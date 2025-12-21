Сегодня 06:00 Семейный код: духовность, логика и долг. Как дочь иконописца Ирина Волк стала лицом МВД 0 0 0 Фото: Пресс-служба МВД Общество

Семья

Россия

Полиция

Официальный представитель МВД Ирина Волк — обладатель звезд генерал-майора. Главное лицо российской полиции — не только человек с погонами, но также мама и творческая личность с сильным характером. Что известно о ее детстве, семье и карьере — в материале 360.ru.

Семейный код

Истоки характера Ирины Волк берут свое начало в семье, где суд, храм и полк сошлись в одной реальности. Отец Владимир — художник, скульптор, иконописец, реставратор, член Союза художников России, ЮНЕСКО-ассоциации. Он учил дочь видеть в деталях святость порядка, а кодом поведения стала фраза «духовность — иммунная система планеты». Мать Светлана — кандидат юридических наук, внесла в семью логику: закон как каркас общества, аргумент как инструмент справедливости. Дед Волк Алексей — офицер Папанинской экспедиции и двух войн, для которого долг был ежедневным выбором. Таким образом, обучение Ирины в Академии МВД стало не началом карьеры, а продолжением семейной традиции.

Фото: Пресс-служба МВД

Полевая школа Ирина Волк начала свою карьеру с пресс-службы московского УБЭПа. Она фиксировала улики не только диктофоном, но и видеокамерой: сама снимала показания, схемы махинаций и реакции подозреваемых. Ездила на задержания и снимала, как работают оперативники. Телеканалы без возражений принимали ее видеоматериалы. Полевая школа сформировала стиль Волк — точность юриста, наблюдательность художника и стойкость офицера.

Фото: Пресс-служба МВД

Криминальный журналист В отличие от большинства криминальных корреспондентов Волк не брала интервью у следователей, а была им сама. Правоохранитель объясняла, как работают схемы серых таймшеров и почему фальшивые сертификаты на виллы в Европе — часть международного криминального конвейера. Раньше в полиции боялись кадров с операций, но она изменила представления и доказала, что прозрачность — это не уязвимость, а укрепление доверия. В 2011 году Волк возглавила пресс-службу УЭБиПК ГУ МВД по Москве, в 2016-м ее назначили помощником министра внутренних дел.

Фото: Пресс-служба МВД

Человек за погонами Ирина Волк — не только полицейский, но мама и творческая личность. В 2008 году вышел ее первый роман под названием «Враги моих друзей», затем — «Тайна старого замка» и «Искушение Модильяни». Произведение «Я искусством болен…» стало личной данью памяти Владимиру Волку. Ирина с юности пишет стихи и песни.

Интересно В том же 2008-м Волк вышла на подиум по приглашению подруги-дизайнера Ольги Русан. В том же 2008-м Волк вышла на подиум по приглашению подруги-дизайнера Ольги Русан.

Представитель МВД замужем, у нее двое сыновей. Ирина увлекается катанием на лыжах и коньках и велосипеде, театром и кулинарией. В феврале 2020 года президент подписал указ о присвоении Волк звания генерал-майора полиции.

Фото: Пресс-служба МВД

Объединяя страны На счету у представителя Министерства внутренних дел множество проектов, благодаря которым ведомству удалось навести прочные мосты с медиа.

Широкое поле для работы есть и за рубежом: Ирина Волк сопровождает главу ведомства во всех заграничных поездках, налаживая деловые отношения со спикерами МВД других стран. Многие из них принимают участие в конкурсах министерства. Один из них — широко известный «Щит и Перо».

Фото: Пресс-служба МВД

В 2025 году в проекте традиционно приняли участие журналисты федеральных и региональных СМИ, сотрудники и ветераны органов внутренних дел России и государств — участников СНГ, представители общественности, специалисты в сфере информационных технологий. Победителей отбирали в номинациях «Полиция доверия», «Честь. Долг. Мужество», «Полиция предупреждает!», «Меняемся вместе», «Верность традициям», «PR-проект года», «Содружество» и «Лучшее подразделение информации и общественных связей территориальных органов МВД России».

Фото: Пресс-служба МВД

«Вам слово!» Официальный представитель МВД — ведущая авторской программы «Вам слово! С Ириной Волк». Уже много лет передача выходит на радиостанции «Милицейская волна». В рамках программы Волк встречается с интересными гостями, задает им актуальные вопросы и получает откровенные ответы. Выпуски выходят по вторникам дважды в месяц после 18:00, послушать эфиры можно на сайте радиостанции и на портале «МВД Медиа».

На своем посту Ирина Волк координирует работу УОС МВД и более 680 подразделений информации и общественных связей территориальных органов министерства. Под ее руководством в ведомстве создали систему своевременного выявления и опровержения недостоверной общественно значимой информации, относящейся к компетенции полиции. К слову, именно Волк несколько лет назад предложила создать и зарегистрировать как электронное СМИ информационный интернет-портал «МВД Медиа». В 2017 году по инициативе Волк впервые реализовали имиджевый проект, героями которого стали сотрудники полиции со всей страны, совершившие героические и мужественные поступки.

Фото: Пресс-служба МВД

Также в министерстве продолжают расширять цикл документальных фильмов «Расследованию подлежат» о резонансных преступлениях прошлых лет, раскрытых сотрудниками полиции, в том числе с применением передовых технологий анализа и обработки информации.

Интересно Сайт мвд.рф регулярно обновляется за счет создания новых разделов и страниц. Так, по поручению Волк были созданы новостные рубрики: «Спасибо, полицейский!» о случаях оказания помощи и поддержки гражданам со стороны полицейских; «Герои нашего времени» тематическая страница о фактах героизма и мужества, «Опровержения и уточнения». Сайт мвд.рф регулярно обновляется за счет создания новых разделов и страниц. Так, по поручению Волк были созданы новостные рубрики: «Спасибо, полицейский!» о случаях оказания помощи и поддержки гражданам со стороны полицейских; «Герои нашего времени» тематическая страница о фактах героизма и мужества, «Опровержения и уточнения».

Еще одним из множества проектов представителя МВД был «Блог Дяди Степы» на площадке «ВКонтакте», где в личных сообщениях сотрудники консультируют пользователей, отвечая на вопросы о порядке поступления и прохождении службы, юридической ответственности за правонарушения и другим актуальным темам. Под руководством помощника министра внутренних дел разрабатывались и методические материалы для интерактивных уроков о личной безопасности школьников в рамках Всероссийской акции «Твоя пятерка безопасности», Всероссийской профилактической акции «Безопасный Интернет детям».