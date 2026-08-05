Сегодня 10:21 «Синдром упущенного лета». Как побороть тревогу в августе Психолог Сурина: тревога за упущенное лето возникает из-за потребности в любви Эксклюзив

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На фоне обилия красивых фотографий отпуска в соцсетях стал набирать обороты «синдром упущенного лета» — состояние, когда человек грустит в августе из-за невыполненных планов. Люди жалуются, что не смогли отдохнуть на море, недостаточно много занимались спортом или не прочли составленный ими список книг.

Причины летнего синдрома Системный психолог Ангелина Сурина рассказала ведущей Регине Понамаревой в эфире 360.ru, что обычно тревога из-за невыполненных задач — временная. Она возникает, когда у человека перегруз на работе, много планов и намерений, но из-за неправильной оценки собственных ресурсов возникают проблемы. По словам специалиста, «синдром упущенного лета» — другой случай, так как это сигнал о постоянной тревоге. Человек беспокоится, что не успеет что-то сделать по жизни, а летом ситуация просто еще больше усугубляется.

Почему? Если говорить коротко, то все мы хотим не просто так жизнь прожить, а что-то реализовать. И чаще всего это связано с разницей, со сравнением. Мы сравниваем, как живут другие: наши друзья, подруги, блогеры.

Психолог объяснила, что человек следит за тем, как окружающие путешествуют, красиво одеваются. В итоге возникает желание не отставать от них. «Сейчас, пока есть отпуск, пока есть эта красота, яркое солнышко, какая-то атмосфера, в этот момент хочется все реализовать, чтобы быть на уровне. То есть нам, каждому человеку, очень важно не просто жить, а хочется еще и производить впечатление, повышать самооценку», — добавила эксперт. Сурина уточнила, что свою значимость человек часто повышает через какие-то действия или предметы. Это может быть покупка сумочки или путешествие, реализация мечты. «Это потребность в социализации, в реализации в обществе, чтобы тебя приняли. По сути, потребность идет еще из детства. Это желание видеть, что тебя приняли в общество, что ты классный, крутой, талантливый. А если еще глубже, то это потребность в любви в принципе, и родительской, и общества», — подчеркнула специалист.

Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look / www.globallookpress.com

Как лечить Чтобы побороть тревогу, необходимо научиться ценить то, что уже есть. По мнению психолога, это поможет справиться с негативными ощущениями и успокоиться. «Когда ты начинаешь оценивать то, что ты уже сделал, это дает успокоение и убирает тревогу. Стоит даже посмотреть назад — на то, как жил в прошлом году, пять лет назад, и как живешь сейчас. Сравнение „было/стало“, скорее всего, покажет рост, развитие, и уже будет за что себя похвалить», — отметила Сурина. Она призвала находить внутреннее равновесие, концентрируясь на том, что нужно жить прямо сегодня.

То есть надо думать о том, что сегодня хорошо, что я хочу сейчас: что надеть, что съесть, с кем пообщаться. Каждую секунду нужно получать удовольствие, иначе в этой беготне мы упускаем наслаждение от жизни.