Самозанятость может кануть в Лету. Удастся ли новому режиму защитить права работников?

Юрист Южалин назвал серьезный недостаток режима самозанятости

На днях глава Минэкономразвития России Максим Решетников призвал начать обсуждать новую конструкцию на смену режиму самозанятости. Вопрос планировали пересмотреть до 2028 года. Что это за статус, какие у него особенности и что придет на замену, выяснил 360.ru.

Планы властей по самозанятым в России

Налоговый режим самозанятости ввели в некоторых регионах России в 2019-м в виде эксперимента, а затем распространили по всей стране. Число самозанятых постоянно растет: в августе 2025-го оно перевалило за 14,3 миллиона против 11,2 миллиона в 2024-м.

Однако налоговому режиму уже 10 лет, и его пора пересмотреть, уверен Решетников. Министр обеспокоился злоупотреблением статусом: самозанятость задумывалась для регулирования отношений физлиц с физлицами. В стране компании активно нанимают самозанятых, чтобы сократить свои расходы, что в корне неправильно. Это нужно менять.

Людям следует дать время на адаптацию к новой системе, потому принимать решение по трансформации самозанятости необходимо не к концу 2028 года, а раньше.

«Надо всерьез всю концепцию в 2026 году проработать. Продумать, представить и, может быть, какими-то шагами уже начать имплементировать этот вопрос», — подытожил Решетников.

Что такое самозанятость

Самозанятые — это плательщики налога на профессиональный доход. Они работают на себя и платят налоги по сниженным ставкам:

Максимальный доход в год не должен превышать 2,4 миллиона рублей. Другие параметры:

Самозанятыми могут стать граждане не только России, но и Белоруссии, Казахстана, Армении, Киргизии и Украины.

Почему режим самозанятости несовершенен

Смысл эксперимента заключался в том, чтобы вывести предпринимателей с малым бизнесом из тени, легализовать их деятельность. Статус самозанятого аналогичен индивидуальному предпринимателю, его порядок регистрации и ведение отчетности упрощены, рассказал 360.ru директор департамента юридической практики по трудовому праву компании SuperJob Александр Южалин.

«Это выгоднее, потому что налогов меньше, чем у обычного работника, в то же время граждане легализованы, государство о них знает, и определенные деньги в бюджет тоже поступают. На мой взгляд, эксперимент успешен», — объяснил Южалин.

Несмотря на большой набор плюсов налогового режима, у него есть один существенный недостаток: работодатели начали подменять трудовые договоры на оформление самозанятых, чего по российскому законодательству делать нельзя.

Логика понятна: работнику по трудовому договору дают гарантии, за него платят больше налогов, расходы организаций выше из-за отпусков, командировочных, пособий и так далее. По договору с самозанятым работодатель не дает никаких гарантий и преимуществ обычного работника: декретных, больничных, отпускных и прочего.

«Было бы неплохо более подробно регламентировать вопрос в законе относительно того, когда и при каких условиях отсутствует риск, что самозанятый станет работником. Очень много случаев в практике, когда такие договоры признавались в итоге трудовыми», — отметил эксперт.

Однако с точки зрения самозанятых это правильно: человек работает как обычный работник, а гарантии у него как у ИП. Потому многие просят перейти на трудовой договор. В таком случае отношения с работодателем начинает регламентировать уже Трудовой кодекс.

На смену — гибрид самозанятости и ИП

Недостаток самозанятости действительно может перевесить все плюсы режима. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил ввести гибридный налоговый режим. По задумке, он будет совмещать в себе черты ИП и самозанятости:

Индивидуальные предприниматели и самозанятые действительно похожи, отметил Южалин. Если самозанятые оказывают услуги юрлицам, то они платят по ставке 6%, как и ИП, которые находятся на упрощенной системе налогообложения.

Правда, индивидуальные предприниматели выплачивают за себя взносы в Фонд социального и пенсионного страхования и тем самым формируют пенсионные права. У самозанятых такой истории нет.

Александр Южалин

Действительно, если сравнить обычного работника, самозанятого и ИП, то по набору соцгарантий самозанятые проигрывают другим формам налогообложения.

Кроме того, многое зависит от дохода. Если человек получает свыше 2,4 миллиона рублей в год, то от него потребуют сменить статус с самозанятости на ИП. В таком случае ставка налогообложения может измениться. Этот момент тоже стоит продумать при рассмотрении вопроса о трансформации режима, считает Южалин.

