Сегодня 17:49 «Симпсоны» — как российская скрепа? 0 0 0 Фото: Supplied by FilmStills.net/www.filmstills.net / www.globallookpress.com Общество

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«Симпсоны» и РПЦ — настолько же странный союз, как майонез с шоколадом, но и такое бывает. Скрепы в России ищут активно и, видимо, в данных, немного судорожных поисках изучают то, что может помочь. Вот заявили о том, что мультсериал «Симпсоны» полезен для воспитания традиционных ценностей. Как к этому отнестись?

Во-первых, нужно понимать, что «Симпсоны» — выдающаяся часть массовой культуры. Изъять сериал из нее априори невозможно. «Симпсоны» идут давно, но что важнее — имеют при этом плюс-минус постоянный успех. Это реальный знак качества. К тому же сделано, действительно, очень глубоко и талантливо. Это классика! Такое постоянство рождает огромное количество серий, в которых, ясное дело, можно отыскать что угодно. В прошлом году, кажется, я покупал и читал книгу о сбывшихся предсказаниях из «Симпсонов». Книга эта выросла из сайта, на котором собирались подобные «пророчестве». И даже их сами авторы признавали, что слишком много всего было произнесено. Впрочем, есть и другие версии — например, о том, что создатели «Симпсонов» состоят в обществе масонов. Оттуда, мол, и знания.

Фото: PLANET PHOTOS/Supplied by PLANET PHOTOS / www.globallookpress.com

Так как все это вяжется с РПЦ? Вот что заявили священнослужители: в «Симпсонах» демонстрируют «любящую, крепкую семью с тремя детьми». То, что детей трое — это, действительно, так. Но можно ли, к примеру, считать Гомера Симпсона образцовым отцом? Или примерным мальчиком его сына — Барта? И при чем тут Православие? Кстати, религия в «Симппсонах» показана скорее негативно. Вероятно, говоря о мультсериале священнослужители из РПЦ подошли формально. Большая семья, без развода. К тому же, действительно, в решающие моменты, когда брак Гомера и Мардж оказывался под угрозой, любовь и верность брали верх. Однако вряд ли в целом «Симпсонов» можно считать ролевой моделью или хотя бы образцовым примером для традиционной и, тем более, православной семьи.

Фото: РИА «Новости»

Просто, вероятно, РПЦ нужны примеры и подходят они формально. Недаром ведь заклеймили сериал «Маша и Медведь» за то, что девочка чересчур самостоятельна. Думаю, правильнее было бы искать другие примеры для подражания, а лучше создавать свои. Но вот, например, наш блестящий сериал «Лунтик»? Однако где там отец? Что же касается «Симпсонов», то это, безусловно, очень важное для понимания кино, настоящий культурный феномен, требующий детального изучения. Ведь там показана невероятная по своему масштабу панорама американской жизни. Но подчеркиваю — американской. Так при чем здесь Православие и РПЦ?