Скандал из-за теста по русскому разгорелся в ХМАО: кто обвинил чиновников в русофобии?
Замдиректора югорского департамента образования Тимура Аубакиров обвинили в несправедливом отклонении жалобы на проваленный тест по русскому языку. Родители ребенка, который не смог выполнить задание, считают, что им отказали в апелляции «из неприязни» к русским. Вскоре чиновник даже начал получать угрозы в соцсетях.
Кто и почему завалил тест
Конфликт из-за русского языка разгорелся на днях в Ханты-Мансийске. По информации URA.RU, с тестом для зачисления в школу не справился сын этнически русских переселенцев из Казахстана.
Семья подала апелляцию на результат, но заместитель директора югорского департамента образования Тимур Аубакиров якобы отклонил жалобу. Тогда семья мальчика обвинила его в том, что он предвзят из-за их национальности и, мол, вообще не любит русских.
На ситуацию обратил внимание в том числе журналист Андрей Медведев. По его оценке, история из ХМАО стала иллюстрацией «русофобии в образовании».
«Русскому ребенку отказали в праве учиться в школе. Решение комиссии выглядит как откровенная дискриминация. Два ребенка без гражданства РФ пришли на тестирование для поступления в российскую школу. Один из них не знал русский язык совсем, второй владеет только русским, это его основной и родной язык», — пояснил он.
Казалось бы, именно русский язык должен быть определяющим для поступления. Но председатель комиссии решил иначе: ребенку, говорящему на русском, он отказал, а иностранного малыша принял с радостью.
Андрей Медведев
Также Медведев с возмущением поинтересовался, сколько еще в стране «таких чиновников, которые вольно трактуют новые правила в отношении мигрантов и работают в сфере образования».
Интересно
Как проходила апелляция на самом деле
В департаменте образования и науки ХМАО информацию о «неправомерном отказе в образовании» опровергли и заверили, что все процедуры тестирования и апелляции проводились строго по закону.
«Журналисты нагнетают ситуацию общими фразами с недостоверными фактами, вроде „детей, не говорящих на русском языке принимают, а тех, кто говорит, отказывают“. В частности, искажены факты и о том, как проходила апелляция», — добавили в департаменте.
Подробно о том, как же она проходила, рассказала замдиректора департамента Инна Святченко. По ее словам, заявления от родителей двух детей поступили в апелляционную комиссию ХМАО-Югры 15 сентября.
Один ребенок поступал в первый класс. В его случае комиссия установила, что «устные ответы соответствуют критериям: допускались односложные формы ответа, позволяющие выполнить коммуникативную задачу». Помимо этого, было известно, что ребенок ходил в местный детский садик, свободно владеет русским, участвовал в конкурсах. По итогу баллы перечитали и жалобу семьи удовлетворили.
Вторая жалоба поступила от родителей мальчика, который поступал в шестой класс. При проверке оказалось, что набранных первичных баллов недостаточно для преодоления минимального порога.
«Ответы соответствовали только части критериев, поэтому решение комиссии осталось без изменений», — подчеркнула Святченко.
Также в ведомстве обратили внимание, что трое из пяти членов комиссии имеют высшее педагогическое образование по специальности «учитель русского языка и литературы». У секретаря комиссии права голоса нет.
Пятым членом комиссии является Тимур Аубакиров, родившийся и выросший в России, имеющий высшее юридическое образование и более 15 лет работающий в системе образования Югры. Вопреки утверждениям СМИ о единоличном решении председателем комиссии, именно все ее члены определяют по результатам ответов, прошел ребенок или нет.
департамент образования и науки ХМАО
Отдельно в пресс-службе обратили внимание, что некоторые СМИ в своих публикациях почему-то решили использовать персональные данные детей, о которых шла речь выше. Это, по мнению, чиновников, вызывает недоумение.
На сайте югорского медиацентра также появилась информация, что департамент планирует обращаться в правоохранительные органы, чтобы привлечь некоторые редакции к ответственности за распространение фейковой информации.