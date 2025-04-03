Сегодня 16:44 Семьи создаются не для выплат. Поможет ли налоговый вычет на свадьбу укрепить союз 0 0 0 Фото: Ida Galich/Instagram.com / www.globallookpress.com Эксклюзив

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В Госдуме предложили возвращать часть денег, потраченных на свадьбу. Молодые семьи смогут получить вычет до 300 тысяч рублей в течение трех лет после торжества. Идея заключается в том, чтобы поддержать молодоженов на начальном этапе их совместной жизни. Поможет ли такая инициатива на самом деле — разобрался 360.ru.

Что за налоговый вычет на свадьбу Депутаты от ЛДПР предложили новый вид налогового вычета для молодоженов. С его помощью можно будет вернуть часть денег, потраченных на свадьбу. Максимальная сумма возврата для каждого из супругов — 150 тысяч рублей. По мнению авторов инициативы, это поможет молодым семьям сэкономить на услугах свадебных агентств, фотографа, видеооператора, кейтеринга, аренде зала и музыке. «Свадьба — дело затратное. Даже в регионах чек за торжество нередко достигает сотен тысяч рублей. Молодым людям праздник может быть не по карману, а потому часто для того, чтобы отметить этот важный день, парам, а иногда и их родителям приходится брать кредиты. Или вовсе откладывать заключение брака до лучших времен», — рассказал РИА «Новости» зампред комитета Госдумы по экономполитике Станислав Наумов. Авторы инициативы считают, что такая льгота поможет семьям, особенно молодым семьям, которые только начинают свою самостоятельную жизнь и не имеют больших финансовых ресурсов.

Фото: IMAGO/Ulrich Roth / www.globallookpress.com

Насколько эффективен налоговый вычет с расходов на свадьбу Желание вступить в брак не завязано только на деньгах, считает семейный системный психотерапевт, сексолог Лариса Никитина. В беседе с 360.ru она подчеркнула, что семьи создаются не для того и не из-за того, чтобы люди получили вычет. Если пара хочет вступить в брак, то ничто не может помешать этому, независимо от того, есть у них деньги или нет. Психолог предположила, что инициатива может подтолкнуть пары, которые живут в так называемых «гражданских браках», к тому, чтобы официально зарегистрировать свои отношения. «Но говорить о массовом явлении, что люди пойдут жениться и размножаться, я бы, конечно, не стала», — подчеркнула она. Однако психолог вспомнила одну поговорку: «С паршивой овцы хоть шерсти клок». По мнению Никитиной, кого-то возможность получить деньги может сподвигнуть к женитьбе. «Учитывая, что у нас не самый экономически стабильный уровень жизни в стране, для кого-то 300 тысяч — это очень большие деньги», — сказала Никитина. Возникает вопрос: как это будет работать на практике, порассуждала психолог. И нужно ли будет подтверждать, что брак не фиктивный и люди действительно живут вместе.

Наши люди везде найдут лазейку. А так начинание, наверное, хорошее, чтобы поддержать молодые семьи. Лариса Никитина семейный системный психотерапевт, сексолог

Она добавила, что три года — это разумный срок для того, чтобы государство могло быть уверено, что молодожены не заключают фиктивные браки. Если за этим не следить, люди могут вступать в брак, получать развод и сразу же жениться на других. Член Общественной палаты России, первый заместитель председателя комиссии ОП по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло считает идею с вычетами на свадьбу хорошей. В беседе с 360.ru он отметил, что против гражданских браков. «Если создается семья — это должно быть очень торжественно, чтобы запомнилось. Мне кажется, праздник — это не лишний атрибут, а правильное и важное событие, и надо помочь, чтобы свадьба была», — сказал он. Депутат подчеркнул, что полностью поддерживает идею того, что начало такого прекрасного пути, как семейная жизнь, должно начинаться красиво. Молодежи, по его мнению, не нужно просто расписываться, не устраивая праздник.

Фото: G_Hanke/imageBROKER.com / www.globallookpress.com

Почему важно официально регистрировать отношения? Официально зарегистрированные важны не столько для общества, сколько для внутреннего ощущения уверенности человека. Особенно это касается женщин, уверена Никитина. Мужчины, по ее мнению, в некоторой степени полигамны. «Потому что когда мужчина ведет в загс женщину, он как бы всему миру заявляет: „Я выбрал, она моя“. Когда люди живут в свободном союзе, на бессознательном уровне мужчина как бы транслирует женщине: „Ты классная, но я еще выбираю дальше, я вдруг встречу лучше“», — объяснила психолог. В незарегистрированных отношениях, как правило, женщина старается изо всех сил, чтобы понравиться мужчине и он ее наконец «выбрал». Получается игра в одни ворота, со стороны женщины накапливается дикое раздражение и возникают ссоры на пустом месте.

Мужчина в обручальном кольце показывает всему миру, что он занят, что у него кто-то есть. Когда нет кольца и нет брака, он — в поиске. Лариса Никитина семейный системный психотерапевт, сексолог

Никитина также напомнила, что в России гражданским браком называют сожительство. Пожигайло отметил, что Россия сейчас занимает седьмое место в мире по числу разводов. По его мнению, это большая проблема.

С моей точки зрения, те меры, которые все принимаются, носят несистемный характер и малоэффективны. Павел Пожигайло Член Общественной палаты России, первый заместитель председателя комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей

Он отметил, что настоящая любовь формируется гораздо позже влюбленности и складывается из множества чувств. «Любовь укрепляется рождением ребенка, общими интересами, преодолением конфликтов. Это очень важно, потому что сейчас мир эгоцентричный», — добавил Пожигайло. После этого отношения переходят в новую фазу, где царит взаимопонимание и любовь.