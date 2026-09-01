Кудри, банты и ободки: с какими прическами пришли на линейки российские школьники
Стилист Морозова: у подростков в тренде прически из 2000-х
Подростковые прически становятся все интереснее: классика гармонично сочетается с современностью. 360.ru выяснил, какие стрижки и укладки в моде, что нужно учесть ученику при выборе прически и с какими прическами школьники пришли на 1 Сентября.
Какие стрижки в моде
В соцсетях и СМИ набирает обороты тренд на химическую завивку — причем у мальчиков. Ребята делают кудри в том числе благодаря популярности аниме, считает руководитель студии красоты MMHAIR Маруся Морозова.
«Очень много молодежи подстраивает свои прически, образы под аниме. Ребята отращивают волосы и хотят локоны точно такие же, как у героев их фильмов. Это нормально, мы также все были детьми и кто-то строил себе кумира, на кого-то хотел быть похож. На сегодня тренд идет исключительно у молодежи от аниме. Это мое частное мнение, поэтому химическая завивка у молодежи выросла», — сказала она в беседе с 360.ru.
Раньше химзавивка приносила мастеру около 60% дохода, но на сегодняшний день это не так.
Очередей таких нет на химическую завивку среди молодежи, это в основном возрастные люди. Но что касается молодых ребят — да, они готовы приходить и даже записываются, и даже есть специальные салоны по кудрявым волосам, которые подчеркивают эту тенденцию, что ребята приходят и делают локоны.
Маруся Морозова
Тренд на кудри и химзавивку действительно набирает обороты, подтвердил в комментарии 360.ru парикмахер-барбер Степан Акентьев.
При этом раньше тренд был среди более взрослых людей 20+. Сейчас этот тренд перешел уже и на школьников 15, 14, 16, 17 лет. Идет возобновление химической завивки. Причем кудри в моде сейчас больше у мальчиков, нежели у девочек.
Степан Акентьев
«Я увидела на просторах интернета, что сейчас мода на биозавивку. Я ему [сыну] показала, он сказал: „Конечно делаем, хочу“. Специально отращивали волосы, чтобы к 1 Сентября идти красавчиком. Безумно рад, он вообще за любую мою идею», — рассказала 360.ru мама одного из школьников Анастасия.
Еще один тренд — текстурные, лохматые, рваные стрижки.
«Сейчас одна из самых актуальных стрижек — это малик, является и мужской, и женской стрижкой, просто разный диапазон длин. Стрижка малик подразумевает, что волосы на затылке более длинные, а волосы на висках, по бокам более короткие. Грубо говоря, сильно отросший ирокез», — объяснил Акентьев.
Также в моде средства для укладки — пудра для волос и спреи с морской солью.
Какие прически можно сделать в школу
Вечная тема, которая волнует и учеников, и их родителей — это прически в школу. Первое правило любой длины волос — аккуратность и опрятность, рассказала Морозова.
«Никаких дредов, афрокосичек или кислотных цветов. Это запрещено практически везде. Длинные волосы должны быть собраны в хвост, косу или пучок. Средние убраны заколками. Все очень просто. А что касается резинок или бантов, это вообще не проблема, а модный тренд. Сейчас в моде возвращение 2000-х», — подчеркнула она.
Актуальная прическа — легкие локоны с собранной верхней частью.
Это очень важно, потому что ученики, когда пишут в тетрадке, волосы лезут в глаза, что мешает зрению и может нарушать общую тактику. Вообще для девочек берите ободки, заколки-невидимки с декором, они идеально вписываются в дресс-код. Используйте шелковые ленты или искусственные пряди с жемчугом для праздничных дней. Крупные банты из бархата, атласа или кожи выглядят стильно и дорого.
Маруся Морозова
Специалист дала школьникам несколько главных советов.
«Хвосты, пучки, косы — это база, которая спасает вас, во-первых, от замечаний. Банты и резинки разрешены, но выбирайте внимательно. Ободки и невидимки — ваши лучшие друзья. Во-первых, не надо выбирать кричащие цвета, кислотные, яркие, зеленые, ярко-розовые, чтобы это не вызывало конфликта с учителем и не привлекало внимания вместо учебы», — сказала она.
Если хочется поэкспериментировать, можно использовать цветные спреи и мелки, которые смоются за один день. Огромные неоновые банты выглядят неопрятно и отвлекают внимание.
«Самое главное, распущенные или грязные волосы — это не прическа, а повод для звонка родителям. Мой главный лайфхак: гладкий пучок, большой атласный бант — и вы выглядите на 10 из 10, но при этом формально и полностью соответствуете правилам. Учителя улыбнутся, одноклассники оценят. В итоге прическа про уважение к себе и окружающим. Если она аккуратна, никто не будет придираться к цвету резинки или наличию банта», — добавила Морозова.
В 2026 году школа и мода могут дружить, но нужно держать стиль в рамках правил, сказала эксперт.
«Это реально возможно. Ну, а я желаю вам красивых, удобных причесок на каждый день. И помните, лучше пусть у вас будет на голове стильный бант, чем выпадающие пряди, которые отвлекают весь класс от учебы», — заключила стилист.