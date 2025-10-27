Семья будущего или пережиток прошлого? Могут ли в России легализовать многоженство

Традиционный взгляд на многоженство однозначен: полигиния — это источник неравенства, ревности и рисков. Аргументы против звучат убедительно: ресурсы мужчины дробятся между несколькими семьями, что в итоге может привести к недостатку и внимания, и финансов. Однако реальность, как часто бывает, устроена сложнее. В современной России, где полигамия законодательно запрещена, она не только тихо существует, но и вызывает ожесточенные споры среди юристов, психологов и социологов. Готова ли страна к этому разговору?

Исторический контекст Корни многоженства на русской земле уходят вглубь веков. Летописные источники рисуют яркую картину жизни князя Владимира до крещения Руси: около 800 наложниц и несколько официальных жен. Крещение в 988 году положило конец этой практике — князь, приняв новую веру, распустил гарем, оставив себе одну супругу, Анну Византийскую. Однако традиция не исчезла. Она трансформировалась, уйдя в тень. У Ивана Грозного, как и у многих представителей знати, многоженство проявлялось через так называемый институт наложниц — женщин, живших в доме, рожавших детей, но лишенных официального статуса и прав. С приходом советской власти полигиния была объявлена пережитком прошлого и строго запрещена. Но, как показало время, запрет лишь заставил ее уйти в подполье, откуда она стала постепенно возвращаться после 1990-х годов.

Современная Россия Сегодня Семейный кодекс РФ четко гласит: брак — это союз одного мужчины и одной женщины. Большинство россиян с ним согласны. По опросам ВЦИОМ, 87% граждан против легализации многоженства.

Фото: РИА «Новости»

Несмотря на это, в ряде регионов, особенно на Северном Кавказе, оно продолжает существовать как религиозно-культурная норма, не имеющая юридической силы. Публичные случаи обнажают глубину противоречий. В 2015 году общество всколыхнула история с женитьбой главы полиции Чечни на 17-летней девушке, писал РБК. Ряд источников утверждал, что она стала второй супругой мужчины. Еще более резонансным стало заявление главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова во время прямой линии с жителями региона. Его слова привел ТАСС.

Две жены это определение, что ты настоящий мужчина. Три — это хорошо. Четыре — это счастье. Так сказал наш пророк. Рамзан Кадыров

При этом глава Чечни подчеркнул, что остается глубоко верующим человеком.

Фото: РИА «Новости»

Имела место и попытка легализовать практику на региональном уровне. В 1999 году указ президента Ингушетии Руслана Аушева о легализации до четырех жен был быстро отменен как неконституционный. Эти примеры хорошо демонстрируют некоторое напряжение между традиционными укладами и федеральным законодательством.

Мировая практика Американские ученые в октябре 2025 года пришли к выводу, что полигиния может иметь преимущества. Новое исследование, основанное на данных переписей из 30 стран и США, показало, что полигиния не увеличивает число неженатых мужчин, а в некоторых случаях мужчины чаще женятся именно в полигинийных обществах. К тому же, внутри сообществ полигинийные семьи часто оказываются богаче, что делает их привлекательными для женщин. Со здоровьем у детей в таких семьях все в порядке — не хуже, чем в моногамных.

Официальный взгляд Официальная позиция Общественной палаты России категорична: легализация многоженства противоречит Конституции, где семья — это союз одного мужчины и одной женщины. Об этом в беседе с 360.ru заявила Член комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей, президент благотворительного Фонда «Женщины за жизнь» Наталья Москвитина.

По Конституции права мужчины и женщины равны. Отсюда следует, что если вдруг, чисто теоретически, мужчине можно несколько жен, соответственно, отсюда следует, что и женщина может претендовать на несколько мужей. Наталья Москвитина Член комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей

Она подчеркнула, что такого запроса от мусульманского сообщества нет, а актуальной темой должно быть не многоженство, а многодетность в рамках традиционной семьи. «Давайте подумаем, откуда этот запрос? Около года назад поднималась эта тема, и несколько исламских лидеров в нашей стране сказали, что со стороны мусульманского сообщества запроса такого нет», — отметила собеседница 360.ru. По ее словам, запрос на видоизменение семьи идет из Европы, где брак в целом может выглядеть весьма нетрадиционно. Для России это неактуально, уверена Москвитина.

Фото: РИА «Новости»

«Надо говорить не про многоженство, а про многодетность. При одном муже, при одной жене приставка „много“ актуальна только по отношению к детям», — заключила она.

Практика против теории По словам практикующего психолога и доктора культурологии Андрея Зберовского, по факту во многих российских регионах уже существует многоженство, просто неофициально. «Я, работая семейным психологом, каждую неделю встречаюсь с подобными явлениями», — сказал специалист. По его словам, в устоявшихся сообществах, где эта практика регламентирована религией, женщина защищена обычаями. Психологический же дискомфорт испытывают в основном женщины, выросшие в моногамной советской и российской культуре, для которых разделение мужа — драма. Молодое поколение, воспитанное в иной среде, адаптируется легче. Зберовский также вскрыл ключевой аспект: для мужчин полигиния — часто вопрос статуса и ресурсов.

Многоженство — это история, характерная для социально успешных, статусных мужчин, которые в состоянии кормить, многих женщин и детей. Андрей Зберовский Психолог

При этом многомужество, по словам собеседника 360.ru, характерно для обществ с бедными, социально слабыми мужчинами. «Обычно такое допускается в обществах, где два-три сравнительно бедных мужчины могут складчину в складчину еле-еле содержать одну женщину», — пояснил доктор культурологии.

Фото: РИА «Новости»

На сегодняшний день, по словам Зберовского, главная проблема — не сама практика, а ее юридическая неурегулированность, которая оставляет «вторых жен» и их детей без правовой защиты.

Никакой выгоды для демографии? Кандидат социологических наук, доцент института социальных наук первого МГМУ имени Сеченова Ольга Лебедь поставила под сомнение главный аргумент сторонников легализации — демографический. Она объяснила, что даже при росте числа детей в абсолютном выражении, с точки зрения восполнения и наращивания населения эффект будет незначительным. Современное общество и так живет в режиме «серийной моногамии», то есть последовательной смены браков, что не решает демографических проблем. Эксперт предложила обратиться к цифрам. Например, у женщины был первый брак, и в нем родился ребенок. От второго мужа — еще один, в третьем союзе она снова родила. Женщина будет считаться многодетной матерью, однако фактически это трое детей на четырех взрослых.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Если один из бывших мужей в этой истории женился, и у него также появился ребенок, тогда уже на пятерых взрослых получаем четырех детей. Подобные подсчеты можно применить и к вопросу полигинии.

Никакой компенсации с точки зрения демографии мы не получаем. Ольга Лебедь Кандидат социологических наук

Лебедь подчеркнула, что тема многоженства — колоссально сложная в такой многонациональной и многоконфессиональной стране, как Россия, и попытка легализации может вызвать острый конфликт ценностей.

Полиамория вместо полигинии Если разрешить множественные браки, то это потребует полной перестройки правовой системы, включающей имущественные, наследственные и опекунские отношения, что может создать правовой хаос, уверена психолог Фотиния Ефремова. При этом, по ее словам, мировой тренд движется не в сторону патриархальной полигинии, а в сторону полиамории — открытых отношений по взаимному согласию, где все участники равны и проинформированы о модели связи.

Полигамия как модель требует высокой эмоциональной зрелости, прозрачности и ясных границ между участниками. В действительности же большинство людей не готовы к такой форме жизни без глубоких конфликтов. Фотиния Ефремова Психолог

Возможен ли диалог о многоженстве Перепутье очевидно: с одной стороны — правовая норма, поддерживаемая большинством россиян. С другой — существующая десятилетиями реальность в целых регионах, порождающая социальную напряженность. По словам Ольги Лебедь, в теории общественный диалог о легализации многоженства возможен, но он должен быть не стихийным, а тщательно подготовленным. Он должен подразумевать проведение грамотно продуманных репрезентативных исследований, публичных слушаний в заинтересованных регионах и участие экспертов. «Но в любом случае эти цели должны быть кем-то поставлены, должен быть социальный или административный запрос», — заключила собеседница 360.ru.