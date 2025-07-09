Сегодня 15:14 Ситуация SOS. Аномальная жара в Москве теперь станет нормой? Метеоролог Позднякова назвала аномальную жару в Москве крайне редким явлением 0 0 0 Фото: Shatokhina Natalya/news.ru / www.globallookpress.com Эксклюзив

Общество

Рекорды

Погода

Погода в Москве

Москва

Жара

Погода в Московском регионе бьет рекорды — температура превышает +30 градусов. В столице и области объявили оранжевый уровень опасности из-за аномальной жары. Когда ждать похолодания — в материале 360.ru.

Прогноз погоды в Москве на июль 2025 В предстоящие выходные погода будет очень жаркой, рассказала 360.ru метеоролог, главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, температура достигнет +33…+35 градусов. «Рекорды температуры продолжают биться. Что касается следующей недели — там жара чуть-чуть спадет, потому что температура уже будет в пределах +30…+32, а не +33…+35 градусов. Все-таки это чуть легче будет восприниматься», — рассказала специалист. На следующей неделе также не исключены кратковременные дожди, но температурный фон останется выше климатической нормы на четыре-пять градусов.

Фото: РИА «Новости»

«Пока что существенного снижения температурного режима не прогнозируется. <… > Может быть, по Подмосковью, там, где пройдут дожди, будет и +28. Как говорится, это меньше +30, но общий предел в этих значениях — +28…+33», — подчеркнула Позднякова. Порция теплого воздуха пришла в столичный регион из Ирана и Ирака. В условиях антициклона и солнечной погоды температура воздуха будет расти до рекордных значений. Подобная ситуация наблюдалась в 1996 и 2010 годах.

Как говорится, мы ждали жаркой погоды. Вот она к нам пришла. Татьяна Позднякова метеоролог

Жара с аномалией выше семи градусов — крайне рекордное явление. «Это вообще называется SOS. Крайне редкое явление, когда у нас такой процесс задерживается на долгий период. В 2010 году такое длилось довольно долго, в течение практически всего июля месяца», — напомнила метеоролог.

Фото: РИА «Новости»

Ждать ли жары +40 в Москве До конца июля будет преобладать теплая погода, но нельзя исключать резких сдвигов от жары к холоду и наоборот, рассказал 360.ru руководитель Прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. «Мы начинали месяц с очень низкой температуры, максимум был в Москве +12…+14 градусов. И спустя неделю буквально +34 градуса имеем в столице. Поэтому в целом теплая погода, но с резкими колебаниями температуры», — отметил эксперт. Он призвал не сравнивать погоду в Москве, Сочи и Бангкоке. «В Сочи гораздо прохладнее, чем, предположим, в Краснодаре. В Бангкоке тем более. Бангкок — это зона, которая летом подвергается довольно хорошему нашествию внутритропической зоны конвергенции, это означает большое количество облачности на небе, очень сырая погода. Да, теплая, но все равно не очень высокая [температура]. Это вам не пустыня Аравия, где +45…+47 градусов», — добавил специалист.

Фото: РИА «Новости»

Шувалов назвал такую погоду в столичном регионе не нормой. «Среднесуточная температура по климату — +20 градусов для этих дат июля. Конечно, дневная температура за 30 — это на грани температурных рекордов. Это реальность нашего времени, это глобальные изменения климата, которые не только приводят к резким и участившимся изменениям погоды в течение сезонов, но и к повышению глобальной температуры, которая проявляется в учащении волн жары», — объяснил специалист. Он не исключил, что в ближайшие десятилетия температура в Москве будет достигать +40 градусов.