Сегодня 15:31 Синдром спасателя: что это за установка и чем так опасна? Психолог Харитонова: от женщин требуют отказаться от своих интересов ради других 0 0 0 Фото: Andrey Arkusha/Global Look Press / www.globallookpress.com Эксклюзив

Психология

Общество

Дети

Семья

Отношения

Кризис

Психология

Иногда стремление помогать другим становится почти автоматическим. Человек берет на себя чужие задачи, предлагает решения и поддержку, даже если его не просили. Кажется, что это добрый поступок, но постепенно накапливаются раздражение, усталость и обида. То, что начиналось как забота, превращается в ловушку.

Что такое синдром спасателя Синдром спасателя — устойчивая психологическая установка, при которой человек ощущает свою ценность только через помощь другим. Он берет на себя чужую ответственность, вмешивается в дела без запроса и забывает о собственных потребностях. Паттерн описан в модели «треугольника Карпмана», где взаимодействие разворачивается между Спасателем, Жертвой и Преследователем. На первый взгляд роль Спасателя кажется положительной, но на деле мешает другим взрослеть, а самого человека ведет к выгоранию и внутреннему кризису. Почему возникает роль спасателя Истоки такого поведения чаще всего в детстве. Если ребенок рос рядом с эмоционально нестабильным или зависимым взрослым, ему приходилось брать на себя лишнюю ответственность и «успокаивать» родителей. Так закреплялась привычка быть нужным любой ценой.

Фото: IMAGO/Zoonar.com/Iuliia Zavalish / www.globallookpress.com

Еще один фактор — дефицит эмоциональной поддержки. Когда любовь можно было «заслужить» только заботой о других, формировался сценарий: чтобы быть принятым, нужно помогать. Дополняют картину культурные установки, где общество считает самопожертвование нормой и даже поощряет.

Традиционно больше всего заботы и отказа от собственных интересов ради других ждут от женщин. Однако внешнее одобрение оборачивается внутренним истощением и потерей контакта с собой. Виктория Харитонова

Цена роли спасателя для человека Длительное спасательство почти всегда сопровождает выгорание. Когда человек отдает слишком много, но не оставляет ресурса на себя, появляется хроническая усталость, снижается мотивация и интерес к жизни. Со временем возникают раздражение и обиды. Если помощь не принимают или не ценят, внутри накапливается злость, которая может проявляться как пассивная агрессия или обвинения: «Я столько сделал, а ты…»

Фото: Wosunan Photostory/Ingram Images / www.globallookpress.com

Одновременно теряется контакт с собственными желаниями: чужие задачи вытесняют личные интересы, исчезают радость и ощущение смысла. Нарушаются и границы — постоянное вмешательство без запроса разрушает как собственные, так и чужие. В результате окружающие не учатся брать ответственность, а спасателю становится трудно строить зрелые и равные отношения. Шаги к более зрелой позиции Первое, что помогает выйти из сценария, — умение устанавливать границы. Отказ не равен отвержению, он лишь обозначает, где заканчивается зона вашей ответственности.

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press / www.globallookpress.com

Не менее важно развивать самооценку, опираясь не только на помощь другим, но и на собственные достижения и решения. Поддержку дает помощь психолога: позволяет увидеть, откуда возникло спасательское поведение, и научиться строить отношения, где забота не равна самопожертвованию. Что делать, если спасают вас Когда рядом человек постоянно вмешивается и предлагает помощь без запроса, важно не становиться частью чужого сценария. Четко обозначайте границы, спокойно давая понять: «Спасибо, я справлюсь сам». Не берите на себя чужие эмоции: если другому неприятен ваш отказ, это его переживание, а не ваша вина. Говорите открыто. Фраза «Мне важно сделать это самому» показывает уважение к себе и другому, помогая сохранять равные и зрелые отношения без роли спасателя. Автор: Виктория Харитонова, бизнес-психолог, executive coach