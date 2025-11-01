Сегодня 11:07 Штрафы, ужесточения для иноагентов и мигрантов. Какие законы вступили в силу с ноября Спикер ГД Володин перечислил законы, вступающие в силу в ноябре 0 0 0 Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com Общество

В ноябре 2025 года в России начнут действовать новые законы. Подробно об этом рассказал председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Штрафы при подготовке к отопительному сезону «Вводятся штрафы за неустранение ранее выявленных нарушений при подготовке к отопительному периоду», — написал Володин в Telegram-канале. Для юридических лиц размер наказания достигнет 40 тысяч рублей, для должностных лиц — 10 тысяч рублей. Ответственные за подачу тепла в дома и социальные объекты должны добросовестно выполнять свои обязательства перед населением. Речь идет о региональных и муниципальных органах власти, ресурсоснабжающих организациях, концессионерах и управляющих компаниях.

Наказания для иноагентов Теперь иностранным агентам будет грозить до двух лет лишения свободы, если ранее они нарушили порядок деятельности иноагента или имеют судимость за это преступление. «Те, кто предал нашу страну и, находясь за пределами России, пытается ее разрушить, должны отвечать за свои действия по всей строгости закона», — подчеркнул Володин.

Контроль за мигрантами В рамках эксперимента в Москве и Подмосковье заканчивается период постановки иностранцев на учет.

Дополнительный механизм с использованием современных технологий позволит повысить контроль за мигрантами. Вячеслав Володин спикер ГД

Мера поспособствует снижению количества правонарушений и преступлений. Информирование о долгах С 24 ноября наследников начнут своевременно информировать о кредитных обязательствах наследодателя. У нотариусов будет три рабочих дня после открытия наследственного дела, чтобы запросить данные о непогашенных кредитах и микрозаймах умершего. «И еще три дня после получения этой информации, чтобы передать ее наследникам», — сказал Володин.

Ответственность для преступников за рубежом С 7 ноября Генпрокуратура получит право направлять за рубеж материалы для привлечения к ответственности россиян, совершивших преступления и скрывающихся за границей. Целью закона служит обеспечение неотвратимости наказания. Проверка абонентов С 1 ноября операторы не вправе обслуживать абонентские номера, в отношении которых не провели предусмотренную законом проверку информации. Это касается в том числе сим-карт — превышает ли оно установленный лимит на одного человека.

Поддержка семей участников СВО Члены семей участников специальной операции освобождаются от уплаты государственной пошлины при подаче в суд заявлений, связанных с реализацией права на пенсионное обеспечение по потере кормильца.