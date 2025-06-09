09 июня 2025 12:15 Штрафы за хулиганство могут поднять в 100 раз Политолог Ярошенко предложил стократное увеличение штрафов за мелкое хулиганство 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Штрафы за мелкое хулиганство в России необходимо увеличить в 100 раз. Такое заявление 360.ru сделал политолог, общественный деятель Алексей Ярошенко.

Смехотворное наказание Эксперт предложил внести изменения в статью 20.1 кодекса об административных правонарушениях и усилить ответственность за мелкое хулиганство. «Сейчас за мелкое хулиганство штрафы совершенно смехотворные, мизерные — от 500 до тысячи рублей. Поэтому я предлагаю стократное увеличение штрафов, чтобы они составляли от 50 до 100 тысяч рублей», — отметил Ярошенко. Он объяснил, что сегодняшнее наказание в силу своей мизерности просто неэффективно. Ни 500, ни тысяча рублей не являются сдерживающим фактором. Нарушители платят мелкие штрафы, ничему не учатся и продолжают неподобающим образом вести себя в общественных местах, при этом от одного хулигана могут страдать тысячи человек.

Мелкое хулиганство — это не мелкая проблема: мат в общественных местах, драки, оскорбление прохожих, приставание, агрессивное поведение в транспорте, громкое прослушивание музыки, любое прослушивание музыки, пьяные выкрики, демонстративное хамство — это все об этом, это разрушение общественной среды, общественного порядка и, в конечном счете, нарушение спокойствия граждан и нарушение их благополучия. Алексей Ярошенко политолог, общественный деятель

В борьбе за качество и уровень жизни нужно начинать с того, чтобы девиантные элементы получили заслуженное наказание. Государство, уважающее своих граждан, должно защищать их не только от террористов, но и от бытовых хулиганов. «Если мы наказываем за экстремизм в интернете, но терпим антиобщественное поведение в реальной жизни, то это неправильный подход, надо порядок на улицах наводить. Высокий штраф — это не месть, это профилактика», — добавил Ярошенко.

Фото: РИА «Новости»

Деморализация населения и полиции Ужесточение наказания сформирует новую норму поведения, в том числе на фоне дефицита полицейских. «Дефицит сотрудников органов внутренних дел колоссальный, где-то доходит до 50%. В среднем по стране — 30%, особенно в спальных районах, на окраинах, в деревнях, поселках, районах, регионах. Когда полиция все-таки приезжает по вызову, тратит время на то, чтобы составить на человека максимум штраф на тысячу рублей. Ну, давайте, если они все-таки приехали, задержали правонарушителя, пусть сразу составляют на 100 тысяч», — предложил эксперт. По его мнению, правоохранители не должны тратить время на составление протокола ради мизерного штрафа. «Это просто смешно, об этом говорят сами сотрудники, они приезжают, задерживают, человек платит тысячу рублей, на следующий день идет и снова продолжает действовать. Это деморализует и граждан, и самих полицейских. Поэтому предлагаю стократное увеличение штрафа за мелкое хулиганство, чтобы повысить качество и уровень жизни наших граждан», — заключил политолог.