Сегодня 17:06 «Мне и Москва без тебя глушь». Симоньян обнародовала видеообращение к покойному мужу 0 0 0 Фото: Sergey Elagin/Business Online / www.globallookpress.com Общество

Главный редактор RT Маргарита Симоньян впервые появилась на публике после похорон своего мужа Тиграна Кеосаяна. Журналистка обратилась к покойному супругу с трогательной речью.

«Мне и в жару, и моря без тебя сушь» Вдова обнародовала в Telegram-канале ролик, в котором поделилась историей своей любви. Она рассказала, как они с супругом читали друг другу стихи. В обращении к Тиграну Маргарита процитировала Николая Асеева. «Мне и в жару, и моря без тебя сушь, и в жару без тебя остыть, мне и Москва без тебя глушь. Мне без тебя каждый час год, если бы время мельчить, дробя, мне даже синий небесный свод кажется каменным без тебя», — сказала Симоньян. Со слезами на глазах журналистка заявила, что они с мужем разделяли убеждение, что «смерти нет», а разлука — это временное явление. В завершение выступления Симоньян в очередной раз призналась в любви к супругу.

Я люблю тебя, мой золотой, всегда буду тебя любить. Не знаю где ты, надеюсь, что здесь. Маргарита Симоньян главный редактор RT

После этого Маргарита передала микрофон ведущему. В своем посте от 4 октября она напомнила, что после смерти мужа прошло девять дней. «Сегодня девять дней, как нет с нами Тиграна», — написала журналистка. Подписчики поддержали главреда RT. «Маргарита, тебе жить за двоих! Тигран будет оберегать тебя с небес!»; «Сил, здоровья всей семье пережить эту беду и горе»; «Крепись дорогая Маргарита, да утешит вашу семью Господь Своим утешением. Страна плачет и скорбит вместе с вами, мы потеряли достойного человека».

Фото: РИА «Новости»

Смерть Тиграна Кеосаяна Кеосаян умер 26 сентября на 60-м году жизни, до этого дня он находился в коме. В декабре 2024 года Тигран пережил клиническую смерть, у него было больное сердце. В прошлом режиссер перенес два инфаркта, ему установили семь стентов. В апреле этого года Кеосаян начал реагировать на речь и сжимать пальцы, но дальнейшей положительной динамики не последовало. О его смерти сообщила сама Симоньян. «Сегодня ночью Тигран ушел к Создателю. Спасибо всем, кто молился. Пожалуйста, не звоните сейчас ни мне, ни семье. Спасибо всем, спасибо», — писала она.

Фото: РИА «Новости»

Отношения Кеосаяна и Симоньян Режиссер познакомился с журналисткой в 2011 году. Тогда он ничего не знал о ее работе на RT. Кеосаян помнил Маргариту по репортажам из Беслана, когда за ситуацией с захватом школы террористами следила вся страна. Пара решила пожениться только после начала спецоперации — это был акт против грусти. Тигран признавался, что для него семья — это маленькая форма Родины.