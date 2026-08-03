03 августа 2026 19:11 Сезон арбузов и дынь в Москве: цены, подвохи и правила выбора Эксперт FMCG-рынка Анфиногенов: арбузы дешевле всего в августе-сентябре Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com Эксклюзив

Общество

Россия

Продукты

Удобрения

Москва

Цены

В Москве и других городах России открылись бахчевые развалы — сезон арбузов и дынь в разгаре. Однако за сочной мякотью могут скрываться риски для здоровья, а цены на ягоду зависят от сложной цепочки поставок. О том, кому арбуз противопоказан, как распознать нитраты и почему в августе арбузы дешевле, — в материале 360.ru

Почему цены на бахчевые меняются и когда выгодно покупать Ценообразование на арбузы и дыни обусловлено балансом между желанием дистрибьютеров заработать и необходимостью быстро продать скоропортящийся продукт, рассказал 360.ru независимый эксперт FMCG‑рынка Александр Анфиногенов. «Баланс между алчностью и количеством арбузов и определяет розничную цену. Все будет зависеть от того, какой трафик у конкретной торговой точки», — объяснил специалист.

Фото: Медиасток.рф

Цены зависят и от сезона: в июле арбузы дороже из‑за доли ранних и импортных поставок, а самые низкие цены ожидаются в августе-сентябре, когда на рынок поступает основной урожай.

Самая низкая цена — это август-сентябрь. Она настолько низкая, что даже потребление воды коммерческой и питьевой, и сладкой газированной, падает в этот момент. И потребление кваса. Арбузы, когда появляются, убивают весь рынок напитков.

Сегодня фермеры практически не продают арбузы напрямую — мелкие производители работают через логистов и дистрибьюторов, а цена формируется на каждом этапе цепочки. При этом сети стараются держать цены близко к рыночным за счет объемов, поэтому существенной разницы между рынками и супермаркетами уже нет. «Мелкие фермеры консолидируются с более крупными логистами, дистрибьюторами, которые у мелких фермеров забирают условно за 10 копеек, перепродают дистрибьюторам за 50 копеек, уже собрав все это, отвезя, а те уже по точкам развозят через сети. Многоступенчатая история. Такая история, когда фермер сам собрался, запряг лошадь и нагрузил повозку арбузами, повез в Москву, уже не существует, к сожалению», — подчеркнул Анфиногенов.

Фото: Медиасток.рф

Кому могут навредить арбуз и дыня При выборе арбуза или дыни важно учитывать не только цену, но и риски для здоровья. Несмотря на пользу бахчевых — в них есть клетчатка, цитруллин, калий, магний и ликопин, — для ряда людей они несут реальные риски, предупредила в беседе с 360.ru врач-диетолог Елена Соломатина. «Прежде всего индивидуальная непереносимость, аллергия. Те, у кого есть аллергия (особенно часто бывает это на красный пигмент ликопин), это люди знают», — сказала она. Отдельно врач выделила дозозависимую непереносимость: небольшое количество арбуза переносится нормально, а переедание вызывает вздутие, метеоризм, тошноту и дискомфорт. Особую осторожность стоит соблюдать людям с рядом состояний:

1. Диабет и инсулинорезистентность. «В арбузе очень много сахара. Эта польза кому‑то может быть совсем не полезна. Сахара могут повышать уровень глюкозы в крови, особенно если уже некомпенсированный какой‑то диабет и так далее», — сказала диетолог. Опасным может быть даже утренний прием арбуза на голодный желудок — уровень сахара резко поднимается.

Фото: Медиасток.рф

2. Проблемы с почками и гипертония. Из‑за высокого содержания воды арбуз способен ухудшить состояние при плохой функции почек и привести к повышению давления, особенно при употреблении в больших объемах.

Если гипертония тоже зашкаливает и лишний объем жидкости, особенно арбуз, съеденный сразу в большом количестве, — нужно время, чтобы это все вывести, и давление может повыситься.

3. Заболевания ЖКТ. Клетчатка в арбузе может раздражать слизистую при гастритах, язвах, колитах и панкреатитах. «Представьте, что раздраженной слизистой сделали пилинг. Такой легенький пилинг, но все равно пилинг. Значит, состояние будет обостряться и ухудшаться», — предупредила специалист.

Фото: Медиасток.рф

Как выбрать безопасный продукт и распознать нитраты Диетолог обратила внимание на внешние признаки, которые могут сигнализировать о высоком содержании нитратов: толстые желтые прожилки, ярко‑малиновый, почти глянцевый цвет мякоти при несозревших косточках. «Это может говорить о том, что много стимуляторов роста, удобрений — там много нитратов. Поэтому беременным, детям, старикам желательно не давать, да и самим на это как‑то обратить внимание», — посоветовала она. Не рекомендуется есть арбуз до самой корки — именно там скапливается больше всего нитратов. Важно избегать подгнивших плодов и с осторожностью относиться к разрезанным арбузам на рынках.

Разрезанные арбузы на рынках — это русская рулетка.

Оптимальная порция, по мнению специалиста, — 150-200 граммов, допустимо до 300 граммов или полкило в день, но лучше в два приема.

Фото: Медиасток.рф