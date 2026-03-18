На пороге сезона-2026: как кататься на электросамокатах в Подмосковье безопасно и без штрафов Максим Коркин напомнил о правилах езды на СИМ в Подмосковье

В Подмосковье уже совсем скоро вступит в свои права сезон аренды электросамокатов — их и другие средства индивидуальной мобильности активно используют весной и летом. Из-за частых аварий применение такого транспорта регулируется строгими правилами. Что нужно знать — в материале 360.ru.

Ключевые правила использования СИМ О начале сезона аренды электросамокатов уже объявили в Мытищах. Жителям напомнили, что управляющий электросамокатом считается водителем и обязан соблюдать ПДД. На этом виде СИМ можно кататься по велодорожкам и тротуарам, но нужно уступать дорогу пешеходам. На трассу с машинами могут выезжать лица старше 14 лет, если средняя скорость на дороге не превышает 60 километров в час. При этом скорость электросамоката не должна превышать 60 километров в час. Также запрещено кататься вдвоем.

Если водитель СИМ попал в аварию, он не должен покидать место ДТП. При переходе дороги по зебре следует спешиться — в таком случае водитель становится пешеходом.

Интересно Для управления самокатом мощностью до 0,25 киловатта не нужны права. Участник движения должен быть вежливым и не мешать другим. Тротуар предназначен для пешеходов, и, если им мешает СИЗ, лучше спешиться.

Соблюдение ПДД контролируют сотрудники Госавтоинспекции. Они могут остановить нарушителя и выписать штраф за превышение скорости или езду в запрещенном месте, создание помех, управление электросамокатом в пьяном виде, непредоставление преимущества пешеходу или причинение вреда здоровью.

Штрафы для водителей СИМ Управление электросамокатами требует высокой ответственности, за нарушение правил предусмотрены штрафы, напомнил председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Максим Коркин. «Так, за езду на электросамокате с превышением скорости, выезд в место, где запрещено ездить, а также за езду вдвоем — 800 рублей, за создание помех движению или выезд на проезжую часть — 1000 рублей, за пьяную езду — от 1000 до 1500 рублей», — сказал он.

За причинение вреда здоровью человека легкой или средней тяжести по неосторожности предусмотрено наказание от 1000 до 1500 рублей, за непредоставление преимущества пешеходу — 1500-2500 рублей.

Также хочу напомнить ключевые параметры СИМ: их масса не должна превышать 35 килограммов, а мощность двигателя — 0,25 киловатта. Для управления таким электросамокатом не требуется показывать документы или иметь права категории «М», также не нужно СТС. Максим Коркин

За нарушения ПДД пользователи СИМ несут административную ответственность. «Кроме этого, не забывайте про возрастные ограничения при езде на электросамокате. Детям до семи лет разрешается кататься на тротуарах, пешеходных и велопешеходных дорожках при обязательном сопровождении взрослых, ребятам от семи до 14 лет кататься можно там же, только сопровождение взрослых не требуется. Подростки от 14 лет имеют те же права, что и взрослые», — заключил Коркин.