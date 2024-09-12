Сегодня 15:24 Сайты с ГДЗ захотели запретить. Почему это бесполезно и что действительно надо школам Заслуженный учитель Ямбург объяснил бессмысленность запрета сайтов с ГДЗ 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Общество

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Борьба с сайтами, где публикуют готовые домашние задания, не принесет желаемого эффекта, заявил 360.ru заслуженный учитель России доктор педагогических наук Евгений Ямбург. По его мнению, гораздо важнее поднимать вопрос о квалификации преподавателей, чтобы они могли давать детям действительно интересные задачи, а не рассуждать только с точки зрения запретительных мер.

«У этого вопроса есть две стороны. Во-первых, ГДЗ удобны для родителей, чтобы они могли участвовать в процессе и знать ответы. Но также надо понимать, что умный учитель даст ученикам такое домашнее задание, при котором ребенку надо будет применить свой интеллект и творческие силы, чтобы его решить», — отметил Ямбург. Тут же специалист напомнил, что ребенок может выбирать при этом оптимальный или, наоборот, не самый удачный путь. И это касается самых разных предметов — и математики, и биологии, и многих других.

Фото: РИА «Новости»

«А в гуманитарных и вообще нет однозначных ответов, а есть разные точки зрения. Так что здесь вопрос не в запретительных мерах. Тем более что если готовое домашнее задание есть в интернете, дети до этого обязательно докопаются и будут использовать», — выразил уверенность собеседник 360.ru.

Вопрос здесь, скорее, состоит в квалификации учителей и их умении так построить домашнее задание, чтобы оно продолжало развивающую деятельность, начатую на уроке. Евгений Ямбург

Отдельно Ямбург обратил внимание, что рынок сейчас действительно наводнен ГДЗ и другими подобными материалами, например краткими пересказами тех или иных литературных произведений.

Интересно Предложение запретить сайты с готовыми домашними заданиями ранее выдвинул глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Предложение запретить сайты с готовыми домашними заданиями ранее выдвинул глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Но вместе с тем, по его мнению, талантливый педагог всегда сможет составить задание так, что с ним будет не справиться, опираясь на лишь на «дайджест „Войны и мира“».

Фото: РИА «Новости»

Это же касается и математики, продолжил он. Ведь если речь идет не о каких-то совсем базовых вещах, то большое значение имеет не просто результат, который ученик может получить, что-то посчитав, а то, каким образом он к этому результату пришел. «Математика очень разная. И в полновесной математике оценивают не только результат, но и способ, а тут надо уже мозги напрягать», — пояснил Ямбург. Аналогичной точки зрения придерживается также депутат Госдумы Яна Лантратова. В беседе с 360.ru парламентарий отмечала, что понимает, чем руководствуется Минпросвещения, выдвигая предложения о запрете ГДЗ. Однако, по ее мнению, гораздо важнее пересмотреть подход к составлению домашних заданий, сделать их более творческими и индивидуальными.