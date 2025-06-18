18 июня 2025 23:12 Секрет успеха в регионах. Как компания Wildberries & Russ покоряет Россию Представитель RWB Этин: инфраструктура — ключевой фактор развития 0 0 0 Фото: 360.ru Общество

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ПМЭФ-2025

Появление маркетплейсов сильно изменило весь рынок российского ретейла. О конкуренции в сфере электронной коммерции, дальнейшем развитии и борьбе с контрафактом в интервью ведущей 360.ru Анастасии Букреевой рассказал директор по связям с государственными органами Объединенной компания Wildberries & Russ (RWB) Евгений Этин. Встреча прошла на Петербургском экономическом форуме.

Покупки в удобном формате

Объемы покупок россиянами различных товаров как на онлайн-площадках, так и в обычных магазинах только растет. Но самый большой прирост клиентов показали те игроки, которые совместили классические магазины с возможностью заказа через удаленный формат, рассказал Этин.

Фото: РИА «Новости»

Он подчеркнул, что средний объем электронной коммерции в Китае составляет 40% от всего объема ретейла. Российским онлайн-предпринимателям до этого показателя еще очень далеко.

Маркетплейсы и в целом интернет-торговля будут расти. Но если вы поговорите с моими коллегами из классического ретейла, то узнаете, что они прирастают достаточно быстро, открывая новые магазины в том городе, где их не было. Евгений Этин

Представитель RWB добавил, что его компания действует точно также, приходя в далекие регионы, где у людей есть спрос, но не было возможности выбора. Теперь он есть. «Сотни миллионов товаров в доступе по щелчку. Это то, что в регионах никогда не появилось бы, если бы не мы или наши коллеги. Поэтому то, что кажется страшным и агрессивным захватом рынка — на самом деле просто распространение понятного и удобного формата потребления», — пояснил Этин.

Конкуренция маркетплейсов

У крупнейших маркетплейсов нет планов захвата всего российского рынка ретейла. Каждый идет по собственной стратегии развития и работает в своем сегменте, отметил представитель RWB. «У каждого есть свое представление об инфраструктуре, об инвестициях, о региональной политике развития, своя аудитория. Пока рынок растущий никто не мешает развитию друг друга», — заявил Этин.

Фото: РИА «Новости»

Он добавил, что его компания наращивает объемы продаж за счет регионов и расширения предлагаемых товаров. При этом от полной конкуренции маркетплейсы отказаться не могут.

Когда мы в какой-то момент начинаем расти за счет того сегмента, в котором наш условный конкурент предполагал такой же рост, возникает точка условного напряжения, где каждый должен прилагать больше усилий. При этом нужно соизмерять, стоит ли идти в этом направлении дальше или стоит уступить пальму первенства. Евгений Этин

По словам Этина, главным стратегическим преимуществом его компании остаются вложения в региональную инфраструктуру. Это позволяет максимально ускорять доставку заказов по всей России. Скорость, удобство оформления заказов и качество товаров — главные признаки лидера. Просто открыть пункты выдачи заказов недостаточно. Нужно выстроить целую систему взаимодействия между покупателем и продавцом.

«Чтобы покупатель быстро получил заказ, нужны определенные точки захвата, где хранятся товары и мгновенно через различные логистические цепочки быстро дойдут до потребителя. Поэтому сама система состоит из складов, сортировочных и логистических центров, которые входят в единый комплекс», — рассказал Этин.

Он пояснил, что это удобно и продавцам, которые не развозят свои товары каждому покупателю, а передают общий груз компании, которая его сортирует и распределяет по всей России. «Никто не задумывается, как сложнейшая работа происходит на всех наших предприятиях. Поэтому мы верим, что инвестируя в это направление нас ждет успех, потому что инфраструктура — это ключевой фактор развития», — заявил представитель RWB.

Ответ на демпинг и помощь продавцам

Все появившиеся в интернете жалобы на то, что RWB заставляет продавцов делать скидки на свой товар не соответствуют действительности. На самом деле производитель, передавая маркетплейсу свой товар за 100 рублей, видит, что его продукция продается за 80 рублей все равно получит 100 за счет компании. «Я мало знаю таких продавцов, которые бы сказали, нет, мне не нужны ваши 100 рублей, вы демпингуете. Демпингуем относительно кого и чего? Это тот вопрос, который часто меня беспокоит, кто эти продавцы», — сказал Этин.

Фото: РИА «Новости»

Он добавил, что компания использует различные механизмы для стимуляции спроса среди покупателей. В частности, для продавцов есть бесплатные курсы, где им рассказывают, как устроена экономика, как привлечь клиента, как платить налоги. Прохождение такого обучения — обязательное условие для размещения товара.

Нам не нужно, чтобы это выглядело, как кто-то с улицы, послушав некого тренера, побежал тратить деньги на закупку товара в надежде его перепродать. Это то, с чем мы боремся в первую очередь. Нам не нужны такие продавцы. Евгений Этин

Кроме того, для продавцов компания подготовила тренеров, которые их ведут, а также бесплатные курсы иностранных языков. В будущем количество таких инструментов обучения расширят. «Мы инвестируем, чтобы получить лояльного понимающего и думающего партнера», — пояснил Этин. По его словам, также компания много взаимодействует с торговыми центрами, которые считают, что из-за маркетплейсов начали терять аудиторию и отказываются от ретейла в пользу развлечений. «Наша задача помочь такого рода торговым точкам, которые с учетом разных факторов чувствуют сейчас себя некомфортно. Нам хочется общаться с теми, кто обвиняет нас в том, что мы, именно мы, маркетплейсы, мешаем развитию их бизнеса. Мы открыты к тому, чтобы придумать совместные форматы», — добавил Этин.

Как WRB борется с серыми товарами?

Государство предоставило достаточное количество инструментов, чтобы опознать товары черного или серого импорта, поэтому компания RWB использует их в полном объеме, обеспечивая прежде всего собственную прозрачность.

«Мы точно не заинтересованы в том, чтобы нас постоянно долбили какими-то вопросами относительно легальности или нелегальности», — заявил Этин.

Одним из инструментов он назвал маркировку «Честный знак», с которой многие не согласны и пытаются разрабатывать различные пути обхода. Компания заинтересована, чтобы таких поставщиков не было.

Нам неинтересно продавать ботинки под видом платьев или наоборот. Это точно не то, что нам делает проще жизнь. Только в совместной работе с командой «Честного знака» мы можем перейти на следующий уровень и вместе выявлять и наказывать тех, кто совершает подобного рода действия. Евгений Этин

Он подчеркнул, что, возможно, необходимо несколько крупных процессов, чтобы такого рода лазейки стали невыгодными, как и фальсификация «Честного знака», которую используют многие недобросовестные предприниматели Непорядочные продавцы регистрируют в системе «Честного знака» не существующие производства и под этим видом нелегально ввозят свою продукцию, заявляя, что это отечественные товары. Поэтому основная задача государства и крупных игроков рынка бороться с такими поставщиками контрафакта, чтобы не пострадать от их действий. «Мы получаем товар, на котором есть уже „Честный знак“. Но мы не знаем, где его произвели. Поэтому всю систему нужно довести до конца. Потому что сейчас отбиваться от негатива приходится не только представителям „Честного знака“, но и нам», — пояснил Этин. Компания вместе с другими игроками рынка ретейла уже провела ряд встреч для решения этой проблемы, потому что отсеять продавцов, которые подделывают «Честный знак» пока нереально.

Как слияние и громкий развод основательницы повлиял на компанию?

Представитель RWB заявил, что команда прошла переломный момент в истории компании без потерь, но с большими приобретениями. В отдельных моментах фирма даже стала сильнее.

Наши коллеги по цеху с удовольствием бы повторили наш успех, потому что в итоге получился полноценный конструктор. И у него есть свои гигантские плюсы. Евгений Этин

Он пояснил, что сейчас компания запустила несколько больших программ по поддержке российских брендов, в которые вошло уже 300 локальных производств, а до конца года планируется поддержать около тысячи региональных компаний. Все это региональные производители, которые попадут в программу акселерации. Стать участником этой программы может любой продавец, заинтересованный в продвижении своего бренда.