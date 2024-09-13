Сегодня 09:00 Шоколадные пельмени, духи и подушка. Что подарить на Международный день шоколада 0 0 0 Фото: Pxhere Общество

Смартфоны

iPhone

Продукты

Маркетплейсы

Рецепты

К Международному дню шоколада, который отмечают 13 сентября, аналитики Wildberries подготовили подборку тематических и необычных подарков. Они придутся по душе любителям этого лакомства и порадуют оригинальностью.

Гурманам, скорее всего, придется по душе подарочная энциклопедия про шоколад. Ее создали шоколатье и гастрономы разных стран мира. Книга содержит рассказ об истории отрасли и мировых производителях, научит отличать хороший шоколад от плохого только по этикетке и определять оттенки вкусов и сочетать их с другими продуктами. В ней также подробно описали этапы создания самой популярной в мире сладости, а для наглядности использовали инфографику и красивые фотографии. В издание, стоимость которого порядка 800 рублей, включили свыше 20 авторских рецептов — от шоколадного чизкейка до нежнейших трюфелей.

Фото: Pxhere

Необычным презентом может стать сладкая фигурная копия популярного смартфона iPhone 15. Для создания десерта используют шоколад высшего сорта, а упакован он в коробку, идентичную оригинальной «айфоновской». Стоимость такого презента тоже колеблется в пределах 800 рублей.

Вряд ли кого-то оставит равнодушным набор шоколадных конфет в виде пельменей. Их делают из настоящего бельгийского шоколада и пакуют в крафтовую банку с шоколадной ложечкой внутри. Цена набора — чуть более 600 рублей.

Фото: Pxhere

Декоративная подушка в виде шоколадной плитки впишется в любой интерьер и обойдется сравнительно недорого — меньше чем в 900 рублей.

Шоколадный чай станет идеальным подарком для любителей этого напитка. Купаж с шоколадным оттенком на основе индийского черного чая с добавлением плодов рожкового дерева (кэроба) отлично тонизирует, бодрит и согревает в холод. В нем также содержатся витамины В, РР и ферменты, помогающие снизить уровень холестерина и нормализовать работу печени. Цена двухсотграммовой упаковки — ниже 400 рублей.

Фото: Pxhere

Функциональный и полезный презент — ароматизированный блокнот с запахом шоколада. Его главная особенность — 80 ароматизированных листов оригинального дизайна. Их легко отрывать, а сама записная книжка выполнена в форме надкусанной шоколадки. Цена вопроса — примерно 250 рублей.

Шоколадные духи понравятся тем, кто наслаждается не только вкусом, но и ароматом шоколада. В состав парфюмерной композиции включили ноты какао, горячего шоколада, нежной ванили и тягучей карамели. Цена парфюма на маркетплейсе — около 300 рублей.

Фото: Pxhere

Какао-бобы, в принципе, довольно активно используют в косметической индустрии, что, безусловно, радует шоколадных гурманов. На маркетплейсе, например, можно выбрать бессульфатный твердый шоколадный шампунь со специями. Он подходит для всех типов волос. Входящее в состав масло какао удерживает влагу, благодаря чему волосы будут гладкими и послушными, к ним вернется природный блеск. Упаковку для шампуня выполнили в виде шоколадной дольки, стоит он дешевле 400 рублей.

Зубная паста со вкусом шоколада и карамели точно понравится юным сластенам. Она приятная на вкус и способствует укреплению эмали молочных зубов. Цена пасты маркетплейсе — порядка 600 рублей.

Фото: Pxhere

Тем, кто хочет наполнить дом волшебным ароматом шоколада, подойдут ароматические кубики из натурального соевого воска с добавлением масел бобов тонка. Изделие нужно поместить в аромалампу, поджечь свечу для подогрева и дождаться, когда ароматический воск расплавится и начнет благоухать. Стоимость кубиков — менее 500 рублей.

Желающим примерить на себя роль шоколатье отличным подарком станет набор для приготовления натурального шоколада. В комплекте идут натуральное масло какао, кокосовый сахар, сухое кокосовое молоко, натуральный какао-порошок, орехи, сублимированные ягоды, пять силиконовых форм и лопаточка. В него также включили термометр с батарейками, перчатки, упаковку для шоколада и вложили подробную инструкцию по приготовлению сладостей. Набор в подарочной коробке обойдется в 2500-2600 рублей.

Автор: