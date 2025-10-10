Самозанятым приготовиться: особый режим не отменят досрочно, но изменений не избежать

Предложение досрочно отменить режим самозанятости в России в последние дни остается одной из самых обсуждаемых тем в Сети. И хотя глава МЭР Максим Решетников пообещал, что до 2028 года никаких изменений не планируется, самозанятые продолжают переживать за свои доходы и налоги. 360.ru собрал все, что известно сейчас о будущем эксперимента по специальному налоговому режиму и позиции правительства на этот счет.

Самозанятость предложили отменить уже в 2026 году Отправной точкой для споров и тревожных (и не очень) прогнозов о самозанятых россиянах стало 9 октября, когда СМИ обратили внимание на рекомендации Совфеда о проработке вопроса о досрочном завершении эксперимента с налогом на профессиональный доход в 2026 году. Рекомендация эта содержится в постановлении СФ от 8 октября «О текущей ситуации в экономике и основных задачах социально-экономического развития» по итогам правительственного часа с участием главы Минэкономразвития Максима Решетникова. От кабмина попросили три вещи:

проанализировать результаты эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход»;

проработать вопросы о завершении эксперимента в 2026 году;

разработать дополнительные меры «по недопущению практики занижения налоговой базы для исчисления налога на доходы физических лиц при найме работников».

Позиция правительства по самозанятым В конце сентября Решетников говорил, что никакого пересмотра закона о самозанятых до 2028 года, когда истекает 10-летний эксперимент по применению налогового режима, не планируется.

Фото: РИА «Новости»

Об этом министр предупреждал на «правительственном часе» в Совете Федерации. И тогда же он отдельно подчеркнул, что это принципиальная позиция кабмина.

До 2028 года никаких изменений в режиме работы самозанятых не планируется. Это принципиальная позиция правительства. Максим Решетников

В то же время, по словам главы МЭР, это не отменяет ответственности тех работодателей, которые «пытаются задействовать и использовать мимикрию трудовых отношений», нанимая самозанятых. «Здесь задача соответствующая стоит у Минтруда, у Роструда, и коллеги активно сейчас работают над ее решением», — добавил он. Также тему самозанятости Решетников поднимал и раньше — на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике, глава которого — Андрей Кутепов — тогда обратил внимание на рост числа самозанятых россиян. В ответ министр призвал к комплексной и системной работе по корректировке режима для самозанятых, но только когда эксперимент завершится. «Мы исходим из того, что сейчас нужно решать по линии именно контроля трудовых отношений, налаживать эти темы», — пояснил он. Вместе с тем, продолжил глава МЭР, 2028 год, очевидно, уже не за горами, и вопрос пора начинать обсуждать, причем не только по самозанятым, но и по индивидуальным предпринимателям. «Потому что [ИП] могут продавать тот же самый, условно говоря, труд или услуги под видом труда, только у них лимит не два миллиона рублей, а 60 миллионов рублей. И ставка налогообложения у них может быть не 4–6%, а 1%, потому что у нас многие регионы снизили упрощенку до 1%», — объяснил Решетников. Эти вопросы, по мнению министра, нужно решать комплексно, «а не дергая какие-то одни ниточки». Всю концепцию, как считает Решетников, нужно всерьез проработать в 2026 году, чтобы у людей было время адаптироваться к новой системе. «Продумать, представить и, может быть, какими-то шагами уже начать имплементировать этот вопрос», — пояснил глава МЭР.

Фото: РИА «Новости»

Сколько самозанятых в России сейчас Режим самозанятости ввели в России в экспериментальном порядке в 2019 году. Действует он до 2028 года на территории всей страны. На сегодняшний день, по данным МЭР, самозанятость оформили 14,3 миллиона человек. Плюс самозанятости — в пониженном налоге с доходов: для физлиц ставка составляет 4%, для ИП — 6%. Кроме того, при регистрации в приложении «Мой налог» в качестве самозанятого можно получить стартовый капитал в 10 тысяч рублей на оплату налоговых взносов. До исчерпании этой суммы налог на профессиональный доход составляет всего 3% на прибыль с доходов на услуги от физлиц и 4% — от юридических. Наконец, самозанятые, доходы которых ниже прожиточного минимума, имеют право на целевые субсидии, например на ведение подсобного домашнего хозяйства, открытие бизнеса, обучение. Переход на самозанятость был и остается добровольным. При этом, как подчеркивают в министерстве, нужно помнить, что при отказе от такого режима у налогоплательщика никуда не исчезает обязанность платить налоги и делать это нужно будет с учетом других систем налогообложения, которые они применяют в обычном порядке.

Больничные для самозанятых с 2026 года: условия и правила С 1 января 2026 года для самозанятых россиян действительно кое-что изменится. Но это связано не с досрочным завершением экспериментального режима, а с получением больничного.

Фото: РИА «Новости»

Чтобы иметь возможность брать его и получать выплаты при травмах и болезнях, нужно будет оформить специальную страховку в Социальном фонде. О новых правилах рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.

В России миллионы людей работают на себя как самозанятые в рамках специального налогового режима. Однако их прибыль зачастую определяется количеством выполняемых заказов. И проблемы со здоровьем могут ударить по кошельку, оставив человека без дохода. Михаил Мишустин

Пилотный проект будет работать до 2028 года. Готовность программы к запуску глава правительства поручил проверить Минтруду. Для получения выплат по нетрудоспособности самозанятый должен будет сам оплачивать взносы в Социальный фонд — от 1300 до 1900 рублей в месяц. Максимальный размер пособия также можно выбрать самостоятельно — от 35 тысяч до 50 тысяч рублей.

Фото: РИА «Новости»

Сколько самозанятых могут уйти в тень Итак, казалось бы, вопрос о том, что режим самозанятости никто не собирается отменять раньше 2028 года, несколько раз подтверждал Решетников, а Мишустин объявил о новых правилах для получения больничных. Тем не менее слухи, что режим свернут раньше, все равно ходят. Еще одним поводом для пересудов стал опрос, который запустила Федеральная налоговая служба, решившая узнать у самозанятых, какими они хотели бы видеть параметры режима налога на профдоход. На этот опрос, появившийся в личных кабинетах в «Моем налоге», обратили внимание «Ведомости». Самозанятым, в частности, предложили назвать «справедливый» процент от полученных доходов, который они готовы заплатить в качестве налога. Диапазон ставок разбит на 11 вариантов ответов и охватывает значения от 0% до «свыше 20%». Помимо этого, ФНС предложила плательщикам НПД ответить, что они собираются предпринять, в случае если условия режима станут для них неприемлемыми. В качестве вариантов ответа служба предложила прекращение деятельности, переход в наем или на другой налоговый режим, а также уход в тень. Итогами опроса служба пока не поделилась. Вместе с тем некоторые специалисты уже делают осторожные прогнозы о возможном росте теневого рынка и потере налоговых поступлений при отмене режима самозанятых.

Исследование на эту тему провела, в частности, платформа для автоматизации отношений с самозанятыми «Консоль». По ее данным, в тень могут уйти до 40% участников рынка — прежде всего в сферах доставки, HoReCa, торговли и бытовых услуг. Авторы исследования подчеркнули, что режим помог выйти из тени тем, кто работает на себя и зарабатывает не более 2,4 миллиона рублей в год — раньше большая часть этого рынка принимала оплаты на карту или наличными и не платила налоги.

Фото: РИА «Новости»

Интересно Средний доход самозанятого россиянина сейчас составляет 80 131 рубль в месяц (около 961 572 рублей в год). При нынешнем налоге 4-6% самозанятый в среднем платит 48 тысяч рублей в год отчисления государству. Если его перевести на стандартную систему с НДФЛ в 13% и страховыми взносами (30%), то годовая нагрузка вырастет до 414 000 рублей, а это почти восемь текущих налогов самозанятого.

По мнению руководителя проектов развития платформы «Консоль» Александра Авдеева, когда текущий эксперимент завершится, с большой вероятностью самозанятость просто станет новой нормой. «Но, если режим действительно отменят, мы считаем, что в первую очередь наиболее уязвимыми окажутся такие отрасли, как розничная торговля, HoReCa и доставка, складская логистика и хранение, IT и креативные индустрии», — добавил он.