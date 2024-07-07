Сегодня 19:24 Скандал на выпускном в Нальчике. Кто отказался встать во время гимна в России В Минпросвещения КБР отреагировали на скандал с гимном в Нальчике 0 0 1 Общество

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Соцсети

В Нальчике разгорелся скандал из-за поведения родителей девятиклассников в школе № 33 — они продолжили сидеть, когда в зале звучал гимн России, а один из детей при этом усиленно затыкал уши. Ситуация произошла в конце июня, но внимание общественности привлекла, только когда в Сеть попало видео с мероприятия.

Игнорировали гимн восемь родителей По информации Mash Gor, вставать во время гимна в школе не стали восемь человек. Среди них были начальник отдела «РусГидро», супруга главного тренера сборной России по дзюдо и жена крупного застройщика в Кабардино-Балкарии, подчеркнул источник Telegram-канала. Также он обратил внимание, что на своих местах остались несколько многодетных матерей. Авторы публикации в связи с этим заметили, что женщины получают соцвыплаты от государства, но вместе с тем считают возможным вести себя таким образом. На родителей выпускников, по данным источника канала, составили административные протоколы о нарушении порядка официального использования государственных символов Российской Федерации (ст. 17.10 КоАП РФ). Санкция по ней предусматривает штраф до трех тысяч рублей. Официально информацию об этом ни в МВД, ни в прокуратуре региона пока не подтверждали.

Комментарий Минпросвещения В воскресенье, 7 июля, скандал в нальчикской школе прокомментировала ведущий специалист отдела Минпросвещения КБР Бэлла Балова, пояснив, что ситуация произошла во время вручения аттестатов 29 июня. Отдельно Балова отметила, что все школьники на церемонии вели себя подобающим образом и никто из них не проявлял неуважение, подобно нескольким взрослым.

Детей школьного возраста, проявивших неуважение во время звучания гимна России, в данной образовательной организации, не было. Ребенок, о котором упоминается, — дошкольник Бэлла Балова ведущий специалист отдела

Что касается взрослых, их личности установили, подчеркнула она в беседе с ТАСС. Речь идет примерно о восьми родителях. В ситуации, по словам собеседницы агентства, разбираются правоохранительные органы. После чего к ним применят «меры в рамках действующего законодательства».

Реакция Госдумы На скандал в Нальчике уже обратили внимание в Госдуме. Председатель комитета обороне Андрей Картаполов заявил, что после этого демонстративного неуважительного отношения к гимну России направил запрос в соответствующие органы для оценки ситуации и принятия процессуального решения. Родителей, которые повели себя подобным образом, безусловно, нужно привлечь к ответу, подчеркнул в беседе с 360.ru депутат Султан Хамзаев, указав на необходимость штрафа для участников скандала.

«Второе, что нужно делать, помимо штрафных санкций, — проводить с родителями разъяснительную работу. Один из них, отмечу, работает на госкорпорацию. На мой взгляд, таких людей надо показательно увольнять. Возмущение в обществе после случившегося говорит о том, что наше общество здорово», — указал парламентарий.

Фото: РИА «Новости»

Представители РусГидро, к слову, уже выступили с официальным комментарием после случившегося, отметив, что сотрудник филиала в КБР опозорил компанию и оскорбил семидесятитысячный коллектив энергетиков. «Энергетики компании ждут от работника публичных извинений перед обществом и коллективом и пояснений причин недостойного поведения во время торжественного исполнения государственного гимна на официальном мероприятии в школе», — подчеркнули в РусГидро.

«Пропаганда радикальной белиберды» Отдельно Хамзаев обратил внимание на то, что многие в соцсетях с возмущением указывали — во время гимна не встали женщины в хиджабах. По его мнению, делать акцент на ношении религиозного платка неверно.

«Я знаю огромное количество людей, в том числе девушек, которые носят платки и большие патриоты своей страны, любят свою Родину. Не с этим нужно искать связь. Как и указывать на то, что не вставали многодетные матери. Так не должен поступать любой человек. А к чему у них был этот протест?» — добавил собеседник 360.ru.

Фото: РИА «Новости»

Его коллега Виталий Милонов при этом настроен более радикально. По его мнению, вопрос носит более системный и идеологический характер, поэтому после этого случая следовало бы проверить родительские чаты в мессенджерах, а также обратить внимание на администрацию города и руководство школы. «Это не просто какой-то хулиган в школе появился. <…>А потом какие-то террористы с „замоташками“ что-то попытаются взорвать — руководство республики скажет, что у них вообще дружба народов. Это просто государственная измена, если дети воспитаны в такой атмосфере, значит, их воспитывают так в школе, дома, родители», — возмутился Милонов в беседе с News.ru. Произошедшее говорит о пропаганде «какой-то радикальной белиберды» в Нальчике, выразил уверенность депутат. Выпускникам и родителям, закрывшим уши во время гимна России, он рекомендовал уехать в Турцию или США.