Шанс отыграться за неудачи. Почему родительские чаты превращаются в балаган?

В одном из родительских чатов выбор новогодних подарков для детей превратился в настоящую баталию с взаимными оскорблениями и угрозами. Агрессия взрослых по отношению друг к другу в подобных группах не редкость, и к концу года она лишь усиливается. Всему виной общая тревожность, стресс и нежелание людей прислушиваться к чужому мнению.

Хотим нашего Деда Мороза Запись обсуждения из чата родителей третьеклассников разлетелась по Сети. В ней мать одного ребенка поспорила с отцом другого о том, что лучше — набор Lego или альтернативный подарок с Дедом Морозом. «Вы вместе с тремя странными женщинами раз сто мне написали про Lego. А я вам по-русски еще раз говорю: мы хотим заказать Деда Мороза обычного, нашего, которого дети должны ждать на Новый год», — аргументировал свою позицию мужчина, получив поддержку других родителей. В чате напомнили, что Санта Клаус из предложенного набора Lego — европейский символ рождества и к России отношения не имеет. На это сторонники западноевропейского персонажа заявили, что аналогов популярного конструктора в стране нет, а в Деда Мороза дети играть не будут. Это послужило толчком к более агрессивной перепалке, переходу на личности и угрозам.

Конфликты как способ показать себя Любой родительский чат — некое сообщество, в котором есть лидеры и всегда будут несогласные, обратила внимание в беседе с 360.ru психолог Екатерина Кольцова. Все то же самое происходит в обычном социуме. Зачастую сообщения в родительских чатах, заметила специалист, начинают писать вечером, когда люди пришли с работы, устали и, возможно, находятся не совсем в адекватном состоянии. «У [человека] накопилась тревожность. И вполне может быть, что именно вечером, когда вроде он хотел отдохнуть — тут и работа достала, и дети какими-то своими проблемами. И он где-то должен выразить свое несогласие», — сказала Кольцова.

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Конфликтуют, по ее словам, не только матери, но и отцы. Последние, возможно, в чатах реализуют шанс отыграться за ситуацию на той же работе.

Вполне возможно, [мужчина] занимает какую-то должность, где находится в подчинении, условно, диктатора. <…> Выполняет то, что ему не нравится, во многом не согласен с начальником, в том числе, например, с оплатой. И вечером он сел, оказался в чате и как будто должен высказать свое мнение. Екатерина Кольцова психолог

Психолог напомнила о необходимости учитывать, что в родительских чатах собираются совершенно разные люди. На общении сказывается уровень стресса и усталости, а больше всего конфликтов возникает к декабрю. «Потому что общая тревожность, в том числе и нервозность населения на огромном [уровне]. <…> Прийти к общему знаменателю, не оскорбляя и выслушав все стороны, очень сложно. Люди покрывают свой эгоизм, слышат только себя, заинтересованы только своим положением, своей ситуацией», — подчеркнула Кольцова.

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Люди, которые отвечают за все При конфликтах в родительском чате, поделилась собственным опытом собеседница 360.ru, лучше настаивать на том, чтобы в начале года выбрать родительский комитет — условно двух-трех человек, — который берет на себя ответственность за принятие решений, а остальные с ними только соглашаются. «Если вы хотите быть тем самым человеком, который отвечает за все, что касается жизни класса или группы детского сада, вступайте в родительский комитет и тогда будете полноценно решать. Но, как показывает практика, самые громкие мамы и папы не хотят быть в родительском комитете», — заметила специалист. Если договориться изначально, добавила Кольцова, спорных ситуаций становится меньше, потому что согласовать мнения всех невозможно.

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«Переспать» проблему Сравнивать скандальных родителей с анонимными хейтерами, которые привыкли писать гадости в соцсетях, психолог не стала. Однако еще раз обратила внимание на желание таких людей самоутвердиться.

То есть у человека есть огромное желание хоть где-то принять решение, чтобы с ним все согласились, проявить некую власть. Поэтому как раз очень часто мужчины вступают в конфликт. Екатерина Кольцова

Если перепалка уже началась, Кольцова посоветовала не занимать ничью сторону или аргументировать только сухими фактами. «Когда такой возможности нет эмоционально, то есть у вас не хватает сил контролировать чужую агрессию, лучше, конечно, уйти в сторону и вообще не принимать решения», — посоветовала собеседница 360.ru.

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В качестве аналогии психолог привела ссору подростков, где конфликт происходит на уровне эмоций.

Наверное, я бы такой совет дала, по крайней мере, мы так часто делаем — предлагаем вернуться к этому разговору в обеденное время завтра. Екатерина Кольцова

Решать проблему, добавила психолог, лучше на свежую голову, отдохнувшими, когда все подумают и «переспят» со своими мыслями. «Лучшее решение — чтобы был какой-то человек, который скажет: „Ой, слушайте, у нас тут горячо, давайте мы с вами вернемся к вопросу завтра. Все вот тогда подумают, аргументируют и на спокойных эмоциях завтра мы с вами поговорим“», — заключила Кольцова.