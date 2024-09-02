02 сентября 2024 02:37 Секс после пятидесяти. В чем особенности зрелого удовольствия? Сексолог Лордкипанидзе: секс после пятидесяти сохраняет здоровье 0 0 0 Фото: Pixabay Эксклюзив

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Наступающие после 50 лет менопауза у женщин и андропауза у мужчин меняют гормональный фон, а с ним и потребности в сексе. О том, как сохранить интимные отношения в семье, как быть тем, кто одинок, а также о влиянии половой жизни на здоровье после 50 лет 360.ru обсудил с врачом акушером-гинекологом, сексологом, экспертом в области репродуктивного здоровья и кандидатом медицинских наук Борисом Лордкипанидзе.

Как часто нужен секс после 50 лет

Возраст в интимной сфере не является определяющим фактором. Важнее смотреть на состояние души, наличие постоянного полового партнера, комфортность этих отношений, физическое и ментальное здоровье, а также наличие заболеваний или их отсутствие, заявил эксперт. «Человек, который озабочен проблемами собственного здоровья в меньшей степени нуждается в какой-то сексуальной стимуляции. Поэтому лучше смотреть не в контексте возраста, а насколько регулярной была половая жизнь до 50 лет», — пояснил Лордкипанидзе. Он добавил, что к 50 годам у мужчин и женщин уже выработался определенный алгоритм в сексуальной сфере, которому они следуют. Как часто нужен секс после 50 лет женщине

Если женщина в постоянных отношениях и ей комфортно с партнером, то вместе супругом ее сексуальные предпочтения и темперамент меняются в силу гормональных возрастных факторов. В этом случае происходит взаимная адаптация интимной сферы.

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Но если у женщины был большой перерыв в половой жизни, а сама она переключилась на здоровье, помощь детям, заботу о внуках, отдых на пенсии, то ее потребность в сексуальных контактах снизится. Даже если она восстановит регулярную половую жизнь, то к ритму, который у нее был раньше с постоянным партнером уже не вернется.

Чаще всего к 50 годам гормональная насыщенность у женщины снижается. Возникают характерные для климакса изменения: колебания настроения, приливы, сухость половых органов, что вызывает определенный дискомфорт Борис Лордкипанидзе врач акушер-гинеколог, сексолог, эксперт в области репродуктивного здоровья, кандидат медицинских наук

Он отметил, что все эти проблемы можно решить, обратившись к профильным специалистам, а также используя лубриканты для увлажнения. Специалист подчеркнул, что в возрасте 50 лет секс два — три раза в неделю сделает переход женщины от репродуктивного возраста в период преклимактерия более плавным. Как часто нужен секс после 50 лет мужчине Сексуальная активность мужчины также завязана на его гормональной насыщенности. Но в этом случае главную роль играет свободный тестостерон, который может проявлять себя в активной форме. Но проблема у современных мужчин с этим гормоном может возникнуть задолго до 50 лет.

Фото: Pixabay

«Я занимаюсь супружескими парами, мужчинами, женщинами и могу сказать что в сегодняшних реалиях состояние гормональной системы мужчины очень часто нарушено уже в возрасте 30−40 лет», — заявил Лордкипанидзе.

Собеседник подчеркнул, что здесь важным фактором является то, насколько мужчина озабочен этой проблемой, потому что случаи, когда «не получается» происходят одномоментно и спонтанно. Поэтому он либо решает эту проблему, обращаясь к специалисту, либо адаптируется к своему состоянию.

Если мы говорим о мужчинах, которые периодически проводят время с пивом у телевизора, питаясь вечером, ночью, не всегда имеют постоянного полового партнера, то этот механизм более плавный, к которому человек привыкает и адаптируется Борис Лордкипанидзе врач акушер-гинеколог, сексолог, эксперт в области репродуктивного здоровья, кандидат медицинских наук

Он подчеркнул, что если никаких проблем со свободным тестостероном нет, то для поддержания здоровья, сердечно-сосудистой системы и функциональности половой системы секс два-три раза в неделю вполне достаточен.

Что делать, если хочется секса, а партнера нет?

Для мужчин отсутствие партнерши для секса решается мастурбацией с использованием собственной фантазии либо просмотром порнографии. Но сексолог Лордкипанидзе предупредил, что чрезмерный просмотр откровенного контента к хорошему не приведет. «Чем дольше вы находитесь в виртуальных отношениях с каким-нибудь спорным сайтом, тем больше риск возникновения зависимости», — предупредил эксперт.

Фото: Pixabay

Он пояснил, что порнография вызывает бурные эмоции и большой выброс эндорфинов в организме. Привыкнув к такому состоянию мозг уже не так сработает в случае реального полового контакта.

«Эмоций будет недостаточно. Чтобы этого избежать все должно быть дозировано Не должно исчезать желание познакомиться, сблизиться, пообщаться и иметь не суррогатный секс, а реальный», — добавил собеседник.

Фото: Pixabay

Женщинам в этом плане немного сложнее, потому что в отличие от мужчин она не может просто завязать знакомство ради одноразового секса. Но она вполне может зайти в секс-шоп, где большая часть продукции ориентирована именно на женщин.

«Такой суррогатный секс может привести женщину к определенной разрядке, которая может сгладить отсутствие реального партнера», — пояснил Лордкипанидзе. Он отметил, что женщине в отличие от мужчины простого секса недостаточно, ей также необходимы ласки, внимание, прикосновения, поцелуи, общение. Сексуальные игрушки могут удовлетворить желание секса, но блеска в глазах не добавят.

Что делать, если не хочется близости?

Отсутствие сексуального желания имеет несколько причин и их необходимо установить. Это могут быть, как проблемы в психологии, так и особенности организма. Возможно это проблемы в отношениях.

Есть женщины, которые умеют пилить мозг так, что отшибает желание. Потом они удивляются, когда мужчины изменяют. Но это объясняется тем, что мужчина находится в стрессе и в этом случае он начинает тестировать: у меня не получается вообще или конкретно с этой женщиной Борис Лордкипанидзе врач акушер-гинеколог, сексолог, эксперт в области репродуктивного здоровья, кандидат медицинских наук

Он добавил, что это может быть гормональный сбой, дефекты организма, включая врожденные факторы. В этом случае необходимо проверять свое состояние у врача.

Фото: Pixabay

Тоже самое касается и женщин. Отсутствие желания сексуальных контактов — это повод обратиться к специалистам, потому что это могут быть, как проблемы с гормональной насыщенностью организма, так и психологические факторы. Но если люди находятся в отношениях, то им необходимо найти баланс.

Фото: Pixabay

«Когда мужчина хочет больше, а женщине это не доставляет комфорта или женщина требует большего, чем может себе позволить ее партнер, то им необходимо прийти к компромиссу, который поможет найти специалист: гинеколог, андролог, уролог, эндокринолог, психолог и так далее», — заявил эксперт. Лордкипанидзе подчеркнул, что доводить до ситуации, когда в 40 лет половая жизнь у семейной пары угасает нельзя. У каждого из партнеров есть свои внутренние нюансы, которые необходимо обсудить.

Польза регулярного секса для здоровья в зрелом возрасте

Поддержание регулярной половой жизни необходима. Кроме банальной физической нагрузки, это еще и выброс психоактивных веществ, которые влияют на тонус сосудов, частоту дыхания, половую систему и даже помогают сохранять тот самый гормональный статус. Кроме того, это сохраняет в гармонии отношения в семье.

Нормы интимной жизни в зависимости от возраста

Для мужчин Пик гормональной насыщенности мужчин приходится начинается с 18−20 лет и снижается уже к 30 годам. Но каждый случай индивидуальный и зависит от конституциональных особенностей человека.

Потому что есть категория людей, которым в 20 лет нужно раз в неделю, и есть категория людей, которым в этом возрасте нужно пять раз в день. Все зависит от особенностей самого мужчины Борис Лордкипанидзе врач акушер-гинеколог, сексолог, эксперт в области репродуктивного здоровья, кандидат медицинских наук

Он добавил, что кто-то сохраняет сексуальную активность своей молодости до 50 лет, а для кого-то к 35-ти годам достаточно одного контакта в неделю. Для женщин В юности и молодости многие женщины не получают полного удовольствия от физической близости и первый настоящий оргазм к ним приходит только после 25 лет. Новое достижение дает женщине право вступать в различные эксперименты и раскрывать свою сексуальность в полную силу. К 50 годам секс может как отойти на второй план, так и раскрыться в новой форме. Здесь все зависит от индивидуальных особенностей. Но если физиологические особенности сохраняются в полной мере, то на психологическом уровне начинается слом. С возрастом женщина может чувствовать себя менее желанной, что делает ее зажатой в постели.