Сегодня 11:13 Штрафы и новые правила. Кто получит земельные участки, отнятые у россиян? 0 0 0 Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press Общество

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С 1 марта 2025 года в Земельный кодекс вступят в силу поправки, позволяющие изымать земли у дачников, если участок не освоят в строго отведенные сроки. Отобранные земли получат ветераны спецоперации, малоимущие и многодетные семьи. Подробности — в материале 360.ru.

По каким причинам будут передавать бесхозные участки ветеранам СВО Новые правила затронут владельцев проблемных участков: заболоченных, захламленных и заросших сорняками. Собственнику дополнительно дается три года для подготовки земель к использованию, объяснили в Росреестре. «В течение этого трехлетнего срока, пока собственник осваивает участок, его нельзя привлечь к ответственности за нецелевое использование земли, поскольку он к нему еще не приступал», — уточнили специалисты. После истечения этого срока собственник несет ответственность за неиспользование участка, и надзорные органы могут зафиксировать нарушение. «Важно отметить, что указанные нормы касаются только земельных участков в границах населенных пунктов, садовых и огородных участков», — подчеркнули в Росреестре. В случае неиспользования участок отберут.

Фото: РИА «Новости»

Признаки неиспользования земельных участков Новый закон позволяет устанавливать признаки неиспользования земель. Следить за исполнением норм будет Росреестр. Участок считается неиспользуемым, если он захламлен, заболочен, на нем нет построек или они заброшены, а также если земля поросла сорняками. Участок зарос сорняками Для участков, на которых не планировалось строительство зданий и хозяйственных построек, главным критерием освоения будет считаться отсутствие сорняков высотой более метра хотя бы на 50% площади. Это же касается более крупной растительности — кустов и деревьев, только если они не выращены специально для озеленения и благоустройства участка. В списке исключений насаждения, занесенные в Красную книгу России и субъектов.

Фото: РИА «Новости»

Если владелец хотя бы частично не выкорчевывает сорняки, дикорастущие деревья и кусты в течение года и более, участок признают неосвоенным. «Нужно, чтобы по крайней мере 50% участка было свободно от сорняков», — рассказал NEWS.ru член экспертного совета Московской областной думы Федор Мезенцев. Наличие деревьев и сорняков нарушает права соседей и создает им дополнительные проблемы. На участке много мусора Муниципальные власти Росреестра начнут обращать внимание на мусор на участке. Речь идет о вещах, не предназначенных для использования сельскохозяйственных земель. Как и в случае с сорняками, захламленность не должна превышать 50%. Производственные и твердые коммунальные отходы необходимо убрать в течение года. Участок «пустой» При покупке земельного участка под строительство его могут признать не используемым по назначению, если владелец в течение двух лет не заложит фундамент и не установит подземные конструкции для будущего дома. Исключением станет ситуация, когда в разрешении на строительство пропишут другие сроки. Через пять лет после покупки земли дом и другие сооружения необходимо не только возвести, но и зарегистрировать в Росреестре. Если владелец не завершил строительство по вине чиновников или коммунальных служб, в этом случае сроки сдвигаются.

Фото: РИА «Новости»

Штрафы перед изъятием участка Собственника участка ждут штрафные санкции перед изъятием. Размер наказания останется прежним, отметили в Росреестре. Сумма штрафов для гражданских составит минимум 20 тысяч рублей, для должностных лиц — не менее 50 тысяч, для юридических — не менее 400 тысяч. Наказание также будет зависеть от кадастровой стоимости земли. Если она отсутствует, то минимальный штраф составит 20 тысяч рублей, максимальный — 700 тысяч.

Фото: РИА «Новости»

Как будет проходить процесс изъятия и кому передадут участки Согласно новому закону, в первую очередь изменится порядок изъятия земли у собственников. До этого представители местной власти обращались в прокуратуру, которая должны была разыскать владельца заброшенного участка. Процесс порой длился годами. Теперь администрация может обратиться в суд самостоятельно. Однако сначала власти обязаны отправить предупреждение владельцу участка. Если он не ответит в течение 12 месяцев, дело передадут в инстанцию. Собственники должны объяснить в суде причину своего отсутствия. После вынесения судебного решения участок могут передать нуждающимся категориям населения, а также многодетным семьям или ветеранам специальной военной операции.