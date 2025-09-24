Сегодня 16:23 Самозанятость может кануть в Лету. Удастся ли новому режиму защитить права работников? Юрист Южалин назвал серьезный недостаток режима самозанятости 0 0 0 Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com Эксклюзив

На днях глава Минэкономразвития России Максим Решетников призвал начать обсуждать новую конструкцию на смену режиму самозанятости. Вопрос планировали пересмотреть до 2028 года. Что это за статус, какие у него особенности и что придет на замену, выяснил 360.ru.

Планы властей по самозанятым в России Налоговый режим самозанятости ввели в некоторых регионах России в 2019-м в виде эксперимента, а затем распространили по всей стране. Число самозанятых постоянно растет: в августе 2025-го оно перевалило за 14,3 миллиона против 11,2 миллиона в 2024-м. Однако налоговому режиму уже 10 лет, и его пора пересмотреть, уверен Решетников. Министр обеспокоился злоупотреблением статусом: самозанятость задумывалась для регулирования отношений физлиц с физлицами. В стране компании активно нанимают самозанятых, чтобы сократить свои расходы, что в корне неправильно. Это нужно менять. Людям следует дать время на адаптацию к новой системе, потому принимать решение по трансформации самозанятости необходимо не к концу 2028 года, а раньше. «Надо всерьез всю концепцию в 2026 году проработать. Продумать, представить и, может быть, какими-то шагами уже начать имплементировать этот вопрос», — подытожил Решетников.

Фото: Maksim Konstantinov/ Максим Решетников / www.globallookpress.com

Что такое самозанятость Самозанятые — это плательщики налога на профессиональный доход. Они работают на себя и платят налоги по сниженным ставкам: 4% — если работают с физлицами;

6% — если их клиенты юрлица или ИП. Максимальный доход в год не должен превышать 2,4 миллиона рублей. Другие параметры: Налоговую декларацию подавать не нужно;

Не требуется открытие отдельного банковского счета — достаточно личного, которым человек пользуется в обычной жизни;

Налогом облагают только тот доход, который трудящийся занес в мобильное приложение. Если человек решил сделать перерыв в работе, ему не нужно ничего платить государству;

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

Самозанятый не обязан делать взносы в пользу пенсионного страхования, только по желанию;

Сразу после оформления статуса гражданин получает 10 тысяч рублей, за счет чего каждый месяц уменьшается сумма налога. Пока налоговый вычет не израсходован (это будет видно в приложении), фактическая ставка составит 3 и 4%, вместо 4 и 6%;

Можно совмещать самозанятость с основной работой;

Отказаться от статуса получится в любой момент. Самозанятыми могут стать граждане не только России, но и Белоруссии, Казахстана, Армении, Киргизии и Украины. Почему режим самозанятости несовершенен Смысл эксперимента заключался в том, чтобы вывести предпринимателей с малым бизнесом из тени, легализовать их деятельность. Статус самозанятого аналогичен индивидуальному предпринимателю, его порядок регистрации и ведение отчетности упрощены, рассказал 360.ru директор департамента юридической практики по трудовому праву компании SuperJob Александр Южалин. «Это выгоднее, потому что налогов меньше, чем у обычного работника, в то же время граждане легализованы, государство о них знает, и определенные деньги в бюджет тоже поступают. На мой взгляд, эксперимент успешен», — объяснил Южалин.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

Несмотря на большой набор плюсов налогового режима, у него есть один существенный недостаток: работодатели начали подменять трудовые договоры на оформление самозанятых, чего по российскому законодательству делать нельзя. Логика понятна: работнику по трудовому договору дают гарантии, за него платят больше налогов, расходы организаций выше из-за отпусков, командировочных, пособий и так далее. По договору с самозанятым работодатель не дает никаких гарантий и преимуществ обычного работника: декретных, больничных, отпускных и прочего. «Было бы неплохо более подробно регламентировать вопрос в законе относительно того, когда и при каких условиях отсутствует риск, что самозанятый станет работником. Очень много случаев в практике, когда такие договоры признавались в итоге трудовыми», — отметил эксперт. Однако с точки зрения самозанятых это правильно: человек работает как обычный работник, а гарантии у него как у ИП. Потому многие просят перейти на трудовой договор. В таком случае отношения с работодателем начинает регламентировать уже Трудовой кодекс.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

На смену — гибрид самозанятости и ИП Недостаток самозанятости действительно может перевесить все плюсы режима. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил ввести гибридный налоговый режим. По задумке, он будет совмещать в себе черты ИП и самозанятости: простота регистрации и отчетности;

низкие налоговые ставки, которые будут зависеть от вида деятельности;

обязательное формирование пенсии и социальных гарантий;

льготы для социально уязвимых групп — молодежи, женщин в декрете, ветеранов боевых действий и других. Индивидуальные предприниматели и самозанятые действительно похожи, отметил Южалин. Если самозанятые оказывают услуги юрлицам, то они платят по ставке 6%, как и ИП, которые находятся на упрощенной системе налогообложения.

Правда, индивидуальные предприниматели выплачивают за себя взносы в Фонд социального и пенсионного страхования и тем самым формируют пенсионные права. У самозанятых такой истории нет. Александр Южалин

Действительно, если сравнить обычного работника, самозанятого и ИП, то по набору соцгарантий самозанятые проигрывают другим формам налогообложения. Кроме того, многое зависит от дохода. Если человек получает свыше 2,4 миллиона рублей в год, то от него потребуют сменить статус с самозанятости на ИП. В таком случае ставка налогообложения может измениться. Этот момент тоже стоит продумать при рассмотрении вопроса о трансформации режима, считает Южалин.