий.

Желательно в этот день вообще воздержаться от пищи. Но важно при этом следить за своим состоянием и учитывать показатели здоровья, возможные хронические заболевания.

Если верующий постится нестрого, то есть не по монастырскому уставу, ему можно есть постную пищу, но без перееданий.

Фото: Медиасток.рф

Что нельзя делать в Страстную пятницу

Каких-то специальных запретов нет, так как предполагается, что человек проведет время в храме.

Основные запреты Страстной пятницы:

Фото: РИА «Новости»

Приметы Страстной пятницы

Многие приметы этого дня связаны с погодой:

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте