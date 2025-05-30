Сегодня 05:00 Секс больше не в моде. Почему молодежь отказывается вступать в отношения и что делать с поколением Z Коуч Исаев: виртуальный мир заменяет зумерам секс 0 0 0 Фото: Andrey Arkusha, Андрей Аркуша/Global Look Press / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Секс больше не заводит молодых россиян: они закрывают спальни, открывают смартфоны и уверяют, что лайки сегодня горячее постели. Почти четверть людей в возрасте от 18 до 23 лет и вовсе не занимаются сексом, а те, кто все же решился, предпочитают сохранять верность одному партнеру. Почему целое поколение добровольно поставило интим на паузу, чем россияне заменили секс и как теперь изменится приложение Tinder — в материале 360.ru.

Поколение без секса Сегодня представители поколения Z (родившиеся примерно в 1997–2012 годах) все чаще демонстрируют удивительную тенденцию — падение интереса к сексуальной жизни. Статистика говорит сама за себя: в России почти четверть зумеров 18–23 лет признались, что вообще не занимаются сексом. В США схожая картина — доля молодых мужчин Gen Z (18–25 лет), которые не имели сексуального контакта как минимум год, достигла 30%, а среди женщин того же возраста — 25%. Владельцы популярного приложения для знакомств Tinder на фоне этой тенденции даже решили полностью переделать приложение, сообщил New York Post. «Поколение от 18 до 28 лет — это не поколение случайных связей. Они не пьют алкоголь, и у них мало секса. Мы должны адаптировать наш продукт к новой реальности», — заявил на встрече с инвесторами новый гендиректор приложения Спенсер Раскофф. Зумеры сознательно отвергают культуру случайного секса, заявила в беседе с 360.ru коуч, тренер личностного роста Полина Казанская.

Многие представители поколения Z ценят эмоциональную безопасность и глубокие связи выше мимолетных интриг. Они выросли в эпоху цифровой социализации, повышенной осведомленности о согласиях и инфекциях, передающихся половым путем, что воспитало в них осторожность и разборчивость в отношении близости. Полина Казанская

Великая апатия зумеров Ранняя близость тоже теряет популярность — в 1990-е 10% подростков начинали половую жизнь до 13 лет, а к 2015 году таких осталось лишь 3,9%. Психологи уже заговорили о «великой сексуальной засухе» — в 2018 году доля взрослых американцев, не имевших секса в течение года, достигла рекорда за 30 лет. В Японии фиксируют «синдром целибата», где треть молодежи вовсе не вступала в отношения и многие пары живут без интимной близости.

Новые ценности россиян Современные зумеры выросли в эпоху, когда о сексе говорят открыто, а личные границы и согласие превыше всего. От былого социального давления «успеть повзрослеть» мало что осталось: общественный прессинг спал, и молодое поколение ощущает, что не обязано соответствовать чужим ожиданиям. Юноши и девушки поколения Z не ставят знак равенства между сексом и счастьем — они верят, что человек может быть гиперсексуальным, а может и вовсе не испытывать желания, и в этом нет ничего плохого. Поколение Z стало более разборчивым и независимым во взглядах. Зумеры не боятся «не успеть» за сверстниками — они скорее подождут «того самого» человека. В результате количество переходит в качество: партнеров выбирают дольше и тщательнее. Добавим сюда повышенное внимание к безопасности: Gen Z сформировалось в эпоху кампаний вроде #MeToo, где делался акцент на уважении и согласии. Проще говоря, для многих молодых секс — вовсе не обязательный атрибут любви. Они спокойно относятся к воздержанию, если не ощущают эмоциональной близости или желания. Напротив, забота о собственном комфорте и ментальном здоровье для них важнее соблюдения каких-либо «норм». Недаром в одном опросе более 79% российских зумеров заявили, что их устраивает их сексуальная жизнь (даже если она отсутствует), а среди них только треть вступает в интим несколько раз в неделю — остальные не чувствуют себя обделенными. Гаджеты вместо близости Еще одна причина сексуальной паузы у Gen Z — это всемогущие технологии. Зумеры — первое поколение, чье детство прошло со смартфоном в руке и безлимитным интернетом. Реалии таковы, что социальные сети и онлайн-развлечения отчасти заменили живое общение. Подростки сегодня больше времени проводят дома за экраном, а не на свиданиях.

Фото: Elisa Schu/dpa / www.globallookpress.com

«Если говорить с точки зрения инстинктологии, то у мужчины либидо и эрекция активируются после реализации двух инстинктов. Инстинкт доминирования, затем инстинкт убийства, то есть достижения цели. И тогда все хорошо, у него есть эрекция и желание заниматься сексом. Если у него не получается в реализации, либо его кто-то обижает, то у них и сексуальное влечение понижается», — заявил в беседе с 360.ru Максим Исаев, антикризисный сексолог и ментор.

Любопытство сейчас легко утолить в интернете — и молодые этим пользуются. Согласно исследованию, средний зумер впервые сталкивается с откровенным видео уже в 9–11 лет, а к 18 годам он успевает пересмотреть несметное количество такого контента. Отсюда и перенасыщение. Мозг, перегруженный искусственными стимуляциями, попросту теряет интерес к реальным партнерам.

Зумеры очень много играют. Вирутальный мир отключает почти все основные инстинкты. Они играют, проваливаются, просто могут играть сутками. Для них выключаются все заботы о родителях, заботы о детях, о девушках, о делах. Максим Исаев

Многим молодым людям проще заняться секстингом или посмотреть откровенный стрим, чем решиться на близость в реальности. «Открыт и доступ к ресурсам для взрослых. После того, как мужчина испытал оргазм, ему ничего не хочется <…> Негативно влияют и неправильное питание, фитнес не популярен у них совершенно, все в комплексе и дает свои результаты», — объяснил коуч Исаев. Тревожное поколение Помимо культурных изменений и влияния технологий, есть и более приземленные причины интимного спада — образ жизни поколения Z. Современные молодые люди зачастую живут в режиме многозадачности и стресса. Многие зумеры признаются, что у них банально нет времени на отношения: учеба до вечера, проекты, спорт, встречи с друзьями — в сутках 24 часа, и сон порой важнее. Поколение амбициозно и нацелено на саморазвитие — кому-то интимные встречи кажутся пустой тратой ресурсов на фоне экзаменов, стажировок и стартапов.

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

При таком ритме неудивительно, что к вечеру молодые люди чувствуют себя эмоционально выжатыми. Уровень стресса и тревожности бьет рекорды. Психологи уже называют нынешних 18–25-летних «тревожным поколением» — их уровень тревоги вдвое выше, чем у ровесников прежних десятилетий. Хронический стресс, эмоциональное выгорание, а нередко и прием антидепрессантов напрямик бьют по либидо.

Тревога и секс — плохие союзники: когда в голове бесконечные дедлайны и переживания, переключиться на романтику нелегко. «Альтернативой к случайным знакомствам с непонятным продолжением стали глубокое общение в играх, в социальных сетях и на стримах. Такое общение заменяет потребность в случайных встречах, давая контролируемую, безопасную социализацию и эмоции. Экономическая нестабильность и отсутствие приватности дополнительно смещают фокус на стабильность и осмысленное отношение, а не на поиск мимолетных связей», — отметила коуч Полина Казанская. Кроме того, приоритеты Gen Z сместились в сторону ментального и физического здоровья. Многие сознательно выбирают хорошее самочувствие вместо бурной ночи. По данным российского опроса, зумеры объясняют снижение сексуальной активности именно концентрацией на своем здоровье, нехваткой времени и желанием строить карьеру. Позднее взросление и страх отношений Интимная революция, вернее эволюция, связана и с тем, как изменилась модель взросления. Поколение Z взрослеет медленнее: многие дольше зависят от родителей и не спешат покидать родительский дом. Это тоже влияет на сексуальную активность тривиально — живя с родителями, труднее устроить личную жизнь. Немало молодых прямо говорят, что отсутствие собственного жилья вынуждает их воздерживаться. Добавьте сюда экономические причины — съем жилья дорог, брак откладывается на потом. Молодежь дольше остается в статусе «детей», зависящих от семьи. Например, в США считается, что до 26 лет многие остаются под опекой родителей (даже по медицинской страховке), да и в России мама с папой нередко продолжают содержать чад до конца вуза. Поздний съезд от родителей ведет к тому, что романтические отношения откладываются или ограничиваются виртуальным общением. Ведь строить взрослые связи, находясь в детской комнате, мягко говоря, неудобно.

Есть и психологический аспект: страхи и комплексы нередко останавливают зумеров на пути к интимному приключению.

Фото: Ingram Images / www.globallookpress.com

Свои гормоны счастья они берут из видеоконтента, еды (чаще фастфуда) и изучения новой информации. Поэтому испытывают проблемы с выстраиванием отношений и не привыкли к ухаживаниям, им не требуются гормональные всплески, прелюдии. В любом случае природу не обмануть и такое воздержание здоровых молодых людей может приводить к психологическим и социальным проблемам. Снижение рождаемости и старение нации во многих странах уже становится угрозой. Ольга Малахова врач

Многие предпочитают замалчивать интимные трудности: каждый четвертый вообще игнорирует проблемы в сексе, вместо того чтобы решать их открыто. В результате неудовлетворенность копится, а желание сходит на нет. Зумеры, выросшие в комфортной среде, могут болезненно воспринимать неудачи — страх быть отвергнутым, страх несоответствия ожиданиям партнера (тот самый синдром самозванца) легко отбивает охоту к интиму. Экономика против секса Экономика играет не последнюю роль. Многие представители поколения Z сталкиваются с финансовой нестабильностью: рост цен на жилье, нехватка рабочих мест и долги за образование заставляют их дольше жить с родителями. В таких условиях сложно найти уединение для интимной жизни.