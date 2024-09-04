Сегодня 16:36 Лишились денег и жилья. Росреестр на Кубани обвинили в торможении сделок Жители КП «Южная столица» пожаловались на приостановку сделок в Росреестре 0 0 0 Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press Эксклюзив

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На юге России кипят по-настоящему южные страсти. Жители коттеджного поселка «Южная столица» на Кубани столкнулись с проблемой, решить которую своими силами не представляется возможным. Люди не могут зарегистрировать права на недвижимость в Росреестре, поэтому у них не получается ни прописаться, ни купить, ни продать жилье. В запутанной истории разбирался 360.ru.

КП «Южная столица» расположен в поселке Южном Динского района на границе с Краснодаром. До центра кубанской столицы — 30 минут на машине. Благодатный край с ровными рядами совсем не дешевых коттеджей. Стоимость домов в КП немалая, варьируется от пяти миллионов до 10 миллионов рублей в зависимости от площади и отделки. Последние несколько месяцев в поселке неспокойно, жители обвинили Росреестр в приостановке любых сделок с недвижимостью. Местные не могут продать дома, приезжие не могут их купить, а неразбериху усугубляет «таинственность» — причины, по которым Росреестр отказывается регистрировать права на объекты недвижимости, неясны.

Фото: Баранов Владимир / Global Look Press

У многих сделка «зависла» на полпути, и банки грозят расторгнуть ипотечные договоры. Люди негодуют и обвиняют во всем руководителя Росреестра Динского района, который отказывает им в регистрации недвижимости, ссылаясь на некие «тайные документы». По словам потерпевших, все сделки, в том числе и купли-продажи, приостановили до 11 ноября без объяснения причин. Попавшие в ловушку люди начали стучать во все инстанции: прокуратуру, СК, обратились в СМИ в надежде получить хоть какие-то пояснения. Жители уповают на главу СК РФ Александра Бастрыкина и обращаются к нему с просьбой разобраться в ситуации, так как руководитель Росреестра станицы Динской никаких ответов не дает. Вот несколько историй людей, оказавшихся в ситуации, которая длится, судя по сообщениям, с начала июля.

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Деньги отдала, а дома нет Евгения купила частный дом на земельном участке на четырех хозяев, долевая собственность только на землю. Теперь она не может поставить недвижимость на кадастровый учет, так как на руках у нее только предварительный договор купли-продажи, по которому основная часть сделки должна состояться в октябре. Женщина отдала по договору застройщику большую часть денег за дом, но пока не является собственником, поэтом диалог с Росреестром вести не может. Этим занимается застройщик, и делает он это не особенно активно, считает Евгения. «Мой продавец либо не верит во всю эту ситуацию, либо ждет, когда приостановки кончатся. Но я деньги уже отдала большую часть за дом. В итоге ждем октября, а дальше и не знаю, что будет», — поделилась собеседница 360.ru.

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Приостановка без объяснения причин Местная жительница Евгения Б. рассказала 360.ru, что у нее зарегистрировано право собственности, но она не может продать жилье, так как Росреестр приостановил сделки купли-продажи — и тоже без объяснения причин. В ведомстве отвечают формально: «в связи с запросом документов и сведений в порядке межведомственного взаимодействия». Обычно, если выносят уведомление о приостановке, то расписывают, что не представлено заявителем, отметила Евгения Б. «Даже если регистратор не указал в уведомлении, то, позвонив регистратору, всегда узнаешь, чего не хватает, дополнительно сдаешь документы, и Росреестр все регистрирует без проблем», — пояснила женщина. В Росреестре по телефону ей сказали, что «направили запрос в суд», хотя, по ее словам, никаких судебных споров в отношении домов и участков нет. На руках у продавца имеется выписка из ЕГРН о праве собственности без обременений, ограничений, поэтому причины приостановки регистрации сделки ей не понятны.

Прямо тайны мадридского двора. <…> Пугает то, что нас держат в неведении. Евгения Жительница КП «Южная столица»

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

С беременной женой и без жилья Роберт и Ольга Асатрян тоже столкнулись с похожей проблемой. «Покупаем недвижимость у физлица, не у застройщика. Дом с ремонтом, стоимость которого 7,7 миллиона рублей. Жилье покупаем по программе льготной ипотеки», — рассказала 360.ru Ольга. Сделку в банке провели 5 августа. Документы на регистрацию права собственности сдали в МФЦ, и 9 августа пришло уведомление о приостановке регистрации, причину не указали. В уведомлении написано, что отправлен запрос в межведомственные органы, ответ пока не получили, и в связи с этим регистрация приостановлена до 11 ноября. «В уведомлении должна быть указана причина, которую заявитель обязан устранить — донести документ недостающий или еще что», — рассказала собеседница 360.ru. «Мы уже отдали первоначальный взнос продавцу и должны были въехать в новое жилье 17 августа, а теперь находимся в подвешенном состоянии. Живем у родственников, на съемное жилье денег не хватает», — добавила она. Банк тоже в шоке, там впервые столкнулись с такой ситуацией и не знают, что делать, рассказала Ольга. По ее словам, им дали два месяца, и если ситуация не разрешится, то произойдет расторжение сделки. Жители и покупатели домов писали жалобы в Росреестр, их в письменном виде отвезли в управление района, но реакции на них нет, рассказала женщина. «Когда выходили на сделку, документы на дом проверяли — и банк, и сами запрашивали в федеральном БТИ. Везде было „чисто“, все документы в порядке и на дом, и на землю, не прикопаться», — подчеркнула Ольга. «С беременной супругой ютимся с квартиры в квартиру. Никто не может сказать, до какого числа приостановка», — рассказал супруг Ольги Роберт в интервью местному журналисту и блогеру Игорю Щербацкому.

Дом продали, денег нет Еще одна пострадавшая, Оксана рассказала 360.ru, что в ее случае незаконченной осталась сделка по продаже дома. «Дом продали, деньги не можем получить. Покупатели платят ипотеку, но за мой дом, так как он все еще на мне», — пояснила она. Женщина рассказала, что отвечают как и всем: ждут ответа на «запрос из суда». И не дают никаких сроков.

Андрей и Анжелика Блюснины переехали в Краснодарский край из Санкт-Петербурга, купили дом за наличные средства. «Дом уже два раза продавался, мы третьи покупатели. Приехали 11 июля, хотели зарегистрировать, но в итоге получили отказ без пояснений причины. Несколько раз приезжали в Росреестр, каждую неделю, нам говорили — ждите», — рассказал блогеру Андрей. Мужчина пожаловался, что имеет трудности с устройством на работу без прописки. Супруги продавали квартиру в Санкт-Петербурге с выделением долей через опеку, так как имеют несовершеннолетних детей. «У нас еще опека Санкт-Петербурга ждет эти документы, подтверждающие сделку. А мы не можем их предоставить», — посетовала Анжелика.

Ани Акопян рассказала, что с мужем они купили дом в прошлом году в сентябре. Регистрация прошла официально, документы получили на руки. По обстоятельствам вынуждены дом продать, нужно переехать. Оформили документы на продажу и столкнулись с приостановкой 14 августа. «Мы не можем попасть в школу. Росреестр не дает никаких разъяснений. Ждем, неизвестно сколько», — рассказала Ани в интервью журналисту.

Аналогичная ситуация сложилась в соседнем коттеджном поселке «Олимпийский». Люди, не получая официальной информации, строят предположения. Кто-то уверен, что главе Динского управления Росреестра «позвонили» с указанием приостановить регистрацию, кто-то считает, что «тормозом» стала Генпрокуратура, которая хочет возбудить уголовное дело о незаконном переводе земли в другую категорию. Жители коттеджного поселка предполагают, что кому-то «приглянулась эта земля», поэтому идет торможение сделок, чтобы перевести земли в собственность администрации Динского района. Но это только слухи. 360.ru направил запросы в администрацию и Россреестр Динского района, однако ответы не получил.