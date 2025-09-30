Сегодня 15:44 Скандал из-за теста по русскому разгорелся в ХМАО: кто обвинил чиновников в русофобии? 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Общество

Казахстан

ХМАО

Дети

Школы

Русский язык

Чиновники

Образование

Замдиректора югорского департамента образования Тимура Аубакиров обвинили в несправедливом отклонении жалобы на проваленный тест по русскому языку. Родители ребенка, который не смог выполнить задание, считают, что им отказали в апелляции «из неприязни» к русским. Вскоре чиновник даже начал получать угрозы в соцсетях.

Кто и почему завалил тест Конфликт из-за русского языка разгорелся на днях в Ханты-Мансийске. По информации URA.RU, с тестом для зачисления в школу не справился сын этнически русских переселенцев из Казахстана. Семья подала апелляцию на результат, но заместитель директора югорского департамента образования Тимур Аубакиров якобы отклонил жалобу. Тогда семья мальчика обвинила его в том, что он предвзят из-за их национальности и, мол, вообще не любит русских. На ситуацию обратил внимание в том числе журналист Андрей Медведев. По его оценке, история из ХМАО стала иллюстрацией «русофобии в образовании».

Фото: РИА «Новости»

«Русскому ребенку отказали в праве учиться в школе. Решение комиссии выглядит как откровенная дискриминация. Два ребенка без гражданства РФ пришли на тестирование для поступления в российскую школу. Один из них не знал русский язык совсем, второй владеет только русским, это его основной и родной язык», — пояснил он.

Казалось бы, именно русский язык должен быть определяющим для поступления. Но председатель комиссии решил иначе: ребенку, говорящему на русском, он отказал, а иностранного малыша принял с радостью. Андрей Медведев

Также Медведев с возмущением поинтересовался, сколько еще в стране «таких чиновников, которые вольно трактуют новые правила в отношении мигрантов и работают в сфере образования».

Интересно С апреля этого года школьники без российского гражданства должны сдавать обязательное тестирование на знание русского языка при поступлении в школу. Для первоклассников тест проводят в устной форме, для более старших детей — в устной и письменной. Если ребенок прошел тестирование неудовлетворительно, он может попробовать сдать его снова через три месяца. С апреля этого года школьники без российского гражданства должны сдавать обязательное тестирование на знание русского языка при поступлении в школу. Для первоклассников тест проводят в устной форме, для более старших детей — в устной и письменной. Если ребенок прошел тестирование неудовлетворительно, он может попробовать сдать его снова через три месяца.

Как проходила апелляция на самом деле В департаменте образования и науки ХМАО информацию о «неправомерном отказе в образовании» опровергли и заверили, что все процедуры тестирования и апелляции проводились строго по закону.

«Журналисты нагнетают ситуацию общими фразами с недостоверными фактами, вроде „детей, не говорящих на русском языке принимают, а тех, кто говорит, отказывают“. В частности, искажены факты и о том, как проходила апелляция», — добавили в департаменте. Подробно о том, как же она проходила, рассказала замдиректора департамента Инна Святченко. По ее словам, заявления от родителей двух детей поступили в апелляционную комиссию ХМАО-Югры 15 сентября.

Фото: РИА «Новости»

Один ребенок поступал в первый класс. В его случае комиссия установила, что «устные ответы соответствуют критериям: допускались односложные формы ответа, позволяющие выполнить коммуникативную задачу». Помимо этого, было известно, что ребенок ходил в местный детский садик, свободно владеет русским, участвовал в конкурсах. По итогу баллы перечитали и жалобу семьи удовлетворили.

Вторая жалоба поступила от родителей мальчика, который поступал в шестой класс. При проверке оказалось, что набранных первичных баллов недостаточно для преодоления минимального порога. «Ответы соответствовали только части критериев, поэтому решение комиссии осталось без изменений», — подчеркнула Святченко. Также в ведомстве обратили внимание, что трое из пяти членов комиссии имеют высшее педагогическое образование по специальности «учитель русского языка и литературы». У секретаря комиссии права голоса нет.

Пятым членом комиссии является Тимур Аубакиров, родившийся и выросший в России, имеющий высшее юридическое образование и более 15 лет работающий в системе образования Югры. Вопреки утверждениям СМИ о единоличном решении председателем комиссии, именно все ее члены определяют по результатам ответов, прошел ребенок или нет. департамент образования и науки ХМАО

Отдельно в пресс-службе обратили внимание, что некоторые СМИ в своих публикациях почему-то решили использовать персональные данные детей, о которых шла речь выше. Это, по мнению, чиновников, вызывает недоумение. На сайте югорского медиацентра также появилась информация, что департамент планирует обращаться в правоохранительные органы, чтобы привлечь некоторые редакции к ответственности за распространение фейковой информации.