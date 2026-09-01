Сегодня 11:11 Кудри, банты и ободки: с какими прическами пришли на линейки российские школьники Стилист Морозова: у подростков в тренде прически из 2000-х Эксклюзив

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Подростковые прически становятся все интереснее: классика гармонично сочетается с современностью. 360.ru выяснил, какие стрижки и укладки в моде, что нужно учесть ученику при выборе прически и с какими прическами школьники пришли на 1 Сентября.

Какие стрижки в моде В соцсетях и СМИ набирает обороты тренд на химическую завивку — причем у мальчиков. Ребята делают кудри в том числе благодаря популярности аниме, считает руководитель студии красоты MMHAIR Маруся Морозова. «Очень много молодежи подстраивает свои прически, образы под аниме. Ребята отращивают волосы и хотят локоны точно такие же, как у героев их фильмов. Это нормально, мы также все были детьми и кто-то строил себе кумира, на кого-то хотел быть похож. На сегодня тренд идет исключительно у молодежи от аниме. Это мое частное мнение, поэтому химическая завивка у молодежи выросла», — сказала она в беседе с 360.ru. Раньше химзавивка приносила мастеру около 60% дохода, но на сегодняшний день это не так.

Очередей таких нет на химическую завивку среди молодежи, это в основном возрастные люди. Но что касается молодых ребят — да, они готовы приходить и даже записываются, и даже есть специальные салоны по кудрявым волосам, которые подчеркивают эту тенденцию, что ребята приходят и делают локоны. Маруся Морозова

Тренд на кудри и химзавивку действительно набирает обороты, подтвердил в комментарии 360.ru парикмахер-барбер Степан Акентьев.

При этом раньше тренд был среди более взрослых людей 20+. Сейчас этот тренд перешел уже и на школьников 15, 14, 16, 17 лет. Идет возобновление химической завивки. Причем кудри в моде сейчас больше у мальчиков, нежели у девочек. Степан Акентьев

«Я увидела на просторах интернета, что сейчас мода на биозавивку. Я ему [сыну] показала, он сказал: „Конечно делаем, хочу“. Специально отращивали волосы, чтобы к 1 Сентября идти красавчиком. Безумно рад, он вообще за любую мою идею», — рассказала 360.ru мама одного из школьников Анастасия.

Фото: 360.ru

Еще один тренд — текстурные, лохматые, рваные стрижки. «Сейчас одна из самых актуальных стрижек — это малик, является и мужской, и женской стрижкой, просто разный диапазон длин. Стрижка малик подразумевает, что волосы на затылке более длинные, а волосы на висках, по бокам более короткие. Грубо говоря, сильно отросший ирокез», — объяснил Акентьев. Также в моде средства для укладки — пудра для волос и спреи с морской солью.

Фото: РИА «Новости»

Какие прически можно сделать в школу Вечная тема, которая волнует и учеников, и их родителей — это прически в школу. Первое правило любой длины волос — аккуратность и опрятность, рассказала Морозова. «Никаких дредов, афрокосичек или кислотных цветов. Это запрещено практически везде. Длинные волосы должны быть собраны в хвост, косу или пучок. Средние убраны заколками. Все очень просто. А что касается резинок или бантов, это вообще не проблема, а модный тренд. Сейчас в моде возвращение 2000-х», — подчеркнула она. Актуальная прическа — легкие локоны с собранной верхней частью.

Это очень важно, потому что ученики, когда пишут в тетрадке, волосы лезут в глаза, что мешает зрению и может нарушать общую тактику. Вообще для девочек берите ободки, заколки-невидимки с декором, они идеально вписываются в дресс-код. Используйте шелковые ленты или искусственные пряди с жемчугом для праздничных дней. Крупные банты из бархата, атласа или кожи выглядят стильно и дорого. Маруся Морозова

Специалист дала школьникам несколько главных советов. «Хвосты, пучки, косы — это база, которая спасает вас, во-первых, от замечаний. Банты и резинки разрешены, но выбирайте внимательно. Ободки и невидимки — ваши лучшие друзья. Во-первых, не надо выбирать кричащие цвета, кислотные, яркие, зеленые, ярко-розовые, чтобы это не вызывало конфликта с учителем и не привлекало внимания вместо учебы», — сказала она.

Фото: РИА «Новости»